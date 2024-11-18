Finnland: EIB-Kredit über 100 Mio. Euro für Krankenhaus in Helsinki

EIB

EIB investiert 100 Mio. Euro in den Bau des Helsinkier Gemeinschaftskrankenhaus Laakso

Psychiatrie, Neurologie, Rehabilitation, Geriatrie und Palliativpflege kommen unter ein Dach

Mit dem Kredit setzt die EIB ihre erfolgreiche Förderung finnischer Krankenhäuser fort

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 100 Millionen Euro für den Bau des Krankenhauskomplexes Laakso in der finnischen Metropolregion Helsinki. Bei dem Kredit handelt es sich um die erste Tranche von insgesamt bis zu 480 Millionen Euro, die die EIB für das Projekt bereitstellen will.

Das neue, hochmoderne Krankenhaus wird Psychiatrie, Neurologie, Rehabilitation, Geriatrie und Palliativpflege unter einem Dach vereinen und die medizinische Versorgung und Zugänglichkeit für mehr als 1,7 Millionen Menschen in der Helsinkier Region Uusimaa verbessern. Bis 2030 sollen neue Krankenhausgebäude fertiggestellt und zwei alte Gebäude saniert werden.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die Förderung von Investitionen in Krankenhäuser und Gesundheitsinfrastruktur ist ein wichtiger Bestandteil unseres Portfolios in den Bereichen Gesundheit und Life Sciences. Unser Kredit für das Gemeinschaftskrankenhaus Laakso wird die Gesundheitsversorgung im Großraum Helsinki verbessern und zu einer widerstandsfähigeren Gemeinschaft beitragen. Er ist ein gutes Beispiel dafür, wie die EIB mit günstigen, langfristigen Finanzierungen die Lebensbedingungen der Menschen verbessert. Wir setzen uns für Innovation und Humankapital in Europa ein.“

Das Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Helsinki und der HUS-Gruppe, der für die Gesundheitsversorgung in Helsinki und Uusimaa zuständigen Behörde. Es wird Patientinnen und Patienten sowie medizinischen Fachkräften ein modernes, integriertes Gesundheitsumfeld bieten. Das Krankenhaus wird über psychiatrische und neurologische Stationen, ambulante Versorgungszentren und Spezialabteilungen verfügen, darunter ein Zentrum für Suchterkrankungen und eine Abteilung für Essstörungen. Geplant sind auch spezielle Dienste für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sowie ein Bereich für die Palliativpflege.

Das strategisch günstig gelegene Krankenhaus im Stadtteil Laakso wird über einen 800 Meter langen Tunnel direkt mit dem Helsinkier Universitätskrankenhaus verbunden sein und so einen direkten Zugang zu spezialisierten Behandlungs- und Rehabilitationsdiensten gewährleisten.

Marko Virtanen, CEO der mit dem Gemeinschaftskrankenhaus Laakso verbundenen Immobiliengesellschaft: „Dank des EIB-Kredits können wir unser Krankenhausprojekt problemlos umsetzen. Mit geschätzten Kosten von einer Milliarde Euro handelt es sich um eines der größten Projekte dieser Art in Finnland. Eine sichere Finanzierung ist daher das A und O.“

Die EIB hat umfangreiche Erfahrung mit der Finanzierung finnischer Krankenhäuser. In den vergangenen 20 Jahren hat sie mehr als 2,5 Milliarden Euro für Finnlands Gesundheitssektor bereitgestellt. Davon profitierten Einrichtungen im ganzen Land, von Helsinki bis Rovaniemi.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. 2023 vergab die Bank über 21 Milliarden Euro im Rahmen der Initiative REPowerEU, mit der die EU ihre Abhängigkeit von fossiler Energie verringern und die grüne Wende vorantreiben will.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen sind für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

2023 sagte die EIB-Gruppe in Finnland rund 1 Milliarde Euro zu, die Investitionen von fast 4,4 Milliarden Euro anstoßen. Insgesamt hat sie in den letzten fünf Jahren knapp 8 Milliarden Euro im Land bereitgestellt.

Die Stadt Helsinki und die HUS sind dabei, den Laakso-Krankenhauskomplex zu modernisieren und umzugestalten. Das Bauprojekt „Gemeinschaftskrankenhaus Laakso “ wird in mehreren Phasen im Zeitraum 2022–2030 umgesetzt. Der neue Komplex soll psychiatrische und neurologische Abteilungen sowie Einrichtungen für die Rehabilitation und die medizinische Versorgung beherbergen. Patientinnen und Patienten werden an einem einzigen zentralen Standort betreut, und medizinische Fachleute verschiedener Disziplinen können gemeinsam Lösungen für behandlungsbezogene Probleme erarbeiten.