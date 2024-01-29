ABN AMRO erhält EIB-Finanzierung von 250 Mio. Euro für neues KMU-Kreditportfolio von 500 Mio. Euro

Kredite fließen u. a. in Nachhaltigkeitsprojekte, um die von der Klimabank der EU geförderte grüne Wende voranzubringen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 250 Millionen Euro an ABN AMRO für neue Kredite und Leasingfinanzierungen an niederländische Unternehmen. Da ABN AMRO den gleichen Betrag aufbringt, stehen dem Markt insgesamt 500 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Bereits zum fünften Mal arbeiten die EIB und ABN AMRO zusammen, damit niederländische Unternehmen attraktive Kredite erhalten können.

Das Geld soll in neue Projekte fließen, die die Kriterien der EIB erfüllen. ABN AMRO kann damit nachhaltige Investitionen und Betriebe fördern, während die Kreditnehmer bestärkt werden, zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beizutragen.

Fred Bos, Leiter Geschäftskunden der ABN AMRO Bank: „Wir freuen uns sehr, unseren Kunden wieder Kredite aus einer Finanzierung der EIB anbieten zu können. Mit ihre attraktiven Konditionen hilft die Bank der EU, die Nachhaltigkeitswende zu beschleunigen.“

Kunden können je Investitionsprojekt bis zu 12,5 Millionen Euro aus der zinsgünstigen Finanzierung der EIB erhalten, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Dabei gelten die üblichen Kreditvergaberegeln der ABN AMRO. Neben dem höheren Kreditvolumen für niederländische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) liegt der Mehrwert der EIB-Finanzierung für Kreditnehmer im Zinssatz, der unter dem allgemeinen Zinsniveau bleibt. Weitere Informationen zur EIB-Förderung und den Bedingungen enthalten die Website der EIB und die ABN AMRO-Website.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Wir arbeiten seit vielen Jahren mit ABN AMRO zusammen, damit kleine und mittlere Unternehmen in den Niederlanden die Kredite erhalten können, die sie brauchen. Für uns ist es heute sehr wichtig, dass Investitionsprojekte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Aber wir wissen auch, dass die Finanzierung der grünen Wende komplex ist, allemal für kleine und mittlere Unternehmen. Sie müssen besonders gefördert werden, und wir freuen uns, dabei auf Partner vor Ort wie ABN AMRO zählen zu können.“

Die EIB ist die Bank der 27 EU-Mitgliedstaaten, zu denen auch die Niederlande gehören. Die KMU-Förderung ist ein wichtiger Schwerpunkt ihrer Finanzierungsaktivitäten.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. In den vergangenen fünf Jahren stellte die EIB über zehn Milliarden Euro für Projekte in den Niederlanden bereit.

ABN AMRO ist eine niederländische Bank mit Sitz in Amsterdam, die in den Bereichen Retail Banking, Private Banking und Corporate Banking tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Nordwesteuropa. In Einklang mit ihrem Leitsatz „Banking for better, for generations to come“ bietet sie eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen an. Ihre über 19 000 Mitarbeitenden betreuen mehr als fünf Millionen Kundinnen und Kunden.