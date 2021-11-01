Während sich die Delegierten zum ersten Tag der UN-Klimakonferenz COP 26 versammeln, fordern multilaterale Entwicklungsbanken, darunter die Europäische Investitionsbank, in einer heute veröffentlichten gemeinsamen Erklärung „eine deutliche Ausweitung und Beschleunigung des Klimaschutzes in allen Ländern und Wirtschaftssektoren“.

EIB-Präsident Werner Hoyer sagte in Glasgow: „Die COP 26 in Glasgow ist unsere Chance, die Messlatte noch höher zu legen und uns auch in diesen schwierigen Zeiten nicht vom Kurs abbringen zu lassen. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen wir laut den Vereinten Nationen die Emissionen bis 2030 um 50 Prozent senken. Wir, die multilateralen Entwicklungsbanken, können dazu beitragen: nicht nur mit Geld für Investitionen, sondern auch mit unserem kollektiven Know-how. Gleichzeitig gilt es, massive Mittel für Innovationen aufzubringen, vor allem im Energiebereich. Als die Klimabank der EU haben wir uns in unserem Klimabank-Fahrplan vorgenommen, bis Ende dieses Jahrzehnts mehr als eine Billion Dollar an grünen Investitionen anzuschieben. Dies ist eine echte globale Anstrengung: Wir müssen partnerschaftlich sicherstellen, dass die Projekte und Technologien, die wir fördern, wirklich zur Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel und zu einer emissionsfreien Welt beitragen.“

Unterzeichner der gemeinsamen Erklärung sind die Afrikanische Entwicklungsbank, die Asiatische Entwicklungsbank, die Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank, die Entwicklungsbank des Europarates, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Europäische Investitionsbank, die Interamerikanische Entwicklungsbank-Gruppe, die Islamische Entwicklungsbank, die New Development Bank und die Weltbankgruppe.