Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Deutschland: EIB kofinanziert neue S-Bahn-Züge im Rheinland mit einer Milliarde Euro

29 Juli 2024
Alstom
  • Bis zu 90 hochmoderne Züge werden den öffentlichen Nahverkehr im Rheinland mit den Metropolen Köln und Düsseldorf ab 2029 schrittweise attraktiver machen.
  • Attraktive S-Bahnen helfen, CO2-Emissionen im Verkehr und lange Zeiten im Stau zu vermeiden. 
  • Die neuen Alstom-Züge bieten mehr Barrierefreiheit sowie mehr Stellfläche für Fahrräder und Kinderwagen. 

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt für den Kauf neuer Züge für die S-Bahn-Strecken im Rheinland Kreditlinien von einer Milliarde Euro bereit. Die Finanzierung dient der Beschaffung von bis zu 90 hochmodernen S-Bahn-Zügen durch die öffentlichen-rechtlichen Zweckverbände beziehungsweise Eigenbetriebe go.Rheinland und Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR).

Hersteller der neuen S-Bahnen ist Alstom.  Die ersten der neu entwickelten instandhaltungsfreundlichen und energieeffizienten S-Bahnen sollen ab 2029 in Probebetrieb gehen. Bis 2033 sollen alle Züge ausgeliefert sein und die alten S-Bahnen ersetzen.

Die End-Waggons eines Zuges sind barrierefrei für Rollstuhlfahrer. Alle Züge bieten mehr Komfort, moderne Fahrgastinformation, besseren Mobilfunkempfang, W-LAN, WCs und Platz für insgesamt bis zu 1343 Fahrgäste pro Zug. Die größere Kapazität schafft die Basis für das Fahrgastwachstum der kommenden Jahrzehnte und für die Mobilitätswende hin zu CO2-vermeidendem Zugverkehr.

Das Rheinland mit den Metropolen Köln und Düsseldorf ist eine der am dichtesten besiedelten, industriell geprägten Regionen Deutschlands. Bisher leiden besonders die zahlreichen Berufspendler entweder unter Staus oder unter überfüllten Regionalzügen und S-Bahnen. Das Projekt mit der EIB ist Teil des im Bundesverkehrswegeplan vorgesehenen Ausbaus des Eisenbahn-Knotens Köln. In ihm kreuzen sich auch die Fernstrecken Rhein-Alpen und Nordsee-Baltikum, die Teil des Transeuropäischen Transportnetzes sind.   

Der Zweckverband go.Rheinland beschafft als Federführer gemeinsam mit dem Juniorpartner VRR die neuen S-Bahn-Züge, die sie den Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) für den Betrieb zur Verfügung stellen.

Diese Konstruktion ermöglicht in NRW den Wettbewerb verschiedener Bahngesellschaften, denen der Zweckverband die in seinem Eigentum verbleibenden Züge zur Verfügung stellt.  

„Wir freuen uns, die Modernisierung des Nahverkehrs im Rheinland zu unterstützen“, sagt EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer. „Wir als EIB wollen die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs als klimafreundliche Alternative zum Auto stärken. Dafür brauchen wir moderne und komfortable S-Bahn-Züge für Pendler und Reisende, damit der Umstieg von der Straße auf die Schiene leicht fällt. Mit weniger Verkehr auf der Straße verringern wir unsere CO2 Emissionen und kommen so der Erfüllung unserer Klimaziele einen Schritt näher.“

Michael Vogel, Geschäftsführer der go.Rheinland GmbH: „Das neue Zeitalter der S-Bahn im Rheinland rückt immer näher. Nach der erfolgreichen Herstellervergabe haben wir jetzt auch die notwendige Finanzierungssicherheit. Auf die Zusammenarbeit mit der EIB und weiteren renommierten Kreditinstituten im Sinne eines hochmodernen Angebots für unsere Fahrgäste, die ab dem Probebetrieb im Jahr 2029 nach und nach in den Genuss der neuen Fahrzeuge kommen werden, freuen wir uns.“

VRR-Vorstandssprecher Oliver Wittke ergänzt: „Mit dem Einsatz der neuen S-Bahn-Fahrzeuge setzen go.Rheinland und der VRR neue Maßstäbe im Regionalverkehr. Die neuen Züge werden dazu beitragen, dass wir den Fahrgästen der S-Bahn im Rheinland mehr Qualität und einen stabilen Betrieb anbieten können. Die Fahrgäste profitieren von flexiblen Sitzlandschaften, Kundeninformation der neusten Generation, Toiletten in den Zügen, freiem WLAN und einem verbesserten Mobilfunkempfang. Gemeinsam ist es uns erneut gelungen, die Fahrzeughersteller zu motivieren, instandhaltungsfreundliche und energieeffiziente Fahrzeuge zu konstruieren.“

Hintergrundinformationen

Die EIB-Gruppe ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen, und arbeitet eng mit anderen Organen und Einrichtungen der EU zusammen, um gemeinsame Prioritäten wie faires Wachstum und einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität voranzubringen. Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete letztes Jahr neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro, davon 8,6 Milliarden Euro in Deutschland.

