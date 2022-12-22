©Decry Yae/ Unsplash

Latvijas Finieris finanziert mit dem Geld die nachhaltige Modernisierung und Erweiterung seiner Produktionsanlagen, um seine Wachstumsziele zu erreichen und seine Wettbewerbsposition zu stärken

Darlehen fällt unter die Investitionsoffensive für Europa der Europäischen Kommission, die Unternehmen das für Innovationen, Wachstum und neue Jobs benötigte Kapital zugänglich machen soll

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 39 Millionen Euro an die lettische Latvijas Finieris-Gruppe, einen führenden mittelgroßen Produzenten von Birkensperrholz. Die Mittel fließen in Forschungs- und Entwicklungsprojekte des Unternehmens sowie in die Modernisierung und den Ausbau seiner Produktionsanlagen in Lignums und Verems. Das Darlehen wird unter der Investitionsoffensive für Europa bereitgestellt, die nachhaltige Investitionen, Innovationen und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Europa unterstützt.

Das Projekt steht in Einklang mit den Zielen der EU, innovative bioökonomisch ausgerichtete Midcap-Unternehmen zu fördern. Mit diesem ersten EIB-Darlehen will Latvijas Finieris natürliche Ressourcen effizienter einsetzen und seinen ökologischen Fußabdruck verringern.

Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission für eine Wirtschaft im Dienste der Menschen: „Ich freue mich über das EIB-Darlehen, das durch die EU-Haushaltsgarantie abgesichert ist. Latvijas Finieris kann damit in Forschung und Entwicklung und in neue Kapazitäten investieren sowie gleichzeitig seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren. Die Produktion von Birkensperrholz ist eine wichtige Branche in Lettland, die einen hohen Anteil am nationalen Arbeitsmarkt hat und weltweit eine immer größere Rolle in der Bioökonomie spielt. Wir werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass Unternehmen wie Latvijas Finieris Finanzmittel für weitere Innovationen, Wachstum und die Schaffung neuer Jobs erhalten.“

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen in Lettland: „Das Darlehen an Latvijas Finieris ist ein Meilenstein in puncto EU-Unterstützung für ein lettisches Unternehmen. Latvijas Finieris ist eines der innovativsten Unternehmen der Branche mit einer soliden Nachhaltigkeitspolitik. Die EIB finanziert mit dem Darlehen dringend notwendige Investitionen in FuE, neue Produktionskapazitäten und Effizienzsteigerungen, um den Übergang zu einer grünen und nachhaltigen Wirtschaft zu beschleunigen.“

Pauls Ābele, stellvertretender CEO von Latvijas Finieris: „Durch unsere enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Geschäftsbanken konnten wir unsere Investitionen bislang aus eigenen Mitteln finanzieren. Die Kreditaufnahme bei einem institutionellen Geldgeber wie der EIB ist für uns eine neue Erfahrung. Die Laufzeit des EIB-Darlehens ist doppelt so lang wie die unserer bisherigen Kredite. Wir können so leichter Investitionen in grüne Technologien, Produkte und FuE tätigen, deren Umsetzung häufig mehr Zeit in Anspruch nimmt. Die Zusammenarbeit mit der EIB könnte dem Unternehmen Anreize für neue Projekte und sogar neue Geschäftsbereiche geben.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und spätestens 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Die Investitionsoffensive für Europa

Die Investitionsoffensive für Europa wurde im November 2014 gestartet, um den rückläufigen Investitionstrend in Europa umzukehren und die Wirtschaft auf Erholungskurs zu bringen. Die Investitionsoffensive geht mit der Bereitstellung einer Garantie aus dem EU-Haushalt einen neuen Weg. Damit kann die EIB-Gruppe beträchtliche öffentliche und private Mittel für Investitionen in strategische Sektoren der europäischen Wirtschaft mobilisieren. Bislang hat die Investitionsoffensive Investitionen von über 460 Milliarden Euro angestoßen und 1,1 Millionen Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen in Europa unterstützt. Aktuelle Angaben zu den EFSI-Finanzierungen nach Sektoren und Ländern enthält die Übersicht über die Ergebnisse der Investitionsoffensive. Weitere Informationen finden Sie unter Häufig gestellte Fragen.

Latvijas Finieris ist eine geschlossene Aktiengesellschaft (vergleichbar mit einer GmbH nach deutschem Recht). Zusammen mit zahlreichen Tochtergesellschaften bildet das Unternehmen die branchenübergreifend tätige Latvijas Finieris-Gruppe. Ihr Kerngeschäft umfasst Forschung und Entwicklung sowie die Produktion und den Vertrieb von maßgeschneiderten Birkensperrholz-Produkten unter der Marke Riga Wood. Die Produktionsstätten für Birkenfurnier und -sperrholz befinden sich in Lettland, Litauen, Estland und Finnland. Die Produkte werden weltweit in mehr als 60 Ländern vertrieben und in verschiedenen Bereichen eingesetzt, u. a. im Schalungs- und Gerüstbau, Bühnenbau, Innenausbau (auch für Wand- und Deckenverkleidungen), in Schreinereien, im Möbel- und Ladenbau, für Transportböden, Wände und Regale, ATA-Flightcases, im Bootsbau sowie für Stanzbretter und High-End-Verpackungen.