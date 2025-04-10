Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Europäisches PPP-Kompetenzzentrum (EPEC)

Europaweite Unterstützung des öffentlichen Sektors bei öffentlich-privaten Partnerschaften (PPP)

Das Europäische PPP-Kompetenzzentrum (EPEC) wurde 2008 eingerichtet, um EU-Mitgliedstaaten, Kandidatenländer und andere Partner bei öffentlich-privaten Partnerschaften (PPP) zu unterstützen.

Was ist eine PPP?

Vereinfacht gesagt: Eine öffentlich-private Partnerschaft ist eine langfristige Vereinbarung zwischen einer Behörde und einem privaten Partner über die Umsetzung eines öffentlichen Infrastrukturprojekts und zugehörige Dienstleistungen. Dabei trägt der private Partner erhebliche Risiken und Managementverantwortung.

Die Behörde zahlt dem privaten Partner leistungsabhängige Entgelte für die Erbringung der Dienstleistung, etwa für die Bereitstellung sauberer, sicherer und klimafreundlicher Unterrichtsräume für Studierende, oder sie gewährt ihm das Recht auf Einnahmen aus der Erbringung der Dienstleistung, z. B. Erhebung einer Brückenmaut. PPP beinhalten in der Regel eine finanzielle Beteiligung des privaten Partners. Gut vorbereitete PPP-Projekte können dem öffentlichen Sektor und den Nutzerinnen und Nutzern erhebliche Vorteile bringen.

Kurz erklärt
Öffentliche Infrastruktur – was steckt dahinter?

Unser Podcast zu öffentlich-privaten Partnerschaften

Das leistet das EPEC

Das EPEC ist ein Netz von Mitgliedern, das PPP-Beratungsteams und öffentliche Entscheidungsträger unterstützt durch:

Austausch bewährter Verfahren

Das EPEC bündelt das Know-how und die Erfahrung seiner Mitglieder, um

  • konkrete Fragen bei der Durchführung von PPP zu adressieren
  • PPP-Marktwissen zu teilen
  • Handreichungen und Tools für PPP-Projekte zu entwickeln

Hilfe bei der Entwicklung von Strategien

Das EPEC unterstützt Entscheidungsträger bei der Entwicklung ihrer:

  • Rechts- und Regulierungsrahmen für PPP
  • institutionellen Regelungen für PPP
  • Prozesse für die Vorbereitung, Genehmigung und Verwaltung von PPP

Förderfähige Beratungsaufträge werden mit Mitteln aus InvestEU unterstützt.

Unterstützung bei der Vorbereitung von PPP-Projekten

Das EPEC hilft Behörden bei der Vorbereitung und Vergabe von PPP-Projekten durch:

  • strategische Beratung
  • frühzeitige Einbindung
  • maßgeschneiderte Unterstützung für Einzelprojekte

Förderfähige Beratungsaufträge werden mit Mitteln aus InvestEU unterstützt.

EPEC-Mitglieder

Zu den Mitgliedern des EPEC gehören nationale und regionale Behörden, die für die PPP-Strategien und -Programme in den EU-Mitgliedstaaten, den Kandidatenländern und bestimmten anderen förderfähigen Ländern zuständig sind. Die Europäische Investitionsbank und die Europäische Kommission sind ebenfalls Mitglieder des EPEC.

Aktuell zählt das EPEC 43 Mitgliedsorganisationen aus folgenden Ländern:

Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern und Kosovo*.

 Auf dem EPEC-Datenportal finden Sie wertvolle Marktdaten aus ganz Europa.

  * Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte  der EU-Mitgliedstaaten zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244 (1999) des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 22. Juli 2010 zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos.

Wichtige Ressourcen

Das EPEC bietet Publikationen, Marktdaten und Tools, die den Austausch von Erfahrungen und Fachwissen, Analysen und Best Practice zu vielen PPP-Aspekten ermöglichen.

Publikationen Marktdaten Tools Weitere nützliche Ressourcen

Das EPEC hat seit 2008 ein breites Spektrum an Handreichungen und Marktanalysen erstellt, um seine Mitglieder und PPP-Stakeholder zu unterstützen. Unsere jüngsten Publikationen:

Alle EPEC-Publikationen  

EPEC erfasst europaweit wertvolle Marktdaten zu PPP-Projekten in verschiedenen Sektoren. Unsere Daten können über ein interaktives Datenportal nach Jahren, Ländern und Sektoren abgerufen werden.

Entdecken Sie das EPEC-Datenportal  

Das EPEC hat nutzerfreundliche Tools entwickelt, um seinen Mitgliedern und anderen öffentlichen Stakeholdern bei der Vorbereitung, Vergabe und Verwaltung von PPP-Programmen und -Projekten zu helfen..

EPEC-Leitfaden für öffentlich-private Partnerschaften

Ein interaktiver Leitfaden für die Vorbereitung, Vergabe und Durchführung von PPP-Projekten

Zum Leitfaden  

Tool zur Beurteilung des Vorbereitungsstatus von PPP-Projekten

Ein interaktives Tool zur Beurteilung des Vorbereitungsstatus eines PPP-Projekts; als Referenz dient ein der Branchenpraxis entsprechender PPP-Projektentwicklungsprozess.

  Tool in Englisch oder Kroatisch herunterladen

Wenn Sie mehr über PPP wissen wollen, informieren Sie sich über die Best Practices führender multilateraler Partner.

Initiative der Weltbankgruppe – mit Beteiligung des EPEC als zentralem Partner – zur Koordinierung der weltweiten PPP-Ressourcen

Eine Fazilität für technische Hilfe, an der mehrere Geber beteiligt sind

UN-Initiative für „People First“-PPP-Projekte

