Niederlande: EIB vergibt 20 Mio. Euro an Samotics für die Optimierung von Industriemaschinen mit KI

Der Marktführer aus den Niederlanden für die Zustands- und Energieeffizienz-Überwachung von Elektromotoren durch die Analyse von Stromdaten erhält 20 Mio. Euro von der EIB

Samotics wird die Mittel für Forschung und Entwicklung nutzen. Ziel ist es, die Technologie, die mithilfe von KI die Zuverlässigkeit und Energieeffizienz von Elektromotoren steigert, weiter zu verbessern

Die EIB-Finanzierung wird von der Europäischen Kommission über die InvestEU-Initiative unterstützt

Das Unternehmen Samotics aus den Niederlanden, Spezialist für die Analyse von Stromdaten, hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) eine Finanzierung über 20 Millionen Euro unterzeichnet. Damit will es seine Forschung und Entwicklung schneller vorantreiben. Mit den EIB-Mitteln will das Unternehmen seine Lösungen für die Zustands- und Energieeffizienz-Überwachung von Maschinen verbessern und die Arbeit an einer integrierten Lösung der nächsten Generation vorantreiben, die noch dieses Jahr auf den Markt kommen soll. Die Finanzierung steht in Einklang mit dem Ziel von Samotics, die Industrie zuverlässiger, effizienter und nachhaltiger zu machen.

Die EIB-Gruppe will die Digitalisierung und Innovation im Bereich der Industrie-4.0-Technologien wie künstliche Intelligenz und Mikrochips beschleunigen. Diese Art der Innovation ist der Schlüssel für den ökologischen und digitalen Wandel Europas und wichtig für unsere technologische und strategische Unabhängigkeit. Zuverlässigkeit und Energieeffizienz sind entscheidende Faktoren bei den öffentlichen und privaten Maßnahmen in Europa zur Abkehr von fossilen Brennstoffen und für mehr Nachhaltigkeit in verschiedenen Sektoren. Die EIB-Finanzierung profitiert von der „Future-Tech“-Garantie unter dem InvestEU-Programm der Europäischen Kommission.

Robert de Groot, EIB-Vizepräsident: „Dies ist ein Anwendungsbereich, in dem künstliche Intelligenz wirklich etwas bewirken kann. Moderne Herausforderungen erfordern moderne Lösungen. Diese intelligente Art, Probleme schon im Vorfeld zu erkennen und die Energieeffizienz zu optimieren, ist wichtig für unseren Weg zur Dekarbonisierung. Wir unterstützen Technologien und Innovationen, die für die Wettbewerbsfähigkeit Europas bedeutsam sind. Deswegen sind wir stolz darauf, Samotics zu fördern.“

Jasper Hoogeweegen, CEO von Samotics: „Die Finanzierung steht für das Vertrauen der EIB in unsere Technologie und ihr Potenzial, die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der Industrie zu revolutionieren. Für Samotics ist das ein entscheidender Moment, da wir noch schneller wachsen und Innovationen vorantreiben wollen.“

Die von Samotics eingesetzte elektrische Signaturanalyse (ESA) beruht auf der Erkenntnis, dass geringe Abweichungen der Betriebseigenschaften eines Elektromotors, die oft vor einem Ausfall auftreten, das Magnetfeld der Maschine verändern. Das wirkt sich auf die Versorgungsspannung und den Betriebsstrom aus. Durch den Einsatz verschiedener Analysetechniken bietet die ESA einen umfassenden Überblick über den gesamten Antriebsstrang, also Motor, Getriebe und Last, um Ausfälle präzise vorherzusagen.

Samotics nutzt bei der Überwachung und Analyse KI, um Fehlfunktionen vorherzusagen, Energieineffizienzen zu erkennen und umsetzbare Empfehlungen zu geben. Das System kann direkt im Schaltschrank installiert werden, sodass kein Zugang zu den oft schwer zugänglichen Motoren erforderlich ist. Die vorausschauende Analyse zur Erkennung von Fehlfunktionen ist wichtig, da diese Motoren häufig zu kritischer Infrastruktur gehören, bei der ungeplante Ausfallzeiten inakzeptabel und die Kosten eines Totalausfalls hoch sind. Außerdem können durch die Ermittlung und Behebung von Energieineffizienzen Betriebskosten erheblich gesenkt werden.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die Niederlande halten 5,2 Prozent der Anteile. Die EIB vergibt langfristige Mittel für Projekte, die den Zielen der EU und nationalen Prioritäten entsprechen. Zu mehr als 90 Prozent ist sie in Europa aktiv. In den letzten zehn Jahren hat die EIB über 27 Milliarden Euro für niederländische Projekte bereitgestellt, unter anderem in den Bereichen Forschung und Entwicklung, nachhaltige Mobilität, Trinkwasser, Gesundheit und KMU. Die EIB wird ihre Zahlen für 2024 am 30. Januar 2025 bekannt geben.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, um die Wirtschaft nachhaltig zu stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Durchführungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Samotics ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Analyse elektrischer Daten zur Zustands- und Energieeffizienzüberwachung. Es hat eine Lösung zur prädiktiven Instandhaltung und Optimierung der Energieeffizienz für Industrieunternehmen entwickelt, die auf der elektrischen Signaturanalyse basiert. Das System des Unternehmens überwacht und analysiert Elektromotoren, um Energie-Ineffizienzen zu erkennen und Fehlfunktionen durch KI-basierte Empfehlungen vorherzusagen.