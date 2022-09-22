In einem Interview mit Bloomberg TV am Rande der UN-Generalversammlung und New Yorker Klimawoche sprach EIB-Präsident Werner Hoyer über die aktuelle Energiekrise und den Ausbau von Erneuerbaren und Infrastruktur. Von Alix Steel und Guy Johnson zur Position der EIB zu Energiefinanzierungen befragt, sagte Hoyer: „Wir müssen bei der Dekarbonisierung auf Kurs bleiben.“ Sie erfordere einen viel stärkeren Fokus auf Innovation, Entwicklung und Klima. „Die Dekarbonisierung ist keine Option, sondern schiere Notwendigkeit, wenn unser Planet überleben soll.“