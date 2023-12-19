© LMT

Darlehen erleichtert Gesamtinvestition von 101 Mio. Euro in die Mobilfunkinfrastruktur Lettlands

Projekt ermöglicht fortgeschrittenes 5G-Netz im ganzen Land, wodurch Nutzende einen besseren und sicheren Zugang zu ultraschnellen Breitbanddiensten erhalten

Finanzierung fördert Digitalisierungsziele der EU und Investitionen in die Telekommunikationsinfrastruktur in Kohäsionsregionen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Latvijas Mobilais Telefons (LMT) haben einen Finanzierungsvertrag unterzeichnet. Das Darlehen von 50 Millionen Euro ist für die Einführung der 5G-Technologie bestimmt und ermöglicht eine Gesamtinvestition von 101 Millionen Euro in die Telekommunikationsinfrastruktur Lettlands.

Mit einem landesweiten modernen 5G-Netz erhalten die Nutzenden einen besseren und sicheren Zugang zu ultraschnellen Breitbanddiensten. LMT wird sein Mobilfunknetz ausbauen und technisch modernisieren, um ein Netz mit sehr hoher Kapazität (VHC-Netz) in städtischen und ländlichen Gebieten in ganz Lettland zu schaffen.

Im Zuge des Projekts wird das Unternehmen 150 5G-Standorte in städtischen und 690 5G-Standorte in ländlichen Gebieten einrichten. Des Weiteren wird es sein Kernnetz auf 5G Standalone aufrüsten und in Serviceplattformen, Geschäfts- und Betriebsunterstützungssysteme investieren, das Zugangsnetz ausbauen, das 3G-Netz außer Betrieb setzen und einen reibungslosen Übergang zu 5G gewährleisten. Das Projekt priorisiert Investitionen in die Einführung und den Ausbau der Cybersicherheit, um eine robuste und sichere 5G-Infrastruktur zu gewährleisten.

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Lettland: „Wir freuen uns über den Vertrag mit LMT, durch den die Mobilfunkinfrastruktur unterstützt wird und fortgeschrittene 5G-Dienste in Lettland bereitgestellt werden. 5G ist ausschlaggebend für den digitalen Wandel und einen schnelleren Zugang zu digitalen Diensten für Nutzende in städtischen und ländlichen Gebieten. Das Projekt entspricht außerdem dem Ziel des Digitalen Kompasses der EU, den Zugang zu 5G-Infrastruktur in allen besiedelten Gebieten bis 2030 einzuführen, und es fördert Investitionen in Telekommunikationsinfrastruktur besonders in Kohäsionsregionen.“

Juris Binde, Präsident von LMT: „Das Vertrauen, das die EIB LMT als stabilem und sicherem Kooperationspartner bei einem so großen und wichtigen Projekt entgegenbringt, wird unsere Position als Entwicklungs- und Innovationsführer für 5G in Lettland stärken. Wir freuen uns, mit einer neuen Phase des Infrastrukturausbaus beginnen zu können, bei der wir sichere, schnelle und hochwertige Datenübertragungsdienste für die öffentlichen Verwaltung, die Wirtschaft und Privatpersonen bereitstellen und die umfassenden Möglichkeiten von 5G fördern.“

Hintergrundinformationen

Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie finanziert Investitionen in 5G-Mobilfunknetze, um die EU-weiten Breitbandziele des Digitalen Kompasses 2030 zu unterstützen. Die Bank hat sich auch bei der Fazilität „Connecting Europe“ mit der Europäischen Kommission zusammengetan und den Connecting Europe Broadband Fund eingerichtet, der auf kleinere Breitbandinitiativen im ländlichen Raum spezialisiert ist, um dadurch die digitale Teilhabe zu fördern. 2022 ermöglichte die finanzielle Unterstützung der EIB 6,6 Millionen Menschen, erstmals 5G-Verbindungen zu nutzen.

Die EIB-Gruppe unterzeichnete 2022 Projekte in Lettland im Wert von rund 300 Millionen Euro, die hauptsächlich für Infrastruktur und KMU bestimmt waren. Die Latvijas Finieris-Gruppe erhielt ein Projektdarlehen, um ihre Produktionsanlagen für Birkensperrholz auszubauen, Rīgas Ūdens, um die Wasser- und Abwasserinfrastruktur in Riga zu modernisieren, und die Citadele Banka, um KMU in den drei baltischen Ländern zu unterstützen.

LMT ist ein führender Mobilfunkbetreiber – auch im Bereich der Mobilfunkintegration – und ein führendes IT-Unternehmen in Lettland, das derzeit eines der effizientesten mobilen Datennetze der Welt betreibt. Das Unternehmen glaubt, dass allein dem Mobilfunk die Zukunft gehört, und baut auf wegweisende Lösungen auf Basis modernster Funktechnologien. LMT ist bereit für 5G: Das Unternehmen entwickelt aktiv Technologien, die von 5G vorangebracht werden können, wie Smart Cities, Mobilität, Drohnentechnologien, öffentliche Sicherheit und mehr.