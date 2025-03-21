Kroatien: EIB vergibt 100 Mio. Euro an PBZ für Unternehmenskredite

EIB

Privredna Banka Zagreb erhält 100 Mio. Euro von der EIB

Förderung für Klimaschutz und kleine Unternehmen in Kroatien

Fokus auf Saubere-Energie-Projekten

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) stellt der kroatischen Privredna Banka Zagreb (PBZ) 100 Millionen Euro zur Verfügung. Damit will die zur Intesa Sanpaolo-Gruppe gehörende Bank ihre Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Midcap-Unternehmen in Kroatien ausweiten.

Mit den Mitteln sollen die unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit in Kroatien gestärkt und grüne Investitionen vorangebracht werden. Mindestens 70 Prozent werden an KMU vergeben. Für Projekte, die den Klimaschutz und die ökologische Nachhaltigkeit fördern, sind mindestens 20 Prozent vorgesehen. Der Fokus liegt dabei auf Energieeffizienz und der Erzeugung Erneuerbarer.

Die Auszahlung der EIB-Mittel erfolgt gestaffelt über drei Jahre. Heute wurde eine erste Tranche von 50 Millionen Euro unterzeichnet. Da alle Projekte in Kroatien durchgeführt werden, trägt die Finanzierung der EIB voll zum Kohäsionsziel der EU bei.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Mit dem neuen Finanzpaket stärken wir unsere Zusammenarbeit mit der PBZ und der Intesa Sanpaolo-Gruppe, und wir helfen kroatischen Unternehmen, ihr Wachstum zu finanzieren. Weil ein wesentlicher Teil der Mittel für klimafreundliche Investitionen und für Unternehmerinnen reserviert ist, fördern wir gleichzeitig Anstrengungen der Firmen für mehr Nachhaltigkeit und eine robustere kroatische Wirtschaft.“

Da sich die EIB zur Gleichstellungsförderung bei der Unternehmensfinanzierung bekennt, sollen zehn Prozent der Mittel auf Best-Effort-Basis an frauengeführte Unternehmen oder Firmen in Frauenhand gehen.

Dinko Lucić, Vorstandsvorsitzender der PBZ: „Wir freuen uns, die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit der EIB-Gruppe weiter zu vertiefen, um Kroatiens Wirtschaft wettbewerbsfähiger und resilienter zu machen. Wir werden unsere Kunden aktiv unterstützen und nachhaltige Projekte fördern, vor allem wenn sie eine grüne Komponente haben und auf Energieeffizienz und die Erzeugung Erneuerbarer ausgerichtet sind. ESG-Aspekten gilt unsere besondere Aufmerksamkeit, dazu haben wir uns strategisch verpflichtet.“

In den zurückliegenden zehn Jahren vergab die EIB bereits Kredite von ca. 200 Millionen Euro an die PBZ. Außerdem unterzeichnete die PBZ im November 2024 mit der EIB eine Garantievereinbarung über 100 Millionen Euro, um dem Finanzierungs- und Investitionsbedarf kroatischer Midcap-Unternehmen gerecht zu werden.

​​Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovation, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte und machte Europa damit noch wettbewerbsfähiger und sicherer.

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Klimaabkommen – so wie in unserem Klimabank-Fahrplan zugesagt. Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen. Die Gruppe setzt sich für eine stärkere Integration der Märkte ein und mobilisiert mit ihrem Engagement zusätzliche Investitionen. 2024 stieß sie Rekordinvestitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in Europas Energiesicherheit an und mobilisierte 110 Milliarden Euro an Wachstumskapital für Start-ups, Scale-ups und europäische Pioniere. Rund die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU fließt in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt.

Die Privredna Banka Zagreb (PBZ) gehört zur Intesa Sanpaolo-Gruppe, einer der größten Bankengruppen Europas. Sie ist gemessen an der Bilanzsumme die zweitgrößte Bank und der zweitgrößte Finanzkonzern Kroatiens und hat in mehreren Sparten einen Marktanteil von rund 20 Prozent. Sie entwickelt laufend innovative Produkte und Dienstleistungen für Privat-, Unternehmens- und KMU-Kunden. Die PBZ ist außerdem ein Kompetenzzentrum für viele Bereiche des Bankwesens innerhalb der International Banks Division der Intesa Sanpaolo. Nach der Übernahme von Mehrheitsanteilen an Intesa Sanpaolo-Banken in Bosnien und Herzegowina sowie in Slowenien hat sie sich zu einem regionalen Bankenzentrum entwickelt.