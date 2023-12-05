Am 4. Dezember 2023 haben die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Fondsgesellschaft Meridiam auf der COP28 in Dubai das erste Projekt vorgestellt, das der Urban Resilience Fund (TURF) entwickeln und finanzieren wird. Zweck des Projekts Nouakchott Coastline Development mit Meridiam als Fondsmanager ist es, die Hauptstadt Mauretaniens vor Küstenerosion und Überschwemmungen zu schützen und benachteiligte Gemeinschaften zu unterstützen. Das Projekt wird sich an den Bedürfnissen der Schwächsten ausrichten, zur Fortsetzung bereits betriebener Maßnahmen beitragen und neue wirtschaftliche Chancen ermöglichen. Wichtig dabei ist die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel sowie anderen äußeren Einflüssen. Die Lösungen sollen so umweltfreundlich wie möglich sein und langfristig Bestand haben.

Das Projekt könnte eine gute Vorlage dafür liefern, wie sich die Anpassung stark gefährdeter Küstenstädte an die Klimafolgen finanzieren lässt. Es demonstriert auch den Erfolg des vom TURF verfolgten Prinzips, dass der öffentliche und der private Sektor innovative Anpassungslösungen gemeinsam entwickeln und umsetzen. Dabei werden traditionelle physische und naturbasierte technische Lösungen mit einem innovativen Wirtschaftsmodell kombiniert, das auf langfristige Werterhaltung und Wertschöpfung ausgerichtet ist.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Vor zwei Jahren stellte die EIB ihren Klimaanpassungsplan vor. Bis 2025 wollen wir unsere Finanzierungen dafür verdreifachen, um denjenigen zu helfen, die bereits unter den Klimafolgen leiden. Wir wissen, dass dieser Plan sehr ehrgeizig ist. Deshalb arbeiten wir mit unseren Kunden an Lösungen und an einer stärkeren Fokussierung. Zudem müssen wir zeigen, dass Anpassungsprojekte bankfähig und für private Investoren rentabel sein können. Deshalb finde ich den TURF und das Nouakchott-Projekt als mögliches Modell für uns alle so interessant.“

Thierry Déau, CEO von Meridiam: „Seit fast einem Jahrzehnt entwickelt Meridiam in Afrika dringend benötigte nachhaltige Infrastruktur. Mit dem TURF haben wir eine besondere Finanzierungskonstruktion ins Leben gerufen, bei der Risiken auf verschiedene Schultern verteilt werden, um afrikanischen Städten bei der Anpassung an den Klimawandel zu helfen. Meridiam ist dankbar für die Unterstützung der EIB als Ankerinvestor in den TURF.“

Nach der Vorstellung durch EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle eröffnete Lalya Aly Kamara, mauretanische Ministerin für Umwelt und nachhaltige Entwicklung, auf der COP28 eine Gesprächsrunde zum Thema „Supporting adaptation of Coastal Cities – First Investment of The Urban Resilience Fund“. Teilnehmende waren Thierry Déau, Gründer und CEO von Meridiam, Milena Messori, kommissarische Direktorin der EIB Corporate Finance und Global Activities, Rogier van den Berg, Global Director WRI Ross Center for Sustainable Cities, Stelios Grafakos, Principal Economist bei GGGI und Peter J. Hall von Resonance Impact Advisory.