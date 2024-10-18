Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Italien: EIB fördert Spitzenindustrie in Europa – BeDimensional erhält 20 Mio. Euro für Produktion von Graphen und weiteren 2D-Materialien

18 Oktober 2024
EIB
  • EIB hilft italienischem Werkstoffhersteller BeDimensional, hochmoderne Graphenproduktion zu skalieren
  • Nach heutiger Werkseinweihung in Genua soll die Produktion mehr als verzehnfacht werden
  • Die Finanzierung der EIB wird durch InvestEU, das Investitionsprogramm der Europäischen Union, unterstützt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt eine Venture-Debt-Finanzierung von 20 Millionen Euro an den italienischen Werkstoffhersteller BeDimensional SpA. Das Geld fließt in den Ausbau der Produktion von Graphen – ein hochmoderner Werkstoff, der Europas industrielle Basis und weltweite Wettbewerbsfähigkeit stärken soll. BeDimensional will zum führenden Hersteller bahnbrechender zweidimensionaler Kristalle werden, die als Few-Layer Graphene (FLG) und Few-Layer Hexagonal Boron Nitride (FLhBN oder FLB) bekannt sind.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und BeDimensional-CEO Vittorio Pellegrini gaben die Finanzierung heute bei der Einweihung des neuen Werks in Genua bekannt. Zusätzlich zu diesem weltweit ersten Werk für FLG und FLB will BeDimensional bis 2027 ein zweites Werk in Italien bauen, um die Produktion weiter hochzufahren.

Die neuen Graphentechnologien von BeDimensional – beide mit zweidimensionalen Kristallen – überzeugen vor allem in Batterien für E-Fahrzeuge und einer neuen Generation metallfreier Motoröle. Für Europas grüne Wende sind sie ein Meilenstein. Gleichzeitig entstehen in Italien neue Arbeitsplätze in der Spitzenindustrie.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Das Projekt ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie die EIB europäischen Innovatoren hilft, neue Technologien zu skalieren, die für Europas industrielle Basis und die grüne Wende von herausragender Bedeutung sind. Wir stärken Europas Technologieführerschaft, reduzieren unsere Abhängigkeit von externen Lieferanten und schaffen hoch qualifizierte Arbeitsplätze.“

Mit der Förderung der EIB, abgesichert durch InvestEU, will BeDimensional seine Produktionskapazität für zweidimensionale Kristalle bis 2028 auf über 30 Tonnen pro Jahr ausbauen, also mehr als verzehnfachen. Bei der Einweihung des neuen Werks waren heute Wissenschaft und Forschung vertreten, ebenso wie das italienische Parlament, die Region Ligurien und die Stadt Genua, der Finanzsektor und Partnerunternehmen von BeDimensional.

BeDimensional-CEO Vittorio Pellegrini: „Wir stehen am Anfang ganz neuer Marktchancen im Greentech-Sektor. Daher sind wir glücklich, die EIB unter unseren Investoren zu wissen, und danken, dass sie unsere industrielle Expansion unterstützt. Der Markt für zweidimensionale Kristalle wächst dynamisch – und wir wollen uns an die Spitze setzen, um Europa eine führende Position in der Herstellung und Versorgung mit diesen neuen Werkstoffen zu sichern.“

BeDimensional ist ein Spin-off der Graphene Labs des Istituto Italiano di Tecnologia und nimmt in der Entwicklung zweidimensionaler Kristalle eine Spitzenposition ein. Das Unternehmen will die Werkstoffherstellung revolutionieren – indem es Graphen, hexagonales Bornitrid und andere zweidimensionale Kristalle im industriellen Maßstab und zu wettbewerbsfähigen Kosten produziert.

Graphen birgt transformatives Potenzial für viele Bereiche, von der Energiespeicherung und -umwandlung über intelligente Textilien bis zu Farben, Beschichtungen und Verbundwerkstoffen. Besonders vielversprechend sind Anwendungen in der Batterietechnologie, wo es bei der Stabilisierung siliziumdominanter Anoden eine wichtige Rolle spielt.

Gegenüber herkömmlichen Technologien bieten Batterien auf Graphenbasis wegen der längeren Nutzungsdauer und der maximierten Kapazität von Anoden der nächsten Generation erhebliche Vorteile wie eine höhere spezifische Kapazität und höhere Ladegeschwindigkeiten. Diese Fortschritte dürften E-Fahrzeugen einen Schub geben, maßgeblich zur Dekarbonisierung des Verkehrs beitragen und die Umweltziele der EU unterstützen.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.

Die EIB bietet ein Venture-Debt-Produkt mit langer Laufzeit, um den besonderen Finanzierungsbedarf wachstumsstarker innovativer Unternehmen zu decken. Venture Debt ist bei Endfälligkeit rückzahlbar. Die Vergütung richtet sich nach dem Eigenkapitalrisiko der Unternehmen. Das Produkt ergänzt bestehende Risikokapital-Investments. Seit 2015 hat die EIB sechs Milliarden Euro an Venture Debt vergeben, über 200 Unternehmen unterstützt und mehr als 50 Exits durchgeführt. Weitere Informationen zu Venture Debt: Venture Debt

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint alle bisherigen EU-Instrumente zur Förderung von Investitionsprojekten in Europa unter einem Dach und macht ihre Finanzierung dadurch einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Durchführungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie soll die Risikotragfähigkeit der Partner erhöhen und so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren.

BeDimensional ist ein führender Hersteller von Few-Layer Graphene (FLG) und Few-Layer Hexagonal Boron Nitride (FLhBN oder FLB). Das Unternehmen will diese zweidimensionalen Kristalle künftig im industriellen Maßstab zu wettbewerbsfähigen Kosten produzieren – und die Fertigung mit effizienteren und nachhaltigeren Werkstoffen revolutionieren. Als Spin-off der Graphene Labs des Istituto Italiano di Tecnologia kann BeDimensional auf fundiertes wissenschaftliches Know-how zurückgreifen, um die Skalierung schnell voranzutreiben. Mit seinem patentierten Verfahren produziert das Unternehmen FLG und FLhBN in Atomdicke (höchste Qualität am Markt). Die Kristalle lassen sich unkompliziert in Materialien integrieren, um die Performance und Lebensdauer zu verbessern. Die Technologien von BeDimensional finden in vielen Bereichen Anwendung, von der Energiespeicherung und -umwandlung über intelligente Textilien bis zu Farben, Beschichtungen und Verbundwerkstoffen. Große Investoren wie Eni Next und Risikokapitalfonds wie CDP Venture, Eureka! Venture und Nova Capital sind von ihrem Wachstumspotenzial überzeugt. Das EIB-Investment knüpft an BeDimensionals Zusammenarbeit mit der EU-Initiative Graphene Flagship an, bei der das Unternehmen von Anfang an dabei war. Graphene Flagship ist die größte Investition der Union in Forschung und Entwicklung, um 2D-Materialien auf den Markt zu bringen.

Projektübersicht

BEDIMENSIONAL TWO DIMENSIONAL CRYSTALS (IEU GT2)

BeDimensional produce few layer graphene (FLG) and few layer Hexagonal Boron Nitride (FLhBN) for use in 5 main applications (Electrodes, Paints & Coatings, Textiles, Polymers and Lubricants). The project consists of the installation of an industrial batch line in Bolzaneto, Genova with start of operation in 2024 followed by the installation of two continuous lines, dedicated to the production of FLG and FLhBN, in Rosignano (Livorno) with start of operation in 2026.

Unterzeichnet | 16/10/2024

Kontakt

Lorenzo Squintani

Press Office

Referenz

2024-379-DE

Teilen

Tags

  • Umwelt
  • InvestEU
  • Direktorium
  • Gelsomina VIGLIOTTI
Mehr Weniger

