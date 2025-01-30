EIB-Gruppe investiert Rekordsumme in Deutschland: 9,6 Milliarden Euro für Wachstum, Innovation und Klimaschutz

©Caroline Martin/ EIB

2024 erhöht die Europäische Investitionsbank Gruppe ihr Finanzierungsvolumen in Deutschland auf 9,6 Milliarden Euro zur weiteren Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

Schwerpunkt auf Investitionen in Industrien, wie Autozulieferer, Pharma und Glasfaser

Innovative Start-ups für die grüne und digitale Transformation sowie Technologien und Infrastrukturen für die Energie- und die Wärmewende stehen weiter im Fokus.

Die Tätigkeit der Europäischen Investitionsbank (EIB)-Gruppe stand im Jahr 2024 unter dem Aspekt der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas. Dem dienten in Deutschland insgesamt Kreditzusagen über 9,6 Milliarden Euro, nach 8,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Dies ist das größte Jahresfinanzierungsvolumen der EIB in Deutschland in den letzten 15 Jahren und das zweitgrößte, seit die EIB 1960 mit der Projektförderung in Deutschland begonnen hat.

2024 wurden so insgesamt Investitionen von 49 Milliarden Euro in Deutschland unterstützt. Ein Euro Finanzierung der EIB-Gruppe, bestehend aus Europäischer Investitionsbank und ihrer auf Start-ups spezialisierten Tochter, dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), löste also Investitionen von 5 Euro aus.

"Die EIB ist ein starker Partner für die Zukunft Deutschlands“, sagt EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer. „Durch unsere Investitionen unterstützen wir Unternehmen dabei, innovativer zu werden und zu expandieren, erneuerbare Energien zu nutzen und den Energieverbrauch zu senken. Gleichzeitig stärken wir die lokale Wirtschaft. Wir investieren in die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, insbesondere durch den Ausbau der notwendigen Infrastruktur für die digitale und grüne Transformation. Ob Start-ups, Mittelstand oder Großunternehmen: Sie alle können auf unsere Unterstützung zählen, genauso wie kommunale Stadtwerke und der öffentliche Nahverkehr. Gemeinsam gestalten wir ein erfolgreiches und gleichzeitig nachhaltiges Deutschland."

Unterstützung der deutschen Wirtschaft

Vor dem Hintergrund insgesamt rückläufiger Unternehmensinvestitionen richtete die EU-Bank in Deutschland ihren Schwerpunkt noch stärker auf die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft wichtiger Industriezweige aus, wie Autozulieferer und Pharma. Mehr als 4,8 Milliarden Euro flossen in Unternehmensinvestitionen, vor allem in technologische Innovationen, Forschung und Entwicklung sowie in die Finanzierung kleiner Unternehmen. ZF erhielt 425 Millionen Euro für die Entwicklung neuer Brems- und Lenksysteme für das halbautonome Fahren. Bayer wird mit bis zu 800 Millionen Euro für die Forschung & Entwicklung neuer Pharmaprodukte in der Kardiologie und der Krebstherapie unterstützt.

Gerade bei großen Projekten mit Privatunternehmen zeigt sich, dass eine EIB-Beteiligung Privatkapital mobilisiert: Unsere Forschungsförder-Darlehen an Bayer betragen etwa 30% der Projektkosten. Die übrigen 70% wurden durch Privatbanken oder aus eigenem Cashflow finanziert, also aus privaten Quellen. Dies unterstreicht die Wirkung der EIB als Crowding-in-Instrument, das wie ein Gütesiegel wirkt und damit privates Kapital ermutigt, sich an diesen Projekten zu beteiligen.

Weiter ausgebaut hat die EIB-Gruppe ihre Finanzierungen für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU), die sie in Kooperation mit Banken umsetzt: Dabei unterstützen Europäische Investitionsbank und Europäischer Investitionsfonds die Schaffung von Portfolios bei Partnerbanken, privaten wie öffentlichen, damit diese Klimaschutz und Innovationen bei KMU leichter finanzieren können. Ein wichtiges Projekt der Mittelstandsfinanzierung war 2024 die Absicherung eines Kreditportfolios der IKB-Industriekreditbank mit EIB-Garantien über 200 Millionen Euro. Insgesamt förderte die EIB-Gruppe im vergangenen Jahr mehr als 10 000 kleine und mittelgroße Unternehmen in Deutschland (KMU) und sicherte so 390 000 Jobs.

