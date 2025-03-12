EIB finanziert leichte Elektro-Nutzfahrzeuge von Ayvens

Ayvens

Erster grüner EIB-Kredit für leichte Elektro-Nutzfahrzeuge in Europa

Nach Finanzierungsvereinbarungen in den Jahren 2018 und 2023 vergibt die EIB nun einen Kredit über 350 Millionen Euro an Ayvens, welches einen Betrag in gleicher Höhe einbringt

Vereinbarung fällt unter die Klimaschutzförderung der EIB und hilft Ayvens, seine Flotte leichter Elektro-Nutzfahrzeuge in der EU in den kommenden drei Jahren auszubauen – vor allem in Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Ayvens, ein führender globaler Akteur der nachhaltigen Mobilität, haben im Dezember 2024 eine neue Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet. Mit den Mitteln will das Unternehmen in den kommenden drei Jahren seine europäische Flotte um 19 000 leichte Elektro-Nutzfahrzeuge erweitern, vor allem in Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden. Die EIB stellt einen Kredit über 350 Millionen Euro zu günstigen Bedingungen zur Verfügung. Ayvens bringt seinerseits die gleiche Summe ein. Die Operation hilft Unternehmen, ihren Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu finanzieren.

Umweltzonen sind ein wichtiges Mittel der Zufahrtsbeschränkung für Fahrzeuge und sorgen für eine bessere Luftqualität in europäischen Städten. In der „EU-Mission für klimaneutrale und intelligente Städte“ gelten sie als Garant für saubere Luft. Daher wurden in den letzten Jahren in ganz Europa immer mehr Umweltzonen eingerichtet. Bis 2030 dürfte dies noch erheblich zunehmen, da die Städte daran arbeiten, die EU-Ziele für die Luftqualität und Klimaneutralität zu erreichen.[1]

Die Einrichtung von Umweltzonen in Europa ist einer der Hauptgründe dafür, warum leichte Nutzfahrzeuge immer öfter mit Elektroantrieb ausgestattet werden. Der Umstieg auf leichte Elektro-Nutzfahrzeuge bleibt für Fahrerinnen und Kunden jedoch weiter schwierig, da es viele Hürden zu überwinden gilt, etwa in puncto Verfügbarkeit, Erschwinglichkeit, Ladeinfrastruktur und Netzkapazität. Die sich stetig ändernden Vorschriften wirken sich ebenfalls auf das Wachstum des Marktes für leichte Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb aus.

Patrick Sommelet, Group Deputy Chief Executive Officer und Chief Financial Officer von Ayvens: „Der neue Kredit diversifiziert unsere Finanzierungsbasis und trägt zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie bei. Vor allem aber ermöglicht er uns, unseren Kunden eine breitere Palette von leichten Elektro-Nutzfahrzeugen zu attraktiven Preisen anzubieten. Ayvens unterstützt seine Kunden maßgeblich dabei, sich beim Umstieg auf Elektrofahrzeuge der Komplexität des Marktes zu stellen. Leichte Nutzfahrzeuge sind wichtige Ausrüstung und müssen unabhängig vom Antrieb dem jeweiligen Zweck dienen. Mit branchenführenden Beratungstools und kompetenter Flottenberatung wollen wir für einen nahtlosen Umstieg auf Elektrofahrzeuge sorgen und gleichzeitig die Geschäftskontinuität sichern.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die neue Finanzierung für Ayvens zeigt, welch führende Rolle die EIB mit ihren innovativen Finanzierungslösungen bei der Dekarbonisierung der europäischen Fahrzeugflotten und beim Übergang zu einer CO 2 -armen Wirtschaft spielt. Gerne helfen wir dabei, das Angebot von Elektrofahrzeugen für KMU auszuweiten, die zu Ayvens wichtigsten Kunden zählen.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren, friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 nahezu 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 Projekte und machte Europa damit noch wettbewerbsfähiger und sicherer. Die EIB-Gruppe unterzeichnete 2024 in Frankreich über 100 Finanzierungen im Gesamtbetrag von 12,67 Milliarden Euro und mobilisierte damit in der Realwirtschaft Investitionen von rund 62 Milliarden Euro.

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Klimaabkommen – so wie in unserem Klimabank-Fahrplan zugesagt. Rund 60 Prozent ihrer jährlichen Finanzierungen sind für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen. Die Gruppe setzt sich für eine stärkere Integration der Märkte ein und mobilisiert mit ihrem Engagement zusätzliche Mittel. 2024 stieß sie Investitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in Energiesicherheit an und ermöglichte 110 Milliarden Euro für Start-ups, Scale-ups und europäische Pioniere. Rund die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU fließen in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt.

Auf unserer Website finden Sie hochwertige, aktuelle Fotos vom Sitz der EIB.

2024 vergab die Bank in Frankreich über 3,9 Milliarden Euro im Rahmen der Initiative REPowerEU, mit der die EU ihre Abhängigkeit von fossiler Energie verringern und die grüne Wende vorantreiben will.

Ayvens

Ayvens ist ein weltweit führendes Unternehmen für nachhaltige Mobilität, das sich dafür einsetzt, das Leben leichter zu gestalten. Wir verbessern die Mobilität seit Jahrzehnten, indem wir Full-Service-Leasing, flexible Abonnementservices, Fuhrparkmanagement sowie Multi-Mobility-Lösungen für internationale Großunternehmen, KMU, Fach- und Privatpersonen anbieten. Mit mehr als 14 500 Beschäftigten in 42 Ländern, 3,3 Millionen Fahrzeugen und der weltweit größten Mehrmarkenflotte von Elektrofahrzeugen sind wir in einer einzigartigen Position, den Weg zu Netto-Null-Emissionen zu ebnen und die digitale Transformation der Mobilitätsbranche anzuführen. Das Unternehmen ist im Compartment A von Euronext Paris notiert (ISIN: FR0013258662; Ticker: AYV). Mehrheitsaktionär von Ayvens ist die Société Générale.

[1] Quelle: Mobilitätsstrategie – Europäische Kommission