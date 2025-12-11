Deutschland: ALTANA sichert sich neue EIB-Finanzierung für nachhaltige Innovationen

ALTANA

Kreditlinie von bis zu 300 Millionen Euro für nachhaltige Forschung und Entwicklung

Attraktive Konditionen und hohe Flexibilität stärken die Innovationskraft von ALTANA

Finanzierung unterstützt Projekte in der EU und der Schweiz

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt ALTANA mit einer neuen Kreditlinie von bis zu 300 Millionen Euro. Die Mittel dienen der Finanzierung nachhaltiger Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Jahre 2025 bis 2028. Im Fokus steht die Entwicklung innovativer Lösungen, mit dem Ziel, Produkte des täglichen Lebens besser und nachhaltiger zu machen. Hierbei stehen Aspekte wie die Reduktion von Treibhausgasen und flüchtigen organischen Verbindungen genauso im Vordergrund, wie die Vermeidung kritischer Stoffe und der verantwortungsvolle Umgang mit der Ressource Wasser

Die Kreditlinie wird in zwei Tranchen aufgeteilt: 100 Millionen Euro stehen ab Dezember 2025 zur Verfügung, weitere 200 Millionen Euro folgen im ersten Quartal 2026. Das Instrument ermöglicht eine langfristige Planung und unterstützt die Umsetzung der Innovations- und Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens.

Bereits heute leisten Produkte von ALTANA einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Durch die neue EIB-Finanzierung kann das Unternehmen seine Innovationskraft weiter stärken und die Transformation zu einer zirkulären und ressourcenschonenden Produktion beschleunigen. Im aktuellen Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis wurde ALTANA mit der Platin-Medaille ausgezeichnet und zählt branchenübergreifend zu den besten 1 Prozent aller bewerteten Unternehmen weltweit.

„Die erneute Zusammenarbeit mit der EIB stellt einen wichtigen strategischen Schritt für ALTANA dar“, erklärt ALTANA-Finanzvorstand Stefan Genten. „Die Finanzierung ermöglicht uns, unsere Innovations- und Nachhaltigkeitsstrategie konsequent voranzutreiben und unsere führende Position im Bereich zukunftsfähiger Spezialchemie weiter auszubauen.“

Claudia Uhlich, Leiterin Group Treasury, ergänzt: „Die EIB-Finanzierung bietet uns nicht nur äußerst attraktive Konditionen, sondern auch ein hohes Maß an Flexibilität. Besonders schätzen wir die vertrauensvolle, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der EIB, die maßgeblich zum Erfolg unserer nachhaltigen Transformation beiträgt.“

Jean-Christophe Laloux, Generaldirektor für EU-Kreditvergabe und -Beratungsdienste bei der Europäischen Investitionsbank, sagt: „ALTANA zeigt eindrucksvoll, wie Investitionen in Forschung und Innovation langfristige Branchenführerschaft und nachhaltiges Wachstum sichern. Mit unserer langjährigen Partnerschaft beweisen wir, welche Kraft in echter Zusammenarbeit steckt: Gemeinsam machen wir aus Pionierideen konkrete Lösungen für Klima- und Ressourcenschutz – und stellen sicher, dass die deutsche und europäische Industrie auch in Zukunft an der weltweiten Innovationsspitze bleibt.“

Hintergrundinformationen

Über die EIB:

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 Projekte, die Europa wettbewerbsfähiger und sicherer machen

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Klimaabkommen – so wie in ihrem Klimabank-Fahrplan zugesagt. Fast 60 Prozent ihrer jährlichen Finanzierungen fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen

Über ALTANA:

ALTANA ist ein global führendes Unternehmen in reiner Spezialchemie. Die Unternehmensgruppe bietet innovative Speziallösungen für Lackhersteller, Lack- und Kunststoffverarbeiter, Druck- und Verpackungsindustrie, die Kosmetikbranche sowie die Elektroindustrie an. Das Produktportfolio umfasst Additive, Speziallacke und -klebstoffe, Effektpigmente, Dichtungs- und Vergussmassen, Imprägniermittel sowie Prüf- und Messinstrumente. Die vier ALTANA Geschäftsbereiche BYK, ECKART, ELANTAS und ACTEGA, nehmen in ihren Zielmärkten jeweils führende Positionen hinsichtlich Qualität, Produktlösungskompetenz, Innovation und Service ein.

Die ALTANA Gruppe hat ihren Sitz in Wesel am Niederrhein und verfügt über 66 Produktionsstätten sowie 69 Service- und Forschungslaborstandorte weltweit. Konzernweit arbeiten mehr als 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den weltweiten Erfolg von ALTANA. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 3 Milliarden Euro. Davon fließen jedes Jahr etwa 7 Prozent in die Forschung und Entwicklung. Mit einer im Branchenvergleich hohen Ertragskraft gehört ALTANA zu den innovativsten sowie wachstums- und ertragsstärksten Chemieunternehmen weltweit

