EIB-Kredit von 3 Mrd. Euro an Airbus stärkt Europas Spitzenposition in der Luft- und Raumfahrt

European Investment Bank

Finanzierung an Airbus für Forschung und Entwicklung in Frankreich, Deutschland und Spanien stärkt Europas technologische Souveränität und industrielle Exzellenz

Investitionen in Schlüsseltechnologien sichern Führungsrolle des Unternehmens in ziviler und militärischer Luft- und Raumfahrt

EIB-Gruppe unterzeichnet ihre bisher größte Unternehmensfinanzierung

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Airbus haben ein erstes Darlehen in Höhe von 1 Milliarde Euro unterzeichnet, um die ehrgeizigen Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns zu unterstützen, die darauf abzielen, seinen technologischen Vorsprung in der zivilen und militärischen Luftfahrt weiter auszubauen. Die Vereinbarung ist Teil eines beispiellosen Finanzierungsrahmens in Höhe von 3 Milliarden Euro zur gezielten Förderung wegweisender Innovationen. Sie wird unmittelbar dazu beitragen, Europas technologische Führungsrolle und industrielle Exzellenz zu stärken – zentrale Bausteine wirtschaftlicher Sicherheit.

Die Finanzierung unterstützt Airbus bei seinen bis 2030 geplanten Investitionen in Spitzentechnologien und integrierte Systeme für die zivile Luftfahrt sowie für Sicherheits- und Verteidigungslösungen. Mit seinen Projekten in Frankreich, Deutschland und Spanien will Airbus Europas Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungsökosystem weiter stärken.

EIB-Präsidentin Nadia Calviño: „Die EIB-Gruppe setzt ihre gesamte Schlagkraft ein, um Europas technologische Autonomie, industrielle Stärke und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu festigen. Dieses Leuchtturm-Projekt wurde innerhalb von rund sechs Monaten genehmigt. Das zeigt, dass Europa schnell und in großem Umfang handeln kann, um seine Champions zu unterstützen und sich im neuen geopolitischen Umfeld stärker zu positionieren.“

Solide Finanzierung für Spitzeninnovationen

Der Kredit ist die erste Tranche einer Finanzierung von drei Milliarden Euro – der bisher größten Unternehmensfinanzierung der EIB. Der Betrag spiegelt den hohen Investitionsbedarf von Europas führendem Luft- und Raumfahrtkonzern wider, der sich im globalen Wettbewerb weiterhin behaupten will. Flexible Konditionen wie lange Laufzeiten machen die langfristige Finanzierung großer Programme planbar, die Europas industrielle Resilienz und technologische Führungsrolle stärken.

Thomas Toepfer, CFO von Airbus: „Mit dieser Finanzierung vertiefen wir unsere strategische Partnerschaft mit der EIB. Sie bringt unsere Forschung im zivilen und militärischen Bereich voran und macht Europas Industrie wettbewerbsfähiger. Durch die besonders günstigen Konditionen und die hohe Flexibilität erhalten wir den größtmöglichen bilanziellen Handlungsspielraum. Gleichzeitig senken wir unsere Finanzierungskosten und können langfristig in Luftfahrtinnovationen investieren.“

Die Vereinbarung wurde heute bei einer Zeremonie in Brüssel offiziell besiegelt, an der auch Airbus-CEO Guillaume Faury sowie die EIB-Vizepräsidenten Robert de Groot, Ambroise Fayolle und Nicola Beer teilnahmen.

Als weltweit führendes Luft- und Raumfahrtunternehmen investiert Airbus vor allem in innovative Fertigungslösungen. Dabei geht es um Entwicklungen der nächsten Generation, Fortschritte bei der Dekarbonisierung und vernetzte Ökosysteme in Luftfahrt, Verteidigung und Raumfahrt.

Die Finanzierung fällt unter TechEU. Mit dieser Leitinitiative will die EIB Investitionen in kritische Technologien beschleunigen und Europas industrielle und technologische Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Hintergrundinformationen

EIB-Gruppe

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) ist der Finanzierungsarm der Europäischen Union und eine der weltgrößten multilateralen Entwicklungsbanken. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen und Beratung für mehr als 870 wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen, die die strategischen Ziele der EU unterstützen: Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, starke globale Partnerschaften sowie die Spar- und Investitionsunion. Neben der Vergabe langfristiger Darlehen für große Infrastrukturprojekte mobilisiert die EIB-Gruppe privates Kapital für risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen. Auf den europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und Verbriefungen kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu.

Fotos vom Sitz und vom Management der EIB-Gruppe, Logos und unser B-Roll-Video finden Sie auf unserer Website.

Airbus

Airbus ist Pionier einer nachhaltigen Luft- und Raumfahrt für eine sichere und vereinte Welt. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich an Innovationen für effiziente und technologisch fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie vernetzte Dienstleistungen. Airbus bietet moderne, treibstoffeffiziente Verkehrsflugzeuge sowie dazugehörige Dienstleistungen an. Zudem ist der Konzern Europas Marktführer in den Bereichen Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit. Im Bereich zivile und militärische Hubschrauber bietet Airbus weltweit effiziente Lösungen und Dienstleistungen an.