Alle neuen Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Investitionen in fossile Brennstoffe ohne CO2-Minderung kommen nicht für eine Förderung infrage. In ihrem Klimabank-Fahrplan hat die EIB-Gruppe zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 rund 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und sie ist auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe wird für Projekte unterzeichnet, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen. Etwa die Hälfte der EIB-Mittel in der EU fließen in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Damit fördert die Bank ein gerechtes Wachstum, um die Lebensstandards anzugleichen.

go.Rheinland ist der Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in der Region Köln – Bonn – Aachen und plant, bestellt und kontrolliert in dieser Funktion den Nahverkehr auf der Schiene in seinem Verbandsgebiet. Darüber hinaus ist go.Rheinland Fördergeber für Investitionen in den ÖPNV und den SPNV sowie Träger regionaler Mobilitätskonzepte im Rheinland.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gestaltet seit 1980 den Nahverkehr in der Rhein-Ruhr-Region und sichert die Mobilität von 7,8 Millionen Einwohner*innen. Als einer der größten Verkehrsverbünde Europas sorgt er für einen bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Nahverkehr. Gemeinsam mit 16 Städten, 7 Kreisen, 33 Verkehrsunternehmen und 7 Eisenbahnverkehrsunternehmen erarbeitet er Mobilitätslösungen für die Menschen an Rhein, Ruhr und Wupper.

EIB provides €1 billion in co-financing for Rhineland S-Bahn trains
S-BAHN KOELN ROLLING STOCK
EIB provides €1 billion in co-financing for Rhineland S-Bahn trains
©Alstom
Download original
EIB provides €1 billion in co-financing for Rhineland S-Bahn trains
S-BAHN KOELN ROLLING STOCK
EIB provides €1 billion in co-financing for Rhineland S-Bahn trains
©Alstom
Download original
EIB provides €1 billion in co-financing for Rhineland S-Bahn trains
S-BAHN KOELN ROLLING STOCK
EIB provides €1 billion in co-financing for Rhineland S-Bahn trains
©Alstom
Download original
EIB provides €1 billion in co-financing for Rhineland S-Bahn trains
S-BAHN KOELN ROLLING STOCK
EIB provides €1 billion in co-financing for Rhineland S-Bahn trains
©Alstom
Download original

Kontakt

Richard Willis

Press Office

Referenz

2024-304-DE

Teilen

Tags

  • Verkehr
  • Direktorium
  • Nicola Beer
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
2 August 2023

Deutschland: EIB und UniCredit finanzieren neue S-Bahn-Züge für München mit mehr als zwei Milliarden Euro über Struktur der LHI Leasing

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die deutsche Tochter der UniCredit, die HypoVereinsbank, stellen für den Kauf neuer Züge für die S-Bahn München Kreditlinien in Höhe von mehr als zwei Milliarden Euro bereit.  Die Finanzierung dient der Beschaffung von 90 S-Bahn-Zügen durch die Deutsche Bahn AG (DB). Hersteller der neuen S-Bahnen ist Siemens Mobility.

Eisenbahn Verkehr Ambroise FAYOLLE Direktorium Deutschland Europäische Union Soziale Infrastruktur
14 August 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.

Transport InvestEU Kyriacos Kakouris Management committee Czechia European Union Climate and environment Social infrastructure
7 August 2025

Kenia: EIB Global unterstützt Projekte für bezahlbaren Wohnraum

Die Beteiligung der Europäischen Investitionsbank (EIB) am ersten Fonds der IHS Group für grünen, bezahlbaren Wohnraum in Kenia bringt beachtliche Ergebnisse. 21,5 Millionen Euro hat die Bank über die EIB Global, ihren Geschäftsbereich für Entwicklungsfinanzierung, für den IHS Kenya Green Housing Fund zugesagt, der in den Bau und Erwerb von energieeffizientem, bezahlbarem Wohnraum in Kenia investiert.