Digitalisierung und Innovation

Damit die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft insgesamt vorankommt, engagiert sich die EIB verstärkt beim Ausbau von Glasfasernetz-Anschlüssen, zum Beispiel bei der Deutschen Glasfaser und der Deutschen Giganetz, um mehr als eine Million Haushalte zusätzlich mit Gigabit-Internetanschlüssen zu versorgen. Ein flächendeckendes Glasfasernetz ist die Voraussetzung für gleichwertige Standortfaktoren in Stadt und Land.

Um eine CO2-neutrale, wettbewerbsfähige Wirtschaft bis 2045 zu erreichen, werden nicht zuletzt technologische Innovationen entscheidend sein. Die EIB, zusammen mit ihrer Tochter, dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), finanziert daher Start-up-Unternehmen ab der Gründungsphase und durch die Markterschließungs- und Wachstumsphase, oft unterstützt durch das InvestEU-Programm. Herausragende Beispiele 2024 waren Eavor-Loop, ein Unternehmen, das im bayrischen Geretsried Geothermie aus tiefen Gesteinsschichten wie in einem Perpetuum mobile schöpft, wie auch Sunfire, ein Dresdner Hersteller energie-effizienter Elektrolyse-Anlagen zur Herstellung grünen Wasserstoffs.

Auch im Verkehrssektor setzen wir bei unseren Finanzierungen auf innovative Lösungen, etwa mit einem Kredit für das Mobilitäts-Start-up Vay: Das Unternehmen bietet ferngesteuertes Carsharing an, indem es das Auto ferngesteuert zum Kunden lenkt, der dann selbst mit diesem Auto fährt und es anschließend wieder der Fernsteuerung durch Vay überlässt.

Klimaschutz

Das Engagement der EIB-Gruppe unterstreicht, dass Wettbewerbsfähigkeit und Innovation Hand in Hand gehen mit Nachhaltigkeit. So investierten wir 2024 5,2 Milliarden Euro in klimabezogene Projekte in Deutschland, die vor allem dem Ausbau erneuerbarer Energien und höherer Energieeffizienz und damit sowohl der Entkarbonisierung als auch der Senkung der Energiekosten für Haushalte und Unternehmen dienen.

Mit 56% Klima-Anteil an den Gesamtinvestitionen in Deutschland hat die EIB auch 2024 ihr Ziel übertroffen, mindestens 50 Prozent aller Mittel für Klimaschutz zu vergeben. Die EIB unterstützt unter anderem einen Gigawatt-Offshore-Windpark von RWE in der Nordsee vor der Küste Jütlands, der Strom für eine Million Haushalte liefern wird, mit 1,2 Milliarden Euro. Zu den Klima- und Energiewende-Investitionen zählt zudem die Umsetzung des Garantieprogramms „Paket für die Windkraft in Europa“: Die EIB stellt gemeinsam mit Deutscher Bank und Commerzbank Rahmenkredite von insgesamt 2 Milliarden Euro für Windenergie-Produzenten bereit, für die Vorfinanzierung des Equipments für neue Windparks. Mit diesen Initiativen unterstützen wir die Versorgung mit bezahlbarem Strom.

Unterstützung von Kommunen

Die EIB unterstützt die Kommunen beim Ausbau wichtiger Infrastrukturen, in den Bereichen Stromnetze, Mobilität und Wohnen.

Der langsame Ausbau der Stromnetze ist zu einem Flaschenhals bei der digitalen und grünen Transformation geworden. Massive Investitionen in Stromnetze sind notwendig, um mehr dezentrale Erzeuger von Solar- und Windstrom an das Netz anschließen zu können, und um auf der Verbraucherseite den Anschluss von Wärmepumpen und Wallboxen zu ermöglichen. Ein wichtiges Projekt der EIB ist hier ein 400 Millionen Euro-Kredit für die Modernisierung und Digitalisierung der Stromnetze an die Thüringer TEAG, ein Zusammenschluss von 620 ländlichen Kommunen für den Netzbetrieb. Die Stadtwerke in Reutlingen erhielten ebenfalls einen Förderkredit für den Stromnetzausbau und zur Unterstützung der Wärmewende.

Die EIB investiert in Deutschland auch weiterhin in nachhaltige Mobilität, zum Beispiel eine Milliarde Euro in neue Züge für die S-Bahn Köln.

Bezahlbares Wohnen ist ein zunehmend dringliches Thema in Europa und Deutschland. Deshalb unterstützt die EIB sowohl Kommunen bei der Schaffung zusätzlicher Wohnungen, zum Beispiel in Bremen und Nordrhein-Westfalen, als auch die Modernisierung des Wohnungsbaus, damit künftig günstiger und nachhaltiger mit vorgefertigten Modulen gebaut werden kann. Ein Pionier ist hier das Berliner Start-up Gropyus, das Mehrfamilienhäuser umweltfreundlich aus Holz in Modulbauweise herstellt.

Stärkung der Kapitalmarktunion

Die EIB-Gruppe setzt zudem auf neue Verbriefungsprodukte. So beteiligte sie sich an der ersten öffentlichen Solar-Verbriefung in Europa von Enpal, das so sein Angebot an Solar-Darlehen für Wohnungseigentümer refinanzieren kann, die Erneuerbare Energien nutzen wollen. Dies dient auch der Vertiefung des europäischen Kapitalmarkts.

Hintergrundinformationen

Mit der Steigerung des Förderkreditvolumens auf 9,6 Milliarden Euro hat die EIB-Gruppe 2024 in Deutschland ihren steilen Wachstumspfad fortgesetzt: Drei Jahre zuvor, 2021, lagen ihre Investitionen im Land bei 5,7 Milliarden Euro, 2022 bei 6,6 Mrd. Euro und 2023 bei 8,6 Mrd. Euro.

Mit Blick auf die Förderschwerpunkte der EIB-Gruppe wurden in Deutschland 2024 an erster Stelle Projekte aus dem Bereich „Nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen“ mit 4,252 Milliarden Euro gefördert, gefolgt von „Innovation, Digitalisierung und Humankapital“ mit 3,182 Milliarden Euro. Auf „Nachhaltige Städte und Regionen“ entfielen weitere 1,092 Milliarden Euro, und auf „Kleine und mittlere Unternehmen und Midcaps“ 1,083 Milliarden Euro.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Institution der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen, deren Anteilseigner die 27 EU-Mitgliedstaaten sind. Sie finanziert Investitionen, die zur Verwirklichung der politischen Ziele der EU beitragen, indem sie die Digitalisierung und technologische Innovation fördern, sowie Sicherheit und Verteidigung, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, wirksame Investitionen außerhalb der EU. EIB-Investitionen unterstützen auch die Kapitalmarktunion.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, hat 2024 neue Finanzierungen im Umfang von fast 89 Mrd EUR für über 900 Projekte unterzeichnet. Es wird erwartet, dass diese Zusagen rund 350 Mrd EUR an Investitionen mobilisieren und damit 400 000 Unternehmen und 5,8 Millionen Arbeitsplätze unterstützen werden.

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte stehen in Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe finanziert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. Wir sind auf dem besten Weg, unsere Zusage einzuhalten, in den zehn Jahren bis 2030 Investitionen in den Bereichen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit in Höhe von 1 Billion Euro zu unterstützen, wie es in unserem Klimabank-Fahrplan zugesagt wurde. Fast 60% der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe unterstützen Projekte, die direkt dem Klimaschutz, der Anpassung an den Klimawandel und einer gesünderen Umwelt dienen.

Etwa die Hälfte der Finanzierungen der EIB in der Europäischen Union ist für Kohäsionsregionen bestimmt, in denen das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist als im EU-Durchschnitt. Dies unterstreicht das Engagement der Bank für die Förderung eines integrativen Wachstums und die Angleichung des Lebensstandards.