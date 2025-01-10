Niederlande: EIB fördert Wasserstofftechnologie von Resato

Resato

EIB und Resato Hydrogen Technology unterzeichnen Finanzierung über 25 Mio. Euro für Forschung und Entwicklung und Ausbau der Produktionskapazitäten bis 2027

Eigenkapitalähnliches Venture Loan fördert Ausbau der Produktionskapazitäten von Resato in Assen und somit Entstehung neuer Arbeitsplätze

Das EIB-Darlehen wird von der Europäischen Kommission über die InvestEU-Initiative unterstützt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein eigenkapitalähnliches Venture Loan über 25 Millionen Euro mit Resato, einem Entwickler von Wasserstofftankstellen, unterzeichnet. Die Mittel investiert das in Assen, im Norden der Niederlande, ansässige Unternehmen in Forschung und Entwicklung für seine firmeneigene Technologie und in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in den kommenden Jahren. Bis 2030 will Resato 1 000 Wasserstofftankstellen ausliefern und damit der Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität der Europäischen Union entsprechen. Dazu braucht es höhere Produktionskapazitäten. In diesem Jahr plant Resato den Umzug in ein neu optimiertes Werk, das eine weitere Produktionssteigerung zulässt.

EIB-Vizepräsident Robert de Groot: „Wasserstoff wird künftig definitiv Teil des Energiemixes sein. Damit die grüne Wende und die Energiewende gelingen, brauchen wir die richtige Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Die Bank freut sich, ein weiteres Wasserstoffprojekt in den Niederlanden zu unterstützen. Das zeigt, wie innovativ Europa mit den richtigen Ressourcen sein kann.“

Angesichts der begrenzten Netzkapazität und Verfügbarkeit von Strom, dürfte Wasserstoff in mehreren Wirtschaftszweigen eine wichtige Alternative für fossile Brennstoffe werden. Resatos Technologie kann zur Verringerung der Emissionen beitragen, weil sie wasserstoffbetriebene Verkehrsmittel unterstützt. Aufgrund ihrer großen Reichweite eignen sich Wasserstoffahrzeuge besonders für Schwerlastverkehr (Busse und Lastwagen) und/oder lange Strecken. Die Vorteile der H 2 -Technologie und ein zuverlässiges Tankstellennetz können dazu beitragen, das Huhn-Ei-Problem zu lösen, dass niemand wasserstoffbetriebene Fahrzeuge kauft, weil es keine unterstützende Infrastruktur gibt, und umgekehrt.

Rob Castien, CEO von Resato Hydrogen Technology: „Wir freuen uns sehr über den Kredit der Europäischen Investitionsbank, denn er zeigt das Vertrauen, das die Bank in die Strategie, die Vision und das Engagement für Innovation von Resato setzt. Das bestärkt uns in unserer Mission, bei der Entwicklung fortschrittlicher Wasserstofftanklösungen eine Vorreiterrolle einzunehmen. Mit dieser Unterstützung können wir Wasserstofftankstellen noch schneller bauen. Wasserstoff bietet nicht nur eine saubere Energielösung, es verringert auch die Netzüberlastung und unterstützt Europa beim Übergang zu nachhaltiger Energie.“

Wenn Resato wächst, entstehen im Norden der Niederlande neue Arbeitsplätze. Die derzeitige Belegschaft von 170 Beschäftigten dürfte bis 2030 auf 500 bis 1 000 Personen anwachsen. Eine ähnliche Zahl von Arbeitsplätzen dürfte in den regionalen Lieferketten entstehen, was zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beiträgt. Größere Produktionskapazitäten bringen die Herausforderung mit sich, qualifiziertes Personal zu finden. Deshalb hat Resato im November 2024 eine eigene H 2 -Akademie eröffnet. Dabei arbeitet das Unternehmen mit Hochschulen und lokalen Bildungseinrichtungen zusammen, um spezielle Schulungsprogramme für Berufe in der Wasserstoffindustrie anzubieten.

2019 eröffnete Resato in Den Haag die erste große Wasserstofftankstelle in den Niederlanden. Mittlerweile hat das Unternehmen 55 Wasserstofftankstellen in ganz Europa verkauft, die Lastwagen, Busse, Autos und Züge versorgen. Resato ist führender Technologieinhaber für Wasserstofftanklösungen und Hersteller der größten H 2 -Tankstelle auf dem Markt mit einer Kapazität von 2 000 Kilogramm pro Tag, die von Hypion in Neumünster, Deutschland, betrieben wird.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die Niederlande halten 5,2 Prozent der Anteile. Sie vergibt langfristige Mittel für Projekte, die den Zielen der EU und nationalen Prioritäten entsprechen. Zu mehr als 90 Prozent ist sie in Europa aktiv. In den letzten zehn Jahren hat die EIB über 27 Milliarden Euro für niederländische Projekte bereitgestellt, unter anderem in den Bereichen Forschung und Entwicklung, nachhaltige Mobilität, Trinkwasser, Gesundheit und KMU.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, um die Wirtschaft nachhaltig zu stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Durchführungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Resato Hydrogen Technology, im Eigentum von Pindustry und CEO Rob Castien, ist Vorreiter bei nachhaltiger Wasserstoffinfrastruktur. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Hochdrucktechnik bietet Resato Wasserstofftanklösungen für Lastwagen, Busse und Autos mit 350 oder 700 bar. Mit über 55 öffentlichen und privaten Wasserstofftankstellen, die in ganz Europa verkauft wurden, ist Resato Hydrogen Technology ein vertrauenswürdiger Partner für High-Tech-H 2 -Lösungen, die emissionsfreie Mobilität fördern und so die Energiewende beschleunigen.