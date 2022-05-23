EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti vertritt die Europäische Investitionsbank-Gruppe auf dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos vom 22. bis 26. Mai 2022. Das diesjährige Forum steht unter dem Motto „Geschichte an einem Wendepunkt: Regierungspolitik und Geschäftsstrategien“. Vizepräsidentin Vigliotti ist zusammen mit Jean-Christophe Laloux, dem Direktor mit Generalvollmacht für Finanzierungsoperationen der EIB, in Davos.

Die EIB-Gruppe wird sich an der Debatte beteiligen und die Initiativen der Bank in Bereichen und Regionen vorstellen, die sich an einem Wendepunkt befinden. Die EIB-Gruppe finanziert weltweit die grüne und digitale Wende und stellt sicher, dass niemand abgehängt wird.

Die Bank hat die Ukraine nach dem russischen Einmarsch mit einem solidarischen Soforthilfepaket unterstützt und vier Milliarden Euro als Beitrag zur Bewältigung der Flüchtlingskrise bereitgestellt. Über ihren neuen Geschäftsbereich für Entwicklung, die EIB Global, intensiviert die Bank die Zusammenarbeit mit lokalen Instituten und anderen multilateralen Banken außerhalb der Europäischen Union.

„Ich freue mich, die EIB-Gruppe dieses Jahr auf dem Weltwirtschaftsforum zu vertreten, auf dem globale Führungspersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Medien und Kultur zusammenkommen“, so EIB-Vizepräsidentin Vigliotti. „Auf der Veranstaltung werde ich klarmachen, dass jetzt der ideale Zeitpunkt für einen Quantensprung bei der Mobilisierung grüner und nachhaltiger Finanzierungen ist. Russlands Krieg gegen die Ukraine zeigt, wie dringend wir unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern müssen. Die Covid-19-Pandemie hat deutlich gemacht, was wir in relativ kurzer Zeit erreichen können, wenn wir gemeinsam handeln. Trotz der unmittelbaren Krisen dürfen wir die Bewältigung der globalen Klimakrise nicht aus den Augen verlieren, die verheerender sein wird als alles, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Die EIB als die Klimabank der EU wird ihren Teil dazu beitragen, indem sie nachhaltige Investitionen mobilisiert, um fragile Volkswirtschaften in Europa und außerhalb widerstandsfähiger gegen Klimaschocks zu machen. Daneben wird sie Mittel des Privatsektors mobilisieren, um den doppelten Wandel – die grüne und die digitale Wende – voranzubringen.“

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti wird an folgenden Podiumsdiskussionen teilnehmen:

Montag, 23. Mai, um 14.15 Uhr: Wirtschaftsentwicklung in fragilen Ländern

Montag, 23. Mai, um 17.00 Uhr: Podiumsdiskussion über Investitionen in humanitäre Hilfe und Resilienz – Wege zur Skalierung

Dienstag, 24. Mai, um 18.00 Uhr: Multilaterale Sitzung – Sauberer Wasserstoff: Vom Hype zur Realität

Mittwoch, 25. Mai, um 7.30 Uhr: Sitzung zum diplomatischen Dialog über den Westbalkan

Mittwoch, 25. Mai, um 9.00 Uhr: Sitzung zum Thema Netto-Null-Umstellung in der Industrie: Wie finanzieren?

Jean-Christophe Laloux, Direktor mit Generalvollmacht für Finanzierungsoperationen der EIB, wird an folgenden Podiumsdiskussionen teilnehmen: