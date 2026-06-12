Finanzministerinnen und Finanzminister der EU unterstützen Strategie der EIB-Gruppe für ein stärkeres, sichereres Europa in einer stabileren Welt

EIB

Mitgliedstaaten billigen Strategie der EIB-Gruppe für mehr Finanzierungen und mehr Risikobereitschaft; besonderer Fokus auf Energieautonomie, Technologieführerschaft, Sicherheit und Verteidigung, resilienter Infrastruktur sowie starken globalen Partnerschaften

EIB-Gruppe ist auf bestem Weg, das für 2026 gesteckte Ziel zu erreichen: 5 Prozent ihrer Gesamtfinanzierungen in der EU für Sicherheit und Verteidigung

EIB-Gruppe setzt ihren Strategie-Fahrplan um – mit Rekordinvestitionen in Energie

Der Rat der Gouverneure der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), dem die Finanzministerinnen und Finanzminister der EU angehören, hat die Strategie der Gruppe gebilligt, gemeinsame Prioritäten mit mehr Finanzierungen und mehr Risikobereitschaft umzusetzen. Dabei soll die Gruppe ihr Potenzial voll ausschöpfen, um Investitionen in Energieautonomie, Technologieführerschaft sowie Sicherheit und Verteidigung zu mobilisieren.

Die EIB-Gruppe ist auf bestem Wege, auch in diesem Jahr ein Rekordvolumen von 100 Milliarden Euro bei Neufinanzierungen zu erreichen. Davon fließen 5 Prozent in Sicherheit und Verteidigung.

Der starke Rückhalt durch die Gouverneurinnen und Gouverneure unterstreicht die Schlüsselrolle der EIB-Gruppe: Sie treibt mit paneuropäischen Instrumenten die Spar- und Investitionsunion voran und investiert verstärkt in Europas Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit. Zudem fördert sie technologische Innovationen, beschleunigt die Energiewende und steht der Ukraine unermüdlich zur Seite.

Mit Blick auf die Ausarbeitung des neuen Mehrjährigen Finanzrahmens der EU für den Zeitraum 2028–2034 unterstrich der Rat der Gouverneure die beeindruckende Erfolgsbilanz der EIB-Gruppe: Sie unterstützt die Prioritäten der EU und maximiert die Wirkung ihrer Finanzierungen. Gleichzeitig baut sie Bürokratie ab – für mehr Tempo und Effizienz.

In der Jahressitzung wurde den Ministerinnen und Ministern ein Halbzeitbericht des Strategie-Fahrplans der EIB-Gruppe vorgelegt. Danach hat die Gruppe in den vergangenen zwei Jahren deutlich mehr öffentliche und private Investitionen in ihren acht Prioritätsbereichen mobilisiert.

Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe: „Die Finanzierungen der EIB-Gruppe sorgen für wirtschaftliche Sicherheit in Europa. Das bedeutet Energieautonomie, Technologieführerschaft, resiliente Infrastruktur und vertrauensvolle Partnerschaften. Die Zustimmung der Mitgliedstaaten zu unserer Strategie sendet ein starkes Signal der Einheit und der Entschlossenheit, die Schlagkraft der EIB als Europas Investitionsmotor voll auszuschöpfen.“

2025 stellte die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, Finanzierungen von 100 Milliarden Euro bereit. Damit mobilisierte sie Rekordinvestitionen in Energienetze, Wasser, Verkehr und Wohnraum sowie Finanzierungen für die Ukraine. Im Rahmen der TechEU-Initiative übernahm sie dabei auch mehr Risiken. Außerhalb der EU unterstützt die Gruppe die Ukraine, den Erweiterungsprozess und die Global-Gateway-Agenda und knüpft weltweit strategische Partnerschaften.

Energieautonomie

Die EIB-Gruppe hat ihre Rolle als Klimabank gefestigt. Als wichtigster Geldgeber für die Energiewende in Europa finanziert die Gruppe rund die Hälfte der europäischen Investitionen in Energienetze, jede fünfte Solaranlage, jedes dritte Onshore-Windprojekt und einen Großteil der Offshore-Windkraft.

Flaggschiff-Programme wie die Energieeffizienz-Initiative für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) kommen gut voran und dürften die gesteckten Ziele übertreffen. Sie helfen 350 000 Unternehmen, zu dekarbonisieren, Kosten zu sparen und resilienter zu werden.

Förderung technologischer Innovationen

Die EIB-Gruppe baut Europas Technologieführerschaft weiter aus. Dabei stützt sie sich auf TechEU, Europas bislang größtes Finanzierungsprogramm für wirkungsstarke Investitionen in Deeptech, Cleantech, KI und digitale Infrastruktur.

2025 stellte die Gruppe über 22 Milliarden Euro für TechEU-Projekte bereit. Diese Investitionen tragen dazu bei, dass in Europa wichtige Produktionskapazitäten aufgebaut werden und auch hier bleiben. TechEU-Projekte diversifizieren Lieferketten, skalieren Märkte und machen Europa als Standort für innovative Projekte attraktiver. Gleichzeitig ziehen sie Talente und Kapital an.

Seit ihrem Start im Jahr 2023 hat sich die vom EIF verwaltete European Tech Champions Initiative (ETCI) zu einem zentralen Katalysator für Scale-up-Finanzierungen in Europa entwickelt. Bislang unterstützt sie 15 neue EU‑Megafonds (mit einem Zielvolumen von jeweils mindestens 1 Milliarde Euro) sowie 12 europäische Unicorns. Damit leistet die ETCI einen wichtigen Beitrag zur europäischen Spar- und Investitionsunion.

Die EIB-Gruppe weitet die ETCI aus. Durch die Einwerbung von Beiträgen weiterer Mitgliedstaaten und die Öffnung für private Investoren sollen 15 Milliarden Euro mobilisiert werden. Zugleich stellt sie mehr Mittel für europäische Scale-up-Unternehmen bereit. Dazu bietet sie wandelbare Instrumente, Akquisitionsfinanzierungen sowie Unterstützung beim Börsengang in Europa.

Sicherheit und Verteidigung

Der Kurswechsel im Bereich Sicherheit und Verteidigung war ein Gamechanger. Die EIB-Gruppe hat ihre Rolle deutlich gestärkt und fördert nun auch reine Militärprojekte sowie Unternehmen und Fonds in allen Bereichen der Sicherheit und Verteidigung.

Die Gruppe hat ihre Finanzierungen 2025 auf über 4 Milliarden Euro vervierfacht und ist auf bestem Weg, das für 2026 gesteckte Ziel von 5 Prozent ihres jährlichen Finanzierungsvolumens in der EU zu erreichen. Sie hat eine solide Pipeline mit rund 25 Flaggschiff-Projekten in 20 Mitgliedstaaten und 5 Bereichen aufgebaut: kritische Infrastruktur und militärische Einrichtungen, industrielle Fähigkeiten, Forschung und Entwicklung, kleine und mittlere Unternehmen in der Lieferkette großer europäischer Auftraggeber und spezialisierte private Investmentfonds in diesem Bereich.

Gemeinsam mit Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission baut die EIB-Gruppe derzeit ihre Eigenkapitalfazilität für den Verteidigungsbereich aus. Dabei handelt es sich um einen wegweisenden Dachfonds, der das Risikokapital-Ökosystem fördert und in Pionierunternehmen entlang der Lieferkette für Sicherheit und Verteidigung investiert.

Globale Partnerschaften

Außerhalb der EU festigt die EIB-Gruppe über die EIB Global ihre Rolle als wichtiger Durchführungspartner für die außenpolitischen Prioritäten der EU.

Die Ukraine hat weiterhin oberste Priorität. 2025 stellte die EIB dort einen Rekordbetrag für Projekte und Initiativen zur Verfügung, die das Land resilienter machen, die Grundversorgung sichern und die Wirtschaft am Laufen halten. Damit ist die EIB der führende europäische Geldgeber für Investitionsprojekte in der Ukraine.

Daneben unterstützt die Gruppe die Kandidatenländer auf ihrem Weg zur EU-Mitgliedschaft. In der EU-Nachbarschaft und in vorrangigen Partnerländern in Afrika, Lateinamerika, der Karibik und Asien engagiert sie sich zudem im Rahmen von Global Gateway und Team Europa.

2027 übernimmt die EIB-Gruppe den Vorsitz in der Gruppe der multilateralen Entwicklungsbanken und unterstützt damit eine regelbasierte Ordnung und globale Finanzstabilität.

Ernennungen im Rat der Gouverneure und im Prüfungsausschuss

Der Rat der Gouverneure der EIB begrüßte auch die neuen Vorsitzenden von zwei satzungsmäßigen Organen.

Der dänische Minister für Steuern und Wachstum, Jakob Engel-Schmidt, übernimmt für ein Jahr den Vorsitz im Rat der Gouverneure. Er erklärte: „Die EIB-Gruppe spielt eine zentrale Rolle bei der Finanzierung eines wettbewerbsfähigen und resilienten Europas. Als Vorsitzender werde ich sie darin unterstützen, Investitionen in die Energiewende, Sicherheit und Innovationen zu skalieren und konkrete Verbesserungen für die Menschen und Unternehmen in der EU zu bewirken.“

Er tritt die Nachfolge von Tschechiens Finanzministerin Alena Schillerová an. Sie sagte: „Im vergangenen Jahr hat die EIB-Gruppe gezeigt, dass sie auch in einem schwierigen globalen Umfeld liefern kann. Ich bin überzeugt, dass sie an dieser Dynamik festhalten wird.“

Im Prüfungsausschuss der EIB übernimmt Tereza Rogić Lugarić den Vorsitz von Katja Pluto. Der Prüfungsausschuss legte in der Sitzung auch seinen Bericht über das vergangene Geschäftsjahr vor.

Statements rund um den Rat der Gouverneure der EIB werden auf dem Portal des European Broadcasting Service (EBS) veröffentlicht.

Die Rede von Präsidentin Nadia Calviño finden Sie hier.

Hintergrundinformationen

EIB-Gruppe

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) ist der Finanzierungsarm der Europäischen Union und eine der weltgrößten multilateralen Entwicklungsbanken. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen und Beratung für mehr als 870 wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen, die die strategischen Ziele der EU unterstützen: Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, starke globale Partnerschaften sowie die Spar- und Investitionsunion. Neben der Vergabe langfristiger Darlehen für große Infrastrukturprojekte mobilisiert die EIB-Gruppe privates Kapital für risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen. Auf den europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und Verbriefungen kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist die auf Garantien, Verbriefungen und Eigenkapitalbeteiligungen spezialisierte Tochtergesellschaft der EIB-Gruppe. Er erleichtert kleinen und mittleren Unternehmen sowie Start‑ups europaweit den Zugang zu Finanzierungen. Als Ankerinvestor mobilisiert der EIF über sein breites Netz von Partnerbanken und Investmentfonds privates Kapital und stärkt das Risikokapital‑Ökosystem, um innovative Unternehmerinnen und Unternehmer in Europa zu fördern.

2023 lancierte der EIF gemeinsam mit sechs Mitgliedstaaten (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Belgien und Niederlande) die European Tech Champions Initiative, einen Dachfonds zur Förderung innovativer Start-ups. Mit dieser Initiative wurden bislang 15 europäische Risikokapital-Megafonds und das Scale-up von 45 Unternehmen unterstützt, darunter zwölf Unicorns (mit einem Marktwert von über 1 Milliarde Euro).

Fotos vom Sitz und vom Management der EIB-Gruppe, Logos und unser B-Roll-Video finden Sie auf unserer Website.