Deutschland: EIB-Gruppe und Enpal stärken Markt für private Solaranlagen

Shutterstock

Die EIB-Gruppe unterstützt die erste öffentliche Solar-Verbriefung in Europa mit 100 Mio. Euro

Das Green-Tech-Einhorn Enpal refinanziert mit Beteiligung der EIB-Gruppe sein Angebot an Solar-Darlehen für Wohnungseigentümer, die Erneuerbare Energien nutzen wollen.

Die Finanzierung etabliert eine neue Assetklasse in Europa und stärkt die Kapitalmarktunion für Verbriefungen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und ihre Tochtergesellschaft, der Europäische Investitionsfonds (EIF), unterstützen das deutsche Energie-Unternehmen Enpal mit Sitz in Berlin bei der ersten öffentlichen Verbriefung von Solarfinanzierungen in Europa mit 100 Millionen Euro.

Enpal ist ein deutsches Einhorn, also ein Start-up, das mit mindestens 1 Milliarde US-Dollar bewertet ist. Es bietet Wohnungseigentümern die Installation von Solaranlagen, Batteriespeichern, Wärmepumpen, Ladegeräten für Elektrofahrzeuge und smart-Energy-Steuerungen aus einer Hand an. Auch Wartungsverträge können mit dem Unternehmen abgeschlossen werden. Die EIB und der EIF bilden gemeinsam die EIB-Gruppe.

Hohe Anschaffungskosten halten viele private Hauseigentümer nach wie vor davon ab, auf Solarenergie umzusteigen. Enpal, gemeinsam mit der EIB-Gruppe, möchte dies ändern – und hat deshalb ein innovatives Instrument geschaffen, um private Solaranlagen über den Kapitalmarkt zu refinanzieren.

Ähnlich wie einst die Verbriefung von Automobilkrediten die Finanzierung privater Autokäufe ermöglichte, entsteht so eine neue Assetklasse für private Solaranlagen, die saubere Energie erschwinglicher macht.

Die EIB beteiligt sich an dieser Verbriefung als Ankerinvestor mit 50 Millionen Euro, der EIF stellt weitere 50 Millionen Euro in Form einer eingebetteten Garantie bereit.

Die Vorteile dieser Finanzierung: Die Beteiligung der EIB-Gruppe unterstützt Enpal darin, private Investoren auf dem Kapitalmarkt zu gewinnen. Außerdem fördert die EIB-Gruppe somit die Entstehung eines europäischen Markts für grüne Verbriefungen, mit dem Ziel, den Einstieg in erneuerbare Energien für Privathaushalte erschwinglicher zu machen.

Weiterer Vorteil für Privathaushalte: Zinsen, die an die EIB gezahlt werden, fließen zum Teil an Enpal zurück. Dies ermöglicht es Enpal, erneuerbare Energien-Lösungen für Privathaushalte noch leichter zugänglich zu machen.

Die Finanzierung ist als Verbriefung forderungsbesicherter Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) strukturiert. Enpal hat Kundenforderungen von 240 Millionen Euro, die aus dem Verkauf von 8 500 Photovoltaikanlagen an private Haushalte stammen, an eine Zweckgesellschaft verkauft. Die Zweckgesellschaft hat diese 240 Millionen Euro in Form der ersten ABS-Solaranleihe in Europa am Kapitalmarkt platziert. Die Beteiligung von EIB und EIF unterstützt Enpal, verkaufte Photovoltaikanlagen zu refinanzieren.

In den USA werden ABS-Verbriefungen anders als in Europa bereits häufig zur Finanzierung von Solaranlagen genutzt. Die EIB-Gruppe fördert als Ankerinvestor dieser ersten europäischen Solarverbriefung die Entstehung eines grünen Verbriefungsmarkts in der EU und macht es Privathaushalten damit leichter, erneuerbare Energien-Lösungen zu nutzen.

EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer: „Kleinere erneuerbare Energien-Lösungen in privaten Haushalten können auf unserem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft eine wichtige Rolle spielen. Die EIB-Gruppe ist deshalb stolz darauf, innovative Finanzprodukte zu etablieren, die Investitionen in diesem Bereich in Deutschland und EU-weit einen Schub geben. Mit Enpal haben wir einen idealen Partner gefunden, um diese Finanzinnovation umzusetzen und damit den Grundstein für ähnliche Finanzprodukte für die Europäische Kapitalmarktunion zu legen.“

Marjut Falkstedt, geschäftsführende Direktorin des EIF: „Die Verbriefung mit Enpal unterstreicht unsere Entschlossenheit, die schnelle Installation von Erneuerbare-Energien-Technologien in Deutschlands Wohngebäuden voranzubringen – für mehr Klimaschutz, ökologische Nachhaltigkeit und die grüne Wende. Gleichzeitig zeigt sie beispielhaft, wie Verbriefungen konkret zu einer grüneren Zukunft beitragen können.“

Viktor Wingert, Mitgründer von Enpal und Chief Investment Officer: „Dass wir die EIB und den EIF an Bord haben, ist von enormem Wert für die Vermarktung dieses europaweit ersten Deals dieser Art. Es ist ein starkes Signal für den Markt und unterstreicht die Qualität dieses innovativen Finanzierungsinstruments und unserer Aktiva. Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis und hoffen, dass wir gemeinsam mit der EIB-Gruppe den Weg für unsere ganze Branche geebnet haben – damit die Erneuerbaren in Europas Haushalten einen Schub bekommen.“

Mit ihrer 50-Millionen-Euro-Direktinvestition in einen Teil der Senior-Tranche bekräftigt die EIB das Vertrauen in die neue Assetklasse. Der EIF stellt eine supranationale Garantie für einen weiteren Teil der Senior-Tranche. Diese eingebettete Garantie verwandelt die ABS-Notes praktisch in ein quasi-europäische sichere Anlage mit AAA-Rating, mit erhöhter Liquidität und Übertragbarkeit. Solche Strukturen sind fester Bestandteil einer Verbriefungsplattform, die für attraktivere Verbriefungsinstrumente und eine gut funktionierende europäische Kapitalmarktunion steht.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität. Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern. Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In ihrem Klimabank-Fahrplan hat sie zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und sie ist auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen sind für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, kleinsten sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern. Das Angebot des EIF umfasst Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzprodukte, die genau auf dieses Marktsegment zugeschnitten sind. Außerdem konzentriert die EIB-Gruppe ihre Expertise für Verbriefungsinvestments im EIF, der in seiner Rolle zu den EU-Zielen für Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung beiträgt.

Enpal, das Greentech-Unicorn aus Deutschland, bietet eine integrierte Lösung für erneuerbare Energien und ist ein Pionier der Energiewende in Deutschland. Als führender Anbieter von Solar- und Wärmepumpensystemen hat das Unternehmen bereits rund 250 000 Dezentrale Energieressourcen (DER) in das Enpal-System integriert. Die PV-Anlage ist Teil eines integrierten Energieökosystems, das aus einem Batteriespeichersystem, einer Ladestation für Elektrofahrzeuge, einer Wärmepumpe und dem Enpal-Energiemanager Enpal.One besteht, einer intelligenten Kombination aus Hardware und Software. Gegründet 2017, hat Enpal mit seinem Mietmodell und der flexiblen Kaufoption ohne Anzahlung den Kauf von grüner Energie für ein von fossiler Energie unabhängiges Zuhause digitalisiert und revolutioniert. Mehr als 80 000 Enpal-ausgestattete Haushalte bilden bereits eine klimafreundliche Community für erneuerbare Energien. Zu Enpals Investoren zählen einige der weltweit größten Impact- und Technologie-Investoren: TPG Rise Climate, The Westly Group, Activate Capital, Softbank Vision Fund II, Princeville Climate Technologies, HV Capital, Team Europe und Picus Capital.