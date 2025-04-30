Finnland: EIB finanziert Straßenbahnlinie und Depot in Helsinki mit 400 Mio. Euro

kruunusillat.fi

EIB vergibt insgesamt 400 Mio. Euro an Stadt Helsinki und städtisches Verkehrsunternehmen für neue Straßenbahnverbindung in östliche Stadtteile

Rad- und Fußgängerwege sowie Straßenbahn- und Busdepot werden gebaut, neue Straßenbahnen für das gesamte Stadtnetz beschafft

Drei neue Brücken für künftige Straßenbahnlinie

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt insgesamt 400 Millionen Euro an die finnische Hauptstadt Helsinki. Das Geld fließt in den Bau einer neuen Straßenbahnverbindung in drei Stadtteile, ein neues Straßenbahn- und Busdepot, den Kauf neuer Bahnen sowie in zusätzliche Rad- und Fußwege. 150 Millionen Euro gehen an die Stadt Helsinki und 250 Millionen Euro an das städtische Verkehrsunternehmen Metropolitan Area Transport Ltd (Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy).

Durch das Projekt „Crown Bridges Light Rail“ soll sich die Fahrzeit in die östlichen Stadtteile Laajasalo, Korkeasaari und Kalasatama auf nur noch 20 Minuten halbieren. Gleichzeitig entstehen zusätzliche Rad- und Fußgängerwege. Die Arbeiten werden bis 2027 durchgeführt.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Ein nachhaltiger Verkehr ist eine der Prioritäten der EIB und ein wichtiger Schritt für den Klimaschutz sowie bessere innerstädtische Anbindungen. Das Projekt wird die Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner von Helsinki deutlich erhöhen.“

Das Projekt „Crown Bridges Light Rail“ steht für das feste Vorhaben der 685 000-Einwohner-Stadt Helsinki, den öffentlichen Verkehr grüner zu machen. Damit dürfte es auch die Stadtentwicklung und ‑erneuerung ankurbeln.

Laajasalo und Korkeasaari sind zwei der 300 Inseln Helsinkis. Deshalb werden im Rahmen des Projekts auch drei große Brücken gebaut, auf denen die neue Straßenbahnlinie verkehrt. Längstes Bauwerk ist die rund 1,2 Kilometer lange Kruunuvuorensilta, deren Pylon 135 Meter in die Höhe ragt. Die beiden anderen Brücken – Merihaansilta und Finkensilta – sind 400 Meter bzw. 300 Meter lang.

Alle drei Brücken werden drei Meter breite Radwege und zwei bis sechs Meter breite Fußgängerwege haben.

Außerdem entsteht mit dem Ruskeasuo-Depot das erste kombinierte Straßenbahn- und Busdepot Finnlands. Dort haben 80 Straßenbahnen, Anlagen für die tägliche Wartung und Instandsetzung sowie eine Radsatz-Drehmaschine Platz. Das Depot dient auch dem regionalen Busverkehr und verfügt über ein Parkdach sowie Instandhaltungsplätze für Busse.

Der EIB-Kredit deckt 40 Prozent der Projektkosten und fließt in den Bau der Straßenbahnlinie und des Depots sowie in den Kauf neuer Straßenbahnen. Mit ihrer Finanzierung fördert die EIB die Verringerung der Treibhausgasemissionen und eine bessere Luftqualität in Europa.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 nahezu 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte und machte Europa damit noch wettbewerbsfähiger und sicherer.

2024 stiegen die Finanzierungen der EIB-Gruppe in Finnland auf 2,3 Milliarden Euro, von 992 Millionen Euro im Vorjahr. Die Gelder flossen überwiegend in grüne Projekte und Unternehmensinnovation.