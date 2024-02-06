Verwaltungsrat der EIB genehmigt neue Projekte in Frankreich, Spanien, Portugal und Rumänien

Bank finanziert grünen Wasserstoff in Portugal und Solarstrom in Brasilien und Afrika

Weitere Mittel fließen in Metro-Ausbau, Elektrobusse, Schienennetze und Flughafeninvestitionen

Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat heute neue Finanzierungen von 3,2 Milliarden Euro genehmigt. Die Bank fördert damit saubere Energie, Verkehrsprojekte, Forschung und Entwicklung in Unternehmen sowie Geschäftsinvestitionen.

Nadia Calviño, Präsidentin der Europäischen Investitionsbank: „In seiner ersten Sitzung 2024 hat der Verwaltungsrat der EIB Investitionen von 3,2 Milliarden Euro genehmigt, um die grüne Wende weltweit zu beschleunigen. So wurden 1,6 Milliarden Euro freigegeben, um die Windkraft in Balkanländern auszubauen, um Solarenergie in Unternehmen, Schulen und Krankenhäuser in Lateinamerika und Afrika zu bringen und um Innovationen für saubere Energie quer durch Europa zu unterstützen.“

Ausbau sauberer Energien

1,6 Milliarden Euro genehmigte der Verwaltungsrat für den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und der Verteilnetze.

Zu den genehmigten Projekten zählt die Finanzierung für eine Großanlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in Portugal. Die Anlage, eines der bislang größten EIB-Engagements in dem Sektor, soll die Dekarbonisierung energieintensiver Branchen erleichtern. Weitere Gelder fließen in einen neuen 132-MW-Windpark in Posušje in Bosnien und Herzegowina.

Genehmigt wurde auch die Finanzierung von Investitionen in das spanische Stromnetz für eine breitere Nutzung von Wind- und Solarenergie, in die Digitalisierung des Stromnetzes und in die Nachrüstung von Infrastruktur, um die Netzstabilität zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat gab ferner grünes Licht für Solarprojekte in Brasilien, um den Einsatz erneuerbarer Energien zu steigern und zu niedrigeren Energiepreisen beizutragen.

Darüber hinaus sagte er Mittel zu für neue Wind- und Solarinvestitionen in Südafrika und für die verstärkte Nutzung von Solarenergie in der Landwirtschaft, Bewässerung und Wasseraufbereitung sowie in Schulen, Gesundheitszentren und Krankenhäusern in Westafrika. Bei beiden Projekten arbeitet die Bank mit afrikanischen Finanzpartnern zusammen.

Nachhaltiger Verkehr

Der Verwaltungsrat brachte neue Finanzierungen von über 1 Milliarde Euro für Verkehrsinvestitionen auf den Weg.

Eine davon betrifft Investitionen in 328 Kilometer Schiene für den Fracht- und Personenverkehr in Rumänien. Zwischen Cluj und der Grenze zu Ungarn wird die Strecke saniert und elektrifiziert; zwischen Arad und Caransebeş soll der Schienenverkehr sicherer werden.

Der Verwaltungsrat billigte außerdem Gelder für den Ausbau des Nahverkehrs in Marseille. Finanziert werden zwölf neue Haltestellen für die Straßenbahn und 155 neue Elektrobusse.

Am Flughafen von Palma de Mallorca finanziert die EIB Investitionen in Sicherheit, Brandschutz, Gepäckabfertigung und Einrichtungen für die Passagiere.

Innovation und Geschäftsinvestitionen

Die EIB genehmigte 526 Millionen Euro für Innovationsprojekte von Unternehmen und für Geschäftsinvestitionen.

Die Finanzierungen betreffen unter anderem Risikokapital für europaweite Energieinnovatoren und Technologiefirmen in der Früh- und Wachstumsphase sowie Eigenkapital für wachstumsstarke afrikanische Unternehmen in den Sektoren Telekommunikation, IT, verarbeitendes Gewerbe, Energieeffizienz und erneuerbare Energien.

Überblick über die vom Verwaltungsrat genehmigten Projekte