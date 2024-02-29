© GEFA BANK

EIB unterstützt neues Kreditportfolio von 420 Millionen Euro für Investitionen, auch in erneuerbare Energien und Energieeffizienz, mit 150 Millionen Euro

Unterstützung für Unternehmen mit bis zu 3000 Beschäftigten in Deutschland und der EU

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die GEFA BANK GmbH, die eine mehr als 10-jährige Partnerschaft verbindet, haben erneut eine Kooperation vereinbart, um kleinen und mittelgroßen Unternehmen mit bis zu 3000 Beschäftigten Investitionen zu ermöglichen. Die EIB stellt dabei der GEFA BANK einen Rahmenkredit über 150 Millionen Euro für ein neues Portfolio von über 420 Millionen Euro zur Verfügung, aus dem die GEFA BANK neue Projekte für Mittelständler finanzieren kann.

Mindestens 30 Prozent des Portfolios sollen in Investitionen fließen, die dem Klimaschutz dienen, zum Beispiel in Erneuerbare Energien oder Energieeffizienz. Das Programm erleichtert damit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), sowie etwas größeren Mittelständlern den Zugang zu günstigen Konditionen für nachhaltige Investitionen. Der Vorteil der EIB-Kreditkonditionen kommt dabei den Kreditnehmern zugute.

Nicola Beer, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen der Bank in Deutschland, sagte: „Wir freuen uns, gemeinsam mit der GEFA BANK die Realwirtschaft in Deutschland zu unterstützen, indem wir kleinen bis mittelgroßen Unternehmen langlaufende Kredite zur Verfügung stellen. Gemeinsam setzen wir einen Impuls für die klimagerechte Transformation dieser Firmen. Dies stärkt unsere industrielle Basis und dient der beschleunigten Abkehr von fossilen Energien in Deutschland.“

Insgesamt stehen Unternehmen über die Kooperation 420 Millionen Euro zur Verfügung. Die

EIB unterstützt so zudem die Nachhaltigkeitsstrategie ihres Partners. Die GEFA BANK verfolgt als Objektfinanzierer für den Mittelstand das Ziel, eine führende Rolle bei der Transformation der Wirtschaft zu spielen. Dies umfasst die Entwicklung und Bereitstellung von speziell zugeschnittenen Finanzierungsprodukten und Dienstleistungen, die es den Unternehmen ermöglichen, nachhaltige Projekte und Investitionen in klimafreundliche Technologien zu realisieren.

Dr. Albrecht Haase, Sprecher der Geschäftsführung der GEFA BANK: „Unsere langjährige Zusammenarbeit mit der EIB ist ein wichtiger Baustein in der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Dadurch können wir unseren Kunden attraktive Lösungen anbieten, die den Einstieg in umweltfreundliche Technologien erleichtern bzw. oftmals erst ermöglichen. Dies hilft dem Mittelstand, insbesondere in der aktuell schwierigen konjunkturellen Lage, klimaschonend zu investieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen. EIB-Projekte bringen Wettbewerbsfähigkeit, Innovationen, eine nachhaltige Entwicklung, den sozialen und territorialen Zusammenhalt und einen gerechten und schnellen Übergang zur Klimaneutralität voran.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen ist für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Dies unterstreicht den Willen der Bank, ein gerechtes Wachstum zu fördern und die Lebensstandards anzugleichen.

GEFA BANK

Die GEFA BANK zählt mit einem Neugeschäft von knapp 2,5 Milliarden Euro (2023) und einer 75-jährigen Markterfahrung zu Deutschlands führenden Anbietern in der Absatz- und Investitionsfinanzierung mobiler Wirtschaftsgüter.

Die 100%ige Tochter des international agierenden Bankenkonzerns Société Generale ermöglicht mit Leasing-, Kredit- und Mietkauflösungen Investitionen des deutschen Mittelstands in zeitgemäße und nachhaltige Technologien. Darüber hinaus legt die GEFA BANK Wert darauf, dass interne Aktivitäten und Prozesse hohen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen, um den eigenen CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren. Für diese Bestrebungen erhielt Sie den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 für Unternehmen in der Branche „Leasing und Vermietung“. Zudem wurde sie 2022 und 2023 im Sustainability Rating von EcoVadis mit Gold ausgezeichnet.

Neben Finanzierungslösungen bietet die GEFA BANK Tages- und Festgeldlösungen für Privat- und Geschäftskunden an.