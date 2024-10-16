Gemeinsam für den Wiederaufbau der Ukraine: Partnerschaft von Kommission, EIB und UNDP treibt Aufbau und Resilienz voran

Ivana Živković: „Die Widerstandsfähigkeit der Menschen in der Ukraine lässt mich hoffen, aber die anhaltenden Angriffe drohen die schwer errungenen Erfolge unserer gemeinsamen Aufbaubemühungen zunichtezumachen. Wir müssen in unserer Unterstützung der Ukraine standhaft bleiben und dafür sorgen, dass wir aus den gewonnenen Erkenntnissen lernen. Dank der vertrauensvollen Partnerschaft konnten wir schnell und wirksam auf die Bedürfnisse der Ukraine reagieren. Uns geht es nicht nur um den Wiederaufbau der Infrastruktur, sondern darum, die Menschen zu befähigen, aus eigener Kraft wieder auf die Beine zu kommen. So schaffen wir Resilienz und Nachhaltigkeit.“

Behörden vor Ort stärken

Unterstützt werden die Aufbauprojekte von internationalen Partnern, das Management liegt aber ganz in der Hand der Behörden vor Ort. Sie müssen die Führung übernehmen, denn die Projekte sind individuell auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten. Zwei ukrainische Bürgermeister erzählten von aktuellen Aufbauprojekten in ihrer Region und machten dabei deutlich, dass es selbst in den kleinsten Dörfern in der Ukraine einen enormen Durchhaltewillen gibt. Beide Bürgermeister sind ein Beispiel dafür, dass die Behörden auf lokaler Ebene proaktiv vorangehen: Sie arbeiten daran, sich von Kriegsschäden zu erholen, nehmen Vertriebene auf und sorgen dafür, dass es mit ihren Dörfern trotz der anhaltenden Widrigkeiten und moderner Urbanisierungstrends wieder aufwärts geht.

Mykhailo Demchenko, Bürgermeister von Stryschawka in der Region Winnyzja: „Wir arbeiten in Stryschawka an wichtigen Projekten. Dazu gehört der Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes und die großflächige Reparatur zweier jüngst eingeweihter Schulen. Diese Initiativen sind Teil des Wiederaufbauprogramms für die Ukraine und stellen nicht nur die Infrastruktur wieder her, sondern auch die Moral und das Funktionieren der Gemeinwesens. Mit Unterstützung der EU-Delegation, der EIB und des UNDP schaffen wir eine bessere Zukunft für unsere Einwohnerinnen und Einwohner und für die Binnenvertriebenen bei uns.

Ruslan Yaremchuk, Bürgermeister von Palanka in der Region Tscherkassy: „Wir konzentrieren uns auf den Wiederaufbau von Bildungseinrichtungen, die im Krieg schwer beschädigt wurden. Dazu gehören zum Beispiel das Lyzeum Palanka und die Sekundarschule Horodetska. Außerdem sanieren wir die Kindertagesstätte von Palanka, damit unsere Jüngsten einen sicheren Ort zum Lernen haben. Diese Projekte mit einem Investitionsvolumen von über vier Millionen Euro sind für die langfristige Stabilität von Palanka enorm wichtig.“

Wiederaufbau und langfristige Reformen sind entscheidend

Kristina Mikulova, die sich als Leiterin des EIB-Regionalzentrums für Osteuropa auf den Bedarf der Ukraine konzentriert, moderierte die Podiumsdiskussion. Vsevolod Chentsov, der ukrainische EU-Botschafter, verwies auf die dringenden Prioritäten der Ukraine vor dem Winter: „Russlands anhaltende Raketen- und Drohnenangriffe haben in der Ukraine 9 Gigawatt an Erzeugungskapazität zerstört und uns damit in eine ernste Notlage gebracht. Die finanzielle Unterstützung der EU, die bereits zwei Milliarden Euro bereitgestellt hat, und die Beiträge der Mitgliedsländer, die zum Teil aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten bezahlt werden, sind entscheidend, um im kommenden Winter das Schlimmste zu verhindern.“

Anna Jarosz Friis, die Direktorin des Ukraine-Dienstes (GD NEAR) der Europäischen Kommission, verwies auf die Unterstützung durch die Ukraine-Fazilität für den Zeitraum von 2024 bis 2027, die sowohl den sofortigen Wiederaufbau als auch langfristige Reformen unterstützt. Violaine Silvestro von Kameke, Principal Advisor der EIB, verdeutlichte die konkrete Wirkung der jüngst von ihr eingeweihten Projekte. Sie zeigten, wie Rahmendarlehen der EIB das Leben in mehr als 120 Dörfern und Städten verbessert haben. Und Jaco Cilliers, UNDP-Repräsentant in der Ukraine, erzählte von wertvollen Erkenntnissen aus der umfangreichen Krisenarbeit des UNDP. Dabei verglich er die frühen Wiederaufbaumaßnahmen in der Ukraine mit ähnlichen Initiativen in anderen fragilen Umfeldern der Welt.

Ausblick: Aufbau einer stabilen Zukunft für die Ukraine

Es ist entscheidend, dass die Ukraine bei den anhaltenden Herausforderungen des Krieges weiter auf internationale Unterstützung zählen kann. Die Partnerschaft von Kommission, EIB und UNDP wird für den sofortigen Wiederaufbau und die langfristigen Investitionsziele weiter eine zentrale Rolle spielen. Das gilt umso mehr angesichts des von der Ukraine angestrebten EU-Beitritts. Bei der Podiumsdiskussion wurden die bereits erzielten Erfolge ebenso deutlich wie der lange Weg, den die Ukraine bis zu einer stabilen und nachhaltigen Zukunft noch vor sich hat.