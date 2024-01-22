Die renommierte Business School Insead hat heute mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Kredit über 60 Millionen Euro unterzeichnet. Der Finanzierungsvertrag ist ein wichtiger Meilenstein für die Neugestaltung des europäischen Campus des Insead.

Die Gelder dienen der Modernisierung und dem Ausbau des europäischen Insead-Campus in Fontainebleau südlich von Paris. Der Gesamtplan sieht sechs Bauphasen im Zeitraum 2024–2033 vor.

Die Neugestaltung des Campus dient dem strategischen Ziel der Hochschule, ein einzigartiges Insead-Lernerlebnis zu gewährleisten. Der Campus wird physische und virtuelle Räume umfassen, um Forschung, Lehre, Interaktion und Integration zu fördern und die Gründungsideen des Campus in die Zukunft zu tragen.

Nachhaltige Baumethoden und erneuerbare Energien, darunter Erdwärme- und Solaranlagen, werden für einen energieeffizienten Campus mit weniger Treibhausgasemissionen sorgen.

Der mit modernsten Einrichtungen ausgestattete Campus stellt menschliche Beziehungen in den Vordergrund. Er soll ein Ort sein, an dem lebenslange Freundschaften geknüpft, neue Ideen und Unternehmen geboren werden. Die Hochschule will eine lebendige und intellektuell aktive Atmosphäre schaffen, die ein Miteinander auf wissenschaftlicher Grundlage fördert.

Bildungsinfrastruktur und Innovation gehören zu den vorrangigen Zielen der EIB, und der Kredit stärkt die Wettbewerbsfähigkeit Europas in diesen Bereichen. Das Projekt steht in Einklang mit der Europäischen Kompetenzagenda, dem Plan der EU zur Verbesserung von Ausbildung und Qualifikationen.

Francisco Veloso, Dekan der Insead: „Die Gelder der EIB sind ein wichtiger Schritt für die Neugestaltung unseres europäischen Campus. Sie ermöglichen es dem Insead, seine strategischen Ziele zu verfolgen und sich an der Spitze der Hochschullandschaft zu behaupten. Die bauliche Umgestaltung des Campus ist ein mutiger Schritt, um Pionierarbeit für akademische Exzellenz und nachhaltige Unternehmensführung im Interesse des Gemeinwohls zu leisten.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Der Kredit ist ein konkretes Beispiel für die Förderung von Bildung und Innovation durch die EIB. Die Bank der EU hat die Finanzierung der Infrastruktur im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung zu einer Priorität gemacht, was sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und die Beschäftigung auswirken dürfte. Die Investitionen verbessern außerdem erheblich die Umweltbilanz des Hochschulcampus und tragen so zum Klimaschutz bei.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Die EIB wurde 1958 durch die Römischen Verträge gegründet. Sie hat die Aufgabe, die Integration, eine ausgewogene Entwicklung sowie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der EU-Mitgliedsländer zu fördern. Dazu nimmt sie Mittel an den Kapitalmärkten auf und stellt sie zu sehr günstigen Konditionen für Projekte bereit, die den EU-Zielen entsprechen. Die Förderung von Bildung und Innovation gehört zu den vorrangigen Zielen der EIB. Sie hat im Zeitraum 2020–2022 nahezu 10 Milliarden Euro für die Finanzierung von Sekundarschulen in fast allen Regionen Frankreichs bereitgestellt. Daneben hat sie im Hochschulbereich 2023 Gelder für die Sanierung der CentraleSupélec (45 Millionen Euro) und 2022 der École polytechnique (70 Millionen Euro) vergeben.

Insead – „The Business School for the World“

Das Insead zählt zu den wichtigsten und einflussreichsten Business Schools der Welt. Im Insead treffen Menschen, Kulturen und Ideen aufeinander. Hier werden verantwortungsvolle Führungskräfte ausgebildet, die die Welt und die Gesellschaft verändern. Der Internationalitätsanspruch und die kulturelle Vielfalt der Hochschule zeigen sich in allen Aspekten ihrer Forschung und Lehre.

Mit Standorten in Europa (Frankreich), in Asien (Singapur), im Nahen Osten (Abu Dhabi) und in Nordamerika (San Francisco) lehrt und forscht das Insead in vier Regionen. Jedes Jahr unterrichten die 166 renommierten Fakultätsmitglieder aus 41 Ländern mehr als 1 500 Studierende und Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Programme Master in Management, MBA, Global Executive MBA, der spezialisierten Masterstudiengänge (Executive Master in Finance und Executive Master in Change) sowie des Promotionsstudiums. Daneben nehmen jedes Jahr mehr als 11 000 Führungskräfte an den Executive-Education-Programmen des Insead teil.

Das Insead betreibt Spitzenforschung und sorgt für Innovation in allen seinen Programmen. Es vermittelt Führungskräften das Wissen und das Verständnis, um überall tätig zu werden. Seine zentralen Werte treiben wissenschaftliche Spitzenleistungen voran und machen das Insead zur „Business School for the World“.