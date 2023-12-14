Bank der EU unterzeichnet Venture-Debt-Vereinbarung über 18 Mio. Euro mit Biotech-Unternehmen Novadip für innovative Therapien zur Behandlung seltener genetischer Knochenerkrankungen

Novadip entwickelt über seine einzigartige Plattform zur Regeneration von Knochengewebe neue Lösungen für Kranke, für die es nur begrenzte oder keine wirksamen Behandlungsmöglichkeiten gibt

Finanzierung fällt unter das Förderprogramm InvestEU, das im Zeitraum 2021–2027 zusätzliche Investitionen von über 372 Milliarden Euro anschieben soll

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Novadip haben eine Venture-Debt-Vereinbarung über 18 Millionen Euro unterzeichnet, die durch das InvestEU-Programm der EU abgesichert wird. Das belgische Biotech-Unternehmen steckt das Geld in die klinischen Studien zu seinem autologen Knochenregenerationsprodukt NVD-003. Das Produkt ermöglicht die dauerhafte Heilung von Knochendefekten kritischer Größe und die Stabilisierung der Knochen in einer einzigen Behandlung. Ziel der Technologie ist es, geschädigtes Gewebe durch die Wiederherstellung seiner natürlichen Physiologie zu heilen. Sie vereint über 15 Jahre akademische Forschung mit praktischer chirurgischer Erfahrung und klinischen Proof-of-Principle-Daten.

Belegt werden das günstige Sicherheitsprofil und der potenzielle klinische Nutzen von NVD-003 für eine gesunde und dauerhafte Knochenbildung durch klinische Daten. Sie stammen von mehr als 50 Erwachsenen mit Knochendefekten kritischer Größe und Kindern mit angeborener