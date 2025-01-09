Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Niederlande: Rijnstate und EIB vereinbaren EU-Kredit für Krankenhausmodernisierung

9 Januar 2025
©Jurjen Poeles/ Rijnstate
  • Größtes Krankenhaus in der Region Arnheim will mit EIB-Mitteln Gesundheitsinfrastruktur, Abläufe und Energieeffizienz optimieren
  • 90-Mio.-Euro-Kredit verbessert Versorgung für über 430 000 Menschen im Einzugsgebiet des Rijnstate-Krankenhauses
  • Arbeiten konzentrieren sich auf das Hauptgebäude im Norden von Arnheim und sollen bis Ende 2030 abgeschlossen sein

Das Rijnstate-Krankenhaus und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben heute in Arnheim einen Kredit über 90 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem Geld will das Krankenhaus sein Hauptgebäude modernisieren. Mehrere Abteilungen sollen umstrukturiert werden, damit sie besser auf den medizinischen Bedarf ausgerichtet sind und das Gebäude energieeffizienter wird.

EIB-Vizepräsident Robert de Groot: „Im Gesundheitssektor ist gerade vieles im Umbruch. Auf den demografischen Wandel und andere Veränderungen in Europa müssen wir in allen Lebensbereichen reagieren, auch in Krankenhäusern. Rijnstate wird nach der Modernisierung emissionsärmer arbeiten und ein Umfeld bieten, in dem sich Patienten und Beschäftigte wohlfühlen. Beides unterstützen wir gern.“

Vertrauen

Die geplanten Maßnahmen sollen das Gebäude funktionaler, deutlich energieeffizienter und nachhaltiger machen. Ziel ist, es künftig ohne fossile Energie zu betreiben. Der 90-Millionen-Euro-Kredit der EIB deckt drei Viertel der Gesamtmittel von 120 Millionen Euro ab, die das Krankenhaus für das Vorhaben bei Banken aufnimmt. Er zeigt, welches Vertrauen die EIB in Rijnstate setzt.

Energieeffizient und schlank

Geraline Leusink, Vorstandsvorsitzende von Rijnstate: „Die Gesundheitsversorgung nachhaltiger zu gestalten, ist eine langfristige Aufgabe. Mit dieser Finanzierung machen wir unseren Hauptstandort energieeffizienter und organisieren unsere Abläufe schlanker. So können wir den verfügbaren Raum auf weniger Fläche besser nutzen. Davon profitiert nicht nur unser Krankenhaus, sondern auch die Umwelt.“

Polikliniken und Radiologie

Der Großteil der Mittel soll für den Hauptstandort im Norden von Arnheim verwendet werden. Bis 2030 will Rijnstate dort die Polikliniken und die Abteilungen für Radiologie und Nuklearmedizin modernisieren. Ein Teil des Kredits fließt außerdem in die Verbesserung der technischen Infrastruktur.

Immobilienstrategie

Die Modernisierung des Hauptgebäudes ist Teil einer breiteren Immobilienstrategie mit Blick auf die Zukunft im Gesundheitswesen. Stichwort: Digitalisierung und eine nachhaltige Versorgung in modernen Einrichtungen. Darüber hinaus will Rijnstate seinen Beschäftigten jetzt und in Zukunft ein attraktives Arbeitsumfeld bieten.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. In den letzten zehn Jahren hat die EIB über 27 Milliarden Euro für niederländische Projekte bereitgestellt, unter anderem in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Verkehr, Trinkwasser, Gesundheit und KMU.

Die EIB ist als Bank der Europäischen Union die einzige Bank, die den EU-Mitgliedstaaten gehört und deren Interessen vertritt. Die Niederlande halten einen Anteil von 5,2 Prozent. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen und ist der größte multilaterale Anleiheemittent und Kreditgeber weltweit. Mit ihren Finanzierungen und ihrem Know-how fördert sie nachhaltige Investitionsprojekte, die den Zielen der EU entsprechen. Zu mehr als 90 Prozent ist sie in Europa aktiv.

Rijnstate zählt mit seinen drei Standorten in und um Arnheim zu den 27 führenden Krankenhäusern in den Niederlanden. Mit mehr als 700 Betten und über 6 500 Beschäftigten ist es eines der größten außeruniversitären Krankenhäuser und der wichtigste Gesundheitsversorger für rund 433 000 Menschen in der Region.

Rijnstate and EIB agree European loan for hospital modernisation
Rijnstate Sustainable Hospital Care
Rijnstate and EIB agree European loan for hospital modernisation
©Rijnstate
Download original
Rijnstate and EIB agree European loan for hospital modernisation
Rijnstate Sustainable Hospital Care
Rijnstate and EIB agree European loan for hospital modernisation
©Rijnstate
Download original
Rijnstate and EIB agree European loan for hospital modernisation
Rijnstate Sustainable Hospital Care
Rijnstate and EIB agree European loan for hospital modernisation
©Rijnstate
Download original
Rijnstate and EIB agree European loan for hospital modernisation
Rijnstate Sustainable Hospital Care
Rijnstate and EIB agree European loan for hospital modernisation
©Rijnstate
Download original
Rijnstate and EIB agree European loan for hospital modernisation
Rijnstate Sustainable Hospital Care
Rijnstate and EIB agree European loan for hospital modernisation
Fotograf: Jurjen Poeles
©Rijnstate
Download original
Rijnstate and EIB agree European loan for hospital modernisation
Rijnstate Sustainable Hospital Care
Rijnstate and EIB agree European loan for hospital modernisation
Fotograf: Jurjen Poeles
©Rijnstate
Download original

Projektübersicht

RIJNSTATE SUSTAINABLE HOSPITAL CARE

The project entails the strategic investment plans of the Rijnstate Hospital, aimed at optimising its healthcare infrastructure, service delivery and energy efficiency at its main location in Arnhem.

Unterzeichnet | 25/11/2024

Kontakt

Tim Smit

Press Office

Referenz

2025-002-DE

Teilen

Tags

  • Infrastruktur
  • Krankenhäuse
  • Gesundheit und Life Sciences
  • Direktorium
  • Robert E. de Groot
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
25 Oktober 2018

EIB beteiligt sich an der Modernisierung des Klinikums des Radboud UMC in Nijmegen

Die EIB vergibt ein Darlehen von 150 Millionen Euro an das niederländische Radboud UMC-Krankenhaus in Nijmegen. Das Darlehen ist für die Neugestaltung und Modernisierung des Universitätsklinikums bestimmt. Geplant sind der Bau eines neuen Klinikgebäudes (S-Gebäude) und die Sanierung anderer bestehender Einrichtungen. Abgesehen davon soll das Darlehen auch für Nachhaltigkeitsinvestitionen verwendet werden.

Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Institutional KMU Gesundheit und Life Sciences Direktorium Niederlande Europäische Union Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
2 Dezember 2015

Finnland: EIB unterstützt Modernisierung der Universitätsklinik Oulu

Die Europäische Investitionsbank (EIB) gewährt ein langfristiges Darlehen von 75 Millionen EUR für den Ausbau, die Renovierung und die Modernisierung der Universitätsklinik in Oulu. Die Klinik, die zu den führenden Universitätskliniken in Finnland zählt, wird das Darlehen nutzen, um ihre Position zu festigen. Darlehensnehmer ist die Krankenhausbehörde des Krankenhausbezirks Nordösterbotten, ein innovativer, moderner und produktiver Krankenhausbetreiber, der für die Gesundheitsversorgung von rund 740 000 Menschen zuständig ist.  

Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital KMU Gesundheit und Life Sciences Finnland Europäische Union Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
14 August 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.