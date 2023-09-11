©Piero Cruciatti/Anadolu Agency/ Getty Images

Präsident Hoyer hat König Mohammed VI in einem Brief sein aufrichtiges Beileid ausgesprochen und den Menschen in Marokko nach dem verheerenden Erdbeben volle Solidarität zugesichert.

„Ich bin zutiefst betroffen über den Verlust von Menschenleben und die Zerstörungen, die diese Naturkatastrophe angerichtet hat“, schrieb er. „Die EIB steht in dieser schweren Zeit an der Seite Marokkos.“

Der Präsident bot den marokkanischen Behörden Hilfe beim Wiederaufbau an. Er betonte, die EIB stehe bereit zu helfen, wo sie könne. „Wir können sofort – in Abstimmung mit der Delegation der Europäischen Union im Königreich Marokko – mit den marokkanischen Behörden über ein finanzielles Hilfspaket sprechen, um das Leid des Landes in dieser schweren Zeit zu lindern und den Wiederaufbau zu unterstützen.“

Das Erdbeben mit einer Stärke von 6,8 traf die Region südlich von Marrakesch. Es hat verbreitet Schäden angerichtet und Tausende Menschen getötet. Die marokkanischen Behörden sind noch dabei, das volle Ausmaß der Zerstörung zu erheben.