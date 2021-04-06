Präsident Hoyer nahm zusammen mit Finanzministerinnen und -ministern, führenden Köpfen von internationalen Finanzinstituten und Zentralbanken sowie anderen Stakeholdern im April 2021 am Ministertreffen des Bündnisses von Finanzministern für Klimaschutz am Rande der Frühjahrstagung von Weltbankgruppe und Internationalem Währungsfonds teil. In einer Veranstaltung zur Rolle der Finanzministerien und Zentralbanken bei der Koordinierung des Klimarisikomanagements sprach Präsident Hoyer über neue Erkenntnisse bei der Identifizierung und Steuerung klimabedingter Finanzrisiken und den Umgang damit.

Die Veranstaltung bot Gelegenheit zu Reflektion und Austausch über verschiedene Themen: die globalen Prioritäten für wirtschaftliche und finanzielle Strategien gegen die Klimakrise, gemeinsame Prioritäten zur Minderung klimabedingter Finanzrisiken und mögliche strategische Optionen zur Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften über verschiedene Tools wie etwa die Bepreisung von CO 2 -Emissionen.

Der Präsident der Weltbankgruppe, David Malpass, und die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, eröffneten die Veranstaltung und gingen in ihren Ansprachen auf die zentralen Klimaprioritäten ein. Zu Wort kamen auch US-Finanzministerin Janet Yellen, der Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission Valdis Dombrovskis, OECD-Generalsekretär Angel Gurría sowie Finanzministerinnen und Finanzminister aus aller Welt.

Grüner Wiederaufbau und Risikominderung im Fokus

Das Bündnis verstärkte die Forderung nach Investitionen in ein umweltverträgliches Wachstum, um weltweit eine gerechte und zukunftsträchtige Erholung nach der Covid-19-Pandemie zu ermöglichen. Die Minderung klimabedingter Finanzrisiken durch einen geordneten Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft erfordert allerdings ein koordiniertes und ambitioniertes Vorgehen. Hier müssen der öffentliche und der private Sektor sowie Finanzwesen und Wirtschaft an einem Strang ziehen.

Die EIB auf der Frühjahrstagung von Weltbankgruppe und IWF

Auf der Frühjahrstagung der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds (IWF) diskutieren Vertreterinnen und Vertreter von Zentralbanken, Finanz- und Entwicklungsministerinnen und -minister, Führungskräfte aus der Privatwirtschaft sowie Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, Medien und Wissenschaft im Zeichen der Covid-19-Pandemie über Themen rund um die Weltwirtschaft, die internationale Entwicklung und die globalen Finanzmärkte.

Als wichtiger Akteur in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit nimmt die Europäische Investitionsbank (EIB) an der Jahrestagung 2021 teil. Die Delegation der EIB wird von Präsident Werner Hoyer und den Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Ricardo Mourinho Félix geleitet.

