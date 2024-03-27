©Giovanni Cancemi/ Shutterstock

Medizinrobotik-Spezialist Quantum Surgical erhält EIB-Kredit über 30 Mio. Euro

Neue Technologie ermöglicht Behandlung inoperabler Tumoren in Bauch und Lunge

Finanzierung ist durch das Programm „InvestEU“ der Europäischen Kommission besichert

Das französische Medizinrobotik-Unternehmen Quantum Surgical erhält von der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Kredit über 30 Millionen Euro, um die weltweite Vermarktung seiner neuen Technologie zur minimalinvasiven Behandlung von Abdominal- und Lungenkrebs zu beschleunigen.

Weltweit wird jedes Jahr bei mehr als vier Millionen Menschen Abdominal- und Lungenkrebs diagnostiziert. Mehrere hundert Patienten wurden bereits mit Epione behandelt, einer Technologie von Quantum Surgical, die Robotik und künstliche Intelligenz kombiniert.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Dieser 30-Millionen-Euro-Kredit unterstreicht das Engagement der EU für Innovationen und vielversprechende Technologien im Gesundheitswesen, die das Leben und Wohlbefinden von Patienten erheblich verbessern.“

Mit ihrer Finanzierung knüpft die EIB an einen Kredit von 2021 an, mit dem das Unternehmen Epione auf den Markt brachte.

Bertin Nahum, CEO und Mitgründer von Quantum Surgical: „Wir freuen uns, die EIB wieder an unserer Seite zu haben. Der Kredit beweist, dass die weltweite Einführung unserer Technologie die Krebstherapie revolutionieren kann.“

Seinen ersten Epione-Roboter verkaufte das in Montpellier ansässige Unternehmen im Dezember 2023 in den Vereinigten Staaten. Im März dieses Jahres erwarb auch das Krebszentrum Institut Paoli-Calmettes in Marseille ein solches Gerät von Quantum Surgical.

Der neue EIB-Kredit über 30 Millionen Euro ist durch das Programm „InvestEU“ der Europäischen Kommission besichert.

Mit Epione lassen sich Tumoren schnell und sicher über eine oder mehrere durch die Haut eingeführte Nadeln zerstören. Dieses minimalinvasive Verfahren wird als perkutane Tumorablation bezeichnet.

Epione erfüllt die regulatorischen Anforderungen der EU für die Behandlung von Abdominal- und Lungentumoren und wurde von der US-Gesundheitsbehörde FDA für Abdominaltumoren zugelassen. Eine Behandlung mit Epione wird in Frankreich im Krebszentrum Gustave Roussy in Villejuif, im Hospices Civils de Lyon und im Institut Paoli-Calmettes in Marseille angeboten. In den USA ist sie in Miami möglich.

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat die Aufgabe, die Integration, eine ausgewogene Entwicklung sowie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union zu fördern. Dazu nimmt sie Mittel an den Kapitalmärkten auf und stellt sie zu sehr günstigen Konditionen für Projekte bereit, die den Kernzielen der EU entsprechen. Die EIB hilft der EU, sich an die Spitze der nächsten Innovationswelle zu setzen – vor allem im Gesundheitswesen. Als Klimabank der EU gehört sie zu den wichtigsten Geldgebern für die grüne Wende und ein CO 2 -armes, nachhaltiges Wachstum.

InvestEU

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, um die Wirtschaft nachhaltig zu stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie soll die Risikotragfähigkeit der Partner erhöhen und so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren.

Quantum Surgical

Der französische Medizinrobotik-Spezialist Quantum Surgical wurde 2017 von CEO Bertin Nahum mitgegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Montpellier arbeitet mit einem Team von derzeit gut 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Frankreich und Miami, Florida. Epione® kombiniert Robotik und KI für die Früh- und Heilbehandlung von Krebs. Damit bietet Quantum Surgical einen neuen Ansatz in der Krebstherapie und ermöglicht die Behandlung von mehr Patientinnen und Patienten nach einer innovativen Methode, die zielgerichteter und weniger invasiv ist. Weltweit wurde sie bereits bei Hunderten Fällen angewandt. 2022 erhielt Quantum Surgical in den USA den renommierten Prix Galien Award, die höchste Auszeichnung für Forschung und Entwicklung im Bereich Biowissenschaften, die als Äquivalent zum Nobelpreis gilt. 2023 schloss sich das Unternehmen dem französischen Programm French Tech 2030 an, das die besten Jungfirmen im Bereich disruptive Innovation unterstützt.