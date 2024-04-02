© Shutterstock

Die EIB und die Moneta Money Bank haben einen Finanzierungsvertrag für Firmen mit bis zu 3 000 Beschäftigten unterzeichnet

Ein erheblicher Teil der Mittel fließt in Projekte, die das Land grüner und wettbewerbsfähiger machen

Der Kredit der Europäischen Investitionsbank (EIB) über 100 Millionen Euro (2,5 Milliarden tschechische Kronen) an Moneta wird die wirtschaftlichen Chancen kleiner und mittlerer Betriebe in Tschechien verbessern. Mindestens 12 Prozent der Gelder gehen an Projekte, die sich positiv auf das Klima oder die Umwelt auswirken. Moneta hat sich auch verpflichtet, für diese Zwecke ihrerseits doppelt so viele Mittel bereitzustellen: Über 700 Millionen Kronen warten auf Unternehmende und kleine Firmen, die in naher Zukunft nachhaltige Projekte umsetzen wollen.

Kyriacos Kakouris, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Tschechien: „Wir setzen die Zusammenarbeit mit Moneta gerne fort. Gemeinsam kurbeln wir die unternehmerischen Chancen im Land an – vor allem in Regionen mit geringerer Wirtschaftstätigkeit – und fördern Wachstum, das für Mensch und Erde gut ist.“

Tomáš Spurný, Vorstandsvorsitzender und CEO der Moneta Money Bank: „Unsere Zusammenarbeit mit der EIB unterfüttert unser Engagement für Unternehmerinnen und Unternehmer und Kleinbetriebe, die tragende Säule der tschechischen Wirtschaft. Wir wollen auch in Zukunft ein führender und verlässlicher Partner für dieses so wichtige Segment unserer Wirtschaft sein – gerade in den schwierigen Zeiten, denen Tschechien als traditionelle Schwerindustrieregion bei der grünen Wende entgegensieht.“

Moneta bietet die EIB-Mittel über spezielle Kreditprodukte mit einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren an. Die Gelder gehen als „grüne Kredite“ an Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien und Anlagen zu deren Erzeugung und Speicherung einschließlich Pumpspeicherkraftwerke. Landwirtinnen und Landwirte können Kredite beantragen, um Bodenerosion vorzubeugen, die Kohlenstoffvorräte im Boden aufzustocken oder land- und forstwirtschaftliche Maschinen zu ersetzen. Ebenfalls infrage kommen Projekte im öffentlichen Personennahverkehr, etwa die Beschaffung von Straßenbahnen, U-Bahnen, Seilbahnen oder emissionsfreien Bussen, der Bau von Infrastruktur, einschließlich elektrischer Ladestationen, Wasserstofftankstellen, Signaleinrichtungen für Eisen- und Straßenbahn oder elektrischer Straßensysteme, die Sanierung der Wasserversorgung oder Abwasserentsorgung, einschließlich Kläranlagen, sowie die Verbesserung der Energieeffizienz von Bestandsgebäuden und Industrieanlagen.

Die Moneta Money Bank

Die Moneta Money Bank ist eine führende unabhängige tschechische Bank, die ihre Kundinnen und Kunden über ein landesweites Filialnetz bedient. Sie ist seit 2016 an der Prager Börse notiert und hat eine starke Position im Retail- und Agrarsegment. Ihr Schwerpunkt sind Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen. Außerdem bietet sie Produkte wie Versicherungen und Investmentfonds an. Mehr als 13 Prozent der tschechischen Bevölkerung sind Moneta-Kundinnen und ‑Kunden. Ihnen kommt eine Multikanalstrategie zugute, die auf 134 Filialen und 562 eigenen Bankautomaten, weiteren 1 409 Bankautomaten über ein gemeinsames Netz mit drei anderen Banken, einer hochmodernen digitalen Plattform, einem Call-Center, Vertragsautohändlern und Leasingpartnern beruht. Zu Moneta gehört auch eine Bausparkasse, die in Tschechien ihre Produkte anbietet.

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union (EU) für langfristige Finanzierungen. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU innerhalb und außerhalb der Union beitragen. Gemeinsam mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) bildet sie die Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe).

Die EIB arbeitet seit 1992 mit der Tschechischen Republik zusammen und vergibt Finanzierungen für Infrastruktur, kleine und mittlere Unternehmen, Umweltschutz und Innovation. In den über 30 Jahren hat die EIB-Gruppe knapp 30 Milliarden Euro bereitgestellt.