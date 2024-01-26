© Boels

Unternehmen stellt seine Mietmaschinen und -werkzeuge mit EIB-Hilfe weiter auf Elektroantrieb um

EIB unterstützt ihre Kreditnehmer mit dem Klimabank-Fahrplan beim Ausstieg aus Öl und Gas. Neue elektrische Geräte und Maschinen von Boels kommen in verschiedenen EU-Märkten zum Einsatz

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Boels Rental haben eine Kreditvereinbarung über 100 Millionen Euro geschlossen. Boels will damit seine Dekarbonisierungsstrategie vorantreiben, die als Vorbild für den Mietmaschinensektor und die Baubranche allgemein gelten soll. Boels selbst verursacht sehr wenig Emissionen. Diese entstehen vor allem bei den Endkunden, wenn sie herkömmliche Mietmaschinen mit Diesel- oder Benzinantrieb einsetzen. Durch die weitere Elektrifizierung seiner Mietmaschinen und -werkzeuge will das Unternehmen diese sogenannten „nachgelagerten“ Emissionen deutlich verringern.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Boels meint es ernst mit der Dekarbonisierung, und wir als Bank der EU unterstützen das. Die Elektrifizierung von Bau- und sonstigen Maschinen ist und bleibt ein wichtiger Teil der EU-Strategie, um unseren gemeinsamen CO 2 -Fußabdruck zu verkleinern. Wir hoffen, dass weitere Unternehmen dem Beispiel von Boels folgen werden.“

Die neuen Geräte und Maschinen sind für die Niederlassungen von Boels in den Niederlanden, Deutschland, Schweden, Belgien und Luxemburg bestimmt.

CEO Pierre Boels: „Mit diesem Kredit zeigt die EIB, dass sie unsere führende Stellung in Europa und unsere Nachhaltigkeitsstrategie anerkennt. Schon in den letzten Jahren haben wir kontinuierlich in einen nachhaltigen Maschinenpark investiert. Mit dem EIB-Kredit bauen wir dies weiter aus. So schaffen wir einen der größten nachhaltigen Geräteparks in Europa und helfen unseren Kunden damit bei ihrer Dekarbonisierung.“

Boels nutzt die Finanzierung für seine langfristige gruppenweite Strategie und seine grünen Investitionspläne. Ziel ist es, den Verbrennungsmotor wo immer möglich zu ersetzen. Elektromotoren liefern insgesamt mehr Leistung als Dieselmotoren und stehen für mehr Energieeffizienz, einen besseren Umwelt- und Gesundheitsschutz und eine bessere Risikoprävention. Elektromaschinen arbeiten nicht nur emissionsfrei, sondern sind auch energieeffizienter und leiser. Außerdem vibrieren sie weniger und stoßen weniger Staub und Feinstaub aus.

Hintergrundinformationen

In den vergangenen Jahren hat die EIB Finanzierungen in Milliardenhöhe für Projekte in den Niederlanden bereitgestellt, in Bereichen wie Forschung und Entwicklung, Verkehr, Gesundheit und kleine Unternehmen.

Die EIB ist als Bank der Europäischen Union die einzige Bank, die den EU-Mitgliedstaaten gehört und europäische Ziele vertritt. Die Niederlande halten 5,2 Prozent der Anteile. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen und ist der größte multilaterale Anleiheemittent und Kreditgeber weltweit. Mit ihren Finanzierungen und ihrem Know-how fördert sie nachhaltige Investitionsprojekte, die den Zielen der EU entsprechen. Zu mehr als 90 Prozent ist sie in Europa aktiv.

Die Boels Rental Group ist eines der größten Vermietungsunternehmen Europas. Sie besteht aus Boels Rental und ihrer Tochtergesellschaft Cramo und bietet über ihre 725 Niederlassungen in 18 Ländern ein umfangreiches Angebot an modernen Maschinen und Werkzeugen in Topqualität. Die Gruppe hat mehr als 7 000 Beschäftigte.