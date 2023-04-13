EIB-Präsident Werner Hoyer und Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen der Bank in der Ukraine, haben diese Woche in Washington D.C. die „EU für die Ukraine“-Initiative vorgestellt. In der dritten Ministerrunde zur Unterstützung der Ukraine sagte Präsident Hoyer: „Das Überleben der Ukraine hängt nicht nur von Waffen und Munition ab; wir müssen auch die Wirtschaft am Laufen halten. Das ist unser Fokus!“

Die jüngst vom Verwaltungsrat der EIB genehmigte Initiative sieht einen Treuhandfonds vor, über den EU-Mitgliedstaaten, die Europäische Kommission und andere Länder und Geber den Wiederaufbau und Neustart der Ukraine unterstützen können. Dieser „EU für die Ukraine“-Fonds stellt Bonitätsverbesserungen für Darlehen, die die EIB für Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors vergibt.

Flankiert wird die Initiative von 100 Millionen Euro für technische Hilfe in Form von Wiederaufbau-Beratung, die sich an den Best Practices orientiert. Der Fonds ergänzt Hilfen von 1,7 Milliarden Euro für die Ukraine, die die EIB mit Unterstützung der Europäischen Kommission seit dem Einmarsch 2022 mobilisiert und ausgezahlt hat.

Der ukrainische Finanzminister Serhii Marchenko begrüßte das Paket: „Die Ukraine braucht dringend internationale Finanzhilfe, um schnell wieder auf die Beine zu kommen. Die kürzlich erstellte Schnellbewertung des Schadens und des Bedarfs (RDNA2) veranschlagt den Wiederaufbaubedarf im Jahr 2023 auf 14 Milliarden US-Dollar. Vordringlich sind hier die Bereiche Energie, Wohnraum, kritische und soziale Infrastruktur sowie der Privatsektor. Die neue ‚EU für die Ukraine‘-Initiative der EIB kann eine wichtige Rolle im Kampf gegen die verheerenden Folgen des militärischen Angriffs spielen.“

EIB-Vizepräsidentin Czerwińska: „Im Zuge der technischen Hilfe kann die EIB schon jetzt eine Pipeline von Projekten zusammenstellen, die den dringenden Prioritäten und Bedürfnissen unserer ukrainischen Partner entsprechen.“