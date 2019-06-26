Beim diesjährigen Villa Mondragone International Economic Seminar der Universität Tor Vergata in Rom vom 25. bis 27. Juni sprach Vizepräsident Scannapieco vor einem großen Publikum von Ökonomen und Fachleuten. Das Netzwerk diskutiert alljährlich über nachhaltige Entwicklung und andere globale Fragen. Scannapieco stellte die Rolle der EIB-Gruppe bei der Förderung von Zusammenhalt und Wachstum in der EU vor. Dabei ging er auf neue Initiativen in den Bereichen Klimawandel und Massenmigration ein.

„Der ursprüngliche Auftrag der EIB bestand darin, zu einem ausgewogenen Wachstum des Binnenmarkts beizutragen, um die Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger in Europa zu verbessern. (…) Der Aufruf zu Solidarität ist dringender denn je, denn Europa ist weitaus heterogener und ungleicher als zuvor. (…) Als Bank der EU ist die EIB eine der treibenden Kräfte in diesem Prozess. Und sie ist in der Lage, die neuen globalen Herausforderungen anzugehen, ohne ihren ursprünglichen Auftrag zu vergessen: ein Europa zu schaffen, das zusammenhält und alle Menschen einbezieht.“

