© Sunfire

Der Venture-Debt-Kredit der EIB fördert Sunfires Festoxid-Elektrolyseure für die industrielle Wasserstoffproduktion

Die Technologie trägt zu Europas Dekarbonisierung und zur Produktion bezahlbarer Energie bei

Das EIB-Darlehen wird über eine Garantie aus dem InvestEU-Programm der EU abgesichert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) fördert gemeinsam mit privaten Investoren innovative Elektrolysetechnologien, die für die grüne Energiewende in Europa gebraucht werden. Mit dem Dresdner Elektrolyse-Spezialisten Sunfire hat die EU-Bank jetzt eine erste Vereinbarung über bis zu 100 Millionen Euro unterzeichnet, um Festoxid-Elektrolyseure zur Serienreife zu bringen.

Die EIB-Investition wird durch das Programm InvestEU unterstützt, das darauf abzielt, bis 2027 europaweit mehr als 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen anzustoßen, auch in neue Technologien. Darüber hinaus sicherte sich Sunfire in einer Serie-E-Eigenkapitalfinanzierungsrunde weitere 215 Millionen Euro.

Dank der Vereinbarung kann Sunfire Elektrolyseure für die energie- und kostensparendere Produktion von grünem Wasserstoff entwickeln, der fossile Brennstoffe in energieintensiven Prozessen ersetzt, zum Beispiel in der Chemie- und Stahlindustrie. Mögliche Abnehmer sind Hersteller von Dünger/Ammoniak und Methanol sowie Energiekonzerne und Stahlwerke, die ihre prozessbedingten Treibhausgasemissionen dauerhaft senken wollen.

Das 2010 gegründete Unternehmen Sunfire bietet eine Kombination aus zwei sich ergänzenden Technologieplattformen: Druck-Alkali-Elektrolyseure sind bereits heute im industriellen Maßstab im Einsatz. Hochtemperatur-Elektrolyseure, die auf Festoxidtechnologien basieren (SOEC-Elektrolyseure) werden aufgrund ihrer höheren Effizienz künftig für viele Anwendungen gefragt sein.

Sunfire strebt bei der Weiterentwicklung dieser SOEC-Elektrolyseure Verbesserungen im Design der Stacks und Module an. Neben neuen Materialien und einem optimierten Design geht es auch um Automatisierung und neue Fertigungstechniken, die den Produktionsprozess vereinfachen.

Nicola Beer, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Deutschland: „Damit auch energieintensive Branchen die grüne Wende schaffen können, ist die Entwicklung eines industriellen Geschäftsumfeldes für grünen Wasserstoff entscheidend. Die Grundlage dafür sind skalierbare, zuverlässige und effiziente Elektrolyseure. Deshalb freuen wir uns bei der EIB, die innovative Technologie von Sunfire zu fördern.“

Der EIB-Kredit wird als eigenkapital-ähnliches Venture Debt vergeben und mit einer Garantie des InvestEU-Programms aus den Mitteln für die grüne Wende abgesichert, die für die Dekarbonisierung der Industrie vorgesehen sind. Die Venture-Debt-Kredite der EIB sind auf den Bedarf schnell wachsender, innovativer Unternehmen abgestimmt. Sie ergänzen Venture-Capital-Finanzierungen, haben aber längere Laufzeiten und verwässern die Anteile der Unternehmensgründer nicht.

Iliana Ivanova, EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend, sagte: „Diese Investition verkörpert unser Engagement für die Förderung bahnbrechender Technologien, die für den grünen und digitalen Wandel von entscheidender Bedeutung sind. Indem wir sowohl öffentliche als auch private Mittel mobilisieren, stärken wir die Position der EU als weltweit führender Anbieter nachhaltiger Innovationen und stellen sicher, dass unsere Industrien wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig auf eine CO2-neutrale Wirtschaft umsteigen. Gemeinsam setzen wir ehrgeizige Visionen für ein grüneres, widerstandsfähigeres Europa in greifbare Realitäten um.“

Nils Aldag, Gründer und CEO von Sunfire: „Die EU will ihre Industrie zu Recht zukunftsfest machen. Dabei muss sie zweigleisig fahren: Einerseits energieintensiven Industrien unter die Arme greifen, damit sie die Dekarbonisierung stemmen, ihre Produktivität steigern und ihren Betrieb resilienter machen können. Andererseits industrielle Cleantech-Akteure wie Sunfire unterstützen, damit sie im globalen Wettbewerb bestehen können. Der EIB-Kredit beweist, dass Sunfire auch auf den Venture-Debt-Markt zählen kann. Zusammen mit dem ungebrochenen, wachsenden Rückhalt der Investoren stimmt uns das zuversichtlich, dass wir die Produktion der nächsten Generation von Elektrolyseuren erfolgreich skalieren werden. Investitionen wie diese sorgen dafür, dass ‚Made in Europe‘ Realität wird. Der EIB-Kredit ist ein Vertrauensbeweis für unser Unternehmen, der uns ehrt.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität. Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe und hat in ihrem Klimabank-Fahrplan zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und sie ist auf einem gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen ist für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen. In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Dies unterstreicht den Willen der Bank, ein gerechtes Wachstum zu fördern und die Lebensstandards anzugleichen.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie soll die Risikotragfähigkeit der Partner erhöhen und so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren.

Sunfire

Sunfire ist ein weltweit führendes Elektrolyse-Unternehmen, das industrielle Elektrolyseure basierend auf Alkali- und Festoxidtechnologien (SOEC) entwickelt und produziert. Mit seinen Elektrolyselösungen widmet sich Sunfire der zentralen Herausforderung des heutigen Energiesystems: Der Bereitstellung von grünem Wasserstoff und Synthesegas als klimaneutralen Ersatz für fossile Energie. Sunfires innovative und erprobte Elektrolysetechnologien ermöglichen die Dekarbonisierung industrieller Sektoren, die heute noch von Öl, Gas oder Kohle abhängig sind. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 500 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland und der Schweiz.