Hohe Temperaturen haben in weiten Teilen Griechenlands, Italiens und im südlichen Mittelmeerraum den Ausbruch von Bränden begünstigt. Tausende Menschen verloren ihr Heim und ihre Existenz, Dutzende starben. Selbst Athen, die Wiege der europäischen Zivilisation, war bedroht. Auf Euböa und der Halbinsel Peloponnes wüten die Feuer weiter. Die Waldbrände auf Euböa sind die schlimmsten aller Zeiten in Griechenland. In Kalabrien und Sizilien bekämpften Feuerwehrleute über Nacht mehr als 500 Brände.

Die Europäische Investitionsbank steht solidarisch an der Seite der Opfer dieser Brandkatastrophen. Sie will den Betroffenen in Griechenland und anderen Regionen Südeuropas helfen.

Auch in Europas Nachbarschaft – in der Türkei, in Russland und in Algerien – stehen Wälder in Flammen. Und jenseits des Atlantik verwüsten Waldbrände große Teile Kaliforniens. Die Klimaerwärmung ist sichtbar, spürbar – und todbringend.

Dabei steht uns das Schlimmste noch bevor. Der Weltklimarat hat es diese Woche in klare Worte gefasst: Weltweit werden die Temperaturen bis 2040 wahrscheinlich um 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau steigen. Dann dürften Hitzewellen, wie wir sie jetzt erleben, noch häufiger auftreten. Und sie werden noch schlimmer sein. Soweit das Best-Case-Szenario.

Auf kurze Sicht sind wir den Wetterkapriolen ausgeliefert. Doch langfristig liegt es in unserer Hand, wie sich das Klima weiterentwickelt. Die Brände der vergangenen Wochen in Südeuropa und die Überschwemmungen weiter im Norden zeigen, wie wichtig es ist, unsere Infrastruktur und die Menschen auf die bevorstehenden Veränderungen vorzubereiten. Die EU will bis 2050 klimaneutral werden. Jetzt ist es an der Zeit, dass sich auch andere Länder und Regionen dazu verpflichten. Vergangenes Jahr hat die Europäische Investitionsbank ihren Klimabank-Fahrplan vorgelegt. Darin beschreibt sie, wie sie die Investitionen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit spätestens bis 2025 auf 50 Prozent ihrer jährlichen Finanzierungen erhöhen will. Das ist Teil unserer Zusage als Klimabank der EU, bis zum Ende dieses Jahrzehnts Investitionen von einer Billion Euro in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren.

Wir stehen bereit, um die Menschen in Griechenland und anderen Ländern im Kampf gegen diese extremen Klimaereignisse zu unterstützen.