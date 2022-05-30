Die Präsidenten vier führender multilateraler Entwicklungsbanken beschäftigen sich mit dem dringenden Finanzierungsbedarf für die UN-Nachhaltigkeitsziele. Der dritte Präsidentenchat der Karibischen Entwicklungsbank (CDB) findet am 9. Juni 2022 um 10.00 Uhr (Atlantic Standard Time) statt.

Der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Werner Hoyer traf auf der virtuellen Konferenz den CDB-Präsidenten Hyginus Leon, den Präsidenten der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB) Akinwumi A. Adesina und den Präsidenten der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB) Mauricio Claver-Carone.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Innovative Finanzierungen für nachhaltige Entwicklung: Was können multilaterale Entwicklungsbanken dafür tun?“ Im Präsidentenchat geht es um die wachsende Rolle des Privatsektors in der Entwicklungsfinanzierung. Es wird erörtert, wie multilaterale Entwicklungsbanken Investitionsmöglichkeiten schaffen können, die private Finanzierungen für Projekte mit nachhaltigen Entwicklungsergebnissen anziehen. Der Dialog dient auch dem Austausch von Erfolgsgeschichten und gesammelten Erfahrungen, die bei der Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen oder bei Problemen, die eher einzelne Regionen betreffen, hilfreich sein können.

CDB-Präsident Leon: „Die Ziele für nachhaltige Entwicklung können wir nur mit innovativen Finanzierungsansätzen erreichen. Multilaterale Entwicklungsbanken müssen regionale und internationale Partnerschaften schmieden, um private Mittel für Projekte zu mobilisieren, die eine nachhaltige Entwicklung voranbringen. Das schafft für die Länder und die Menschen, denen wir dienen, die besten Zukunftsaussichten. Ich freue mich auf den Austausch mit meinen Kollegen und darauf, mit ihnen gemeinsam konkrete Maßnahmen zu ergreifen.“

EIB-Präsident Hoyer: „Die EIB legt großen Wert auf Zusammenarbeit. Durch Partnerschaften mit multilateralen Entwicklungsbanken und anderen Einrichtungen können wir Anpassungsinvestitionen in den Ländern unterstützen, die am meisten unter dem Klimawandel leiden. Unsere Gespräche bieten die Gelegenheit, karibischen und internationalen Stakeholdern darzulegen, wie jede einzelne Institution die derzeitigen Herausforderungen angeht. Damit ebnen wir den Weg für eine noch engere Zusammenarbeit.“

AfDB-Präsident Adesina: „Die Afrikanische Entwicklungsbank ist federführend beteiligt an der Antwort Afrikas auf die Coronakrise, an Ernährungssicherheit, Klimaresilienz und einer rascheren nachhaltigen Energiewende für die afrikanischen Länder. In unseren Gesprächen können wir erfolgreiche Lösungen sowie gesammelte Erfahrungen austauschen und von unseren Partnern anderer multilateraler Entwicklungsbanken lernen.“

IDB-Präsident Claver-Carone: „Ein gerechtes und nachhaltiges Wachstum im karibischen Raum muss viel schneller kommen. Bei der IDB, IDB Invest und unserem Innovationslabor IDB LAB führen wir ein neues Geschäftsmodell für das 21. Jahrhundert ein. Es soll Investitionen in der Region ankurbeln und das Potenzial öffentlicher und privater Partnerschaften ausschöpfen. Das wirkt Marktversagen entgegen, beseitigt strukturelle Engpässe und schafft gleichzeitig unternehmerische Ökosysteme, die neue Arbeitsplätze hervorbringen. Wir haben 2022 zum Jahr der Karibik ausgerufen und möchten unsere Finanzierungen für die Region in diesem Jahr auf das Rekordvolumen von 1,3 Milliarden US-Dollar verdreifachen. Dialog und Zusammenarbeit stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit als multilaterale Entwicklungsbanken. Nur wenn wir mit dem Privatsektor zusammenarbeiten, können wir den karibischen Ländern helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und eine wohlhabendere Region zu schaffen. Ich danke Präsident Leon und der Karibischen Entwicklungsbank für die Organisation dieser Gespräche.“

Die Beratungen der Präsidenten sind für die internationale Entwicklungsgemeinschaft, den globalen Finanzsektor sowie nationale Planungsinstitutionen, Entscheidungstragende und Staatsbedienstete im karibischen Raum besonders interessant. Die CDB lädt auch Wirtschaftsfachleute, Vertreterinnen und Vertreter der Geschäftswelt, Industrie und Wissenschaft sowie Hochschulstudierende relevanter Studiengänge zu der virtuellen Veranstaltung ein. Der Präsidentenchat wird auf den Sozialen-Medien-Plattformen der Bank gestreamt, Online-Teilnehmende können Fragen stellen.

Karibische Entwicklungsbank

Die Karibische Entwicklungsbank (CDB) ist eine regionale Finanzierungsinstitution. Sie wurde im Jahr 1970 gegründet, um zu einem harmonischen Wirtschaftswachstum und zur wirtschaftlichen Entwicklung ihrer kreditnehmenden Mitgliedsländer beizutragen. Neben den 19 kreditnehmenden Mitgliedsländern gehören der CDB vier regionale nicht kreditnehmende Mitgliedsländer (Brasilien, Kolumbien, Mexiko und Venezuela) sowie fünf nicht kreditnehmende Mitgliedsländer an, die nicht aus der Region kommen (China, Deutschland, Italien, Kanada und das Vereinigte Königreich). Die Bilanzsumme der CDB belief sich zum 31. Dezember 2020 auf 3,64 Milliarden US-Dollar. Sie setzte sich aus ordentlichen Kapitalressourcen von 2,12 Milliarden US-Dollar sowie Mitteln des Sonderfonds von 1,52 Milliarden US-Dollar zusammen. Die CDB wird von Moody’s mit Aa1 (Ausblick stabil) sowie von Standard and Poor’s und Fitch Ratings mit AA+ (Ausblick stabil) bewertet.