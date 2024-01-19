MONETA LOAN FOR SMES MIDCAPS & OTHER OBJECTIVES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The project consists of an EUR and/or CZK denominated flexible terms loan to Moneta Money Bank.
The aim is to improve access to finance to small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the Czech Republic, with a partial dedication to projects in the field of Climate Action and Environmental Sustainability.
The operation will provide financing to MONETA Money Bank ("Moneta") with the aim of generating additional lending to Czech SMEs and Midcaps. Moneta has in-depth experience with implementing EIB products and a strong ambition to support green projects through its network of branches in the targeted regions.
Almost all of the financing unlocked by the EIB is expected to benefit cohesion areas and as such, reduce regional disparities per the EU's cohesion policy. A substantial proportion of the financing is expected to be used in financing CA&ES projects.
The operation provides Moneta with significant value in the form of attractively priced funding with flexible repayment terms. The blending of EIB funding with Moneta's own resources will allow to offer more favourable financing conditions (longer maturities, lower and flexible rates) to final beneficiaries, thus improving their access to finance.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.