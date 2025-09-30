Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
TECHEU ALTANA SUSTAINABLE CHEMISTRY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 5.119.200 €
Schweiz : 5.166.466,67 €
Deutschland : 85.873.666,66 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2025 : 3.840.666,67 €
10/12/2025 : 5.119.200 €
10/12/2025 : 5.166.466,67 €
10/12/2025 : 85.873.666,66 €
Datenblätter
TECHEU ALTANA SUSTAINABLE CHEMISTRY RDI
Veröffentlichungsdatum
18 Dezember 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2025
20250157
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TECHEU ALTANA SUSTAINABLE CHEMISTRY RDI
ALTANA AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 651 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Research and development programme focused on developing environmentally sustainable specialty chemicals, including toxic-free materials, solvent-free technologies and bio-based alternatives to reduce environmental impact across the value chain over the period 2025-2028.

The project aims to enhance innovation that enables resource efficiency, eliminates hazardous substances and supports the transition to a more sustainable and circular industrial base across value chains thereby preserving competitiveness and specialised knowledge.

Additionality and Impact

High technical risks and uncertainties in R&D limit access to commercial financing, as private markets struggle to evaluate success rates of innovative projects. Significant knowledge spillovers also mean that competitors may benefit from ALTANA's innovation without bearing R&D costs, reducing private returns below the social optimum. Finally, sustainable chemical solutions generate environmental benefits, such as lower pollution and resource use that are not always reflected in market prices, which further decreases private incentives. ALTANA's RDI program has a continuous strong focus on environmental sustainability. It also addresses market inefficiencies that hinder investment in sustainable specialty chemicals. The EIB's support helps overcome these barriers, offering financing that aligns with the project's societal value and encourages ALTANA to advance sustainability-focused RDI in line with EU green policy objectives.

The Bank's contribution to the project is also supported by a combination of its advantageous terms, flexible availability and utilisation of the loan, as well as helping crowd-in other financiers, thereby facilitating the project's financing and full implementation. Furthermore, the proposed loan will contribute to the diversification of the borrower's financing sources and thus strengthen the overall financing position of the company.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities are not specifically covered by Annexes I or II of the EU Directive 2011/92/EU as amended by the 2014/52/EU Directive and therefore not subject to an Environmental Impact Assessment procedure.

The promoter is a private company not subject to EU rules on public procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
30 September 2025
10 Dezember 2025
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU ALTANA SUSTAINABLE CHEMISTRY RDI
Datum der Veröffentlichung
19 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
248098917
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250157
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
EFTA-Länder
Länder
Deutschland
Schweiz
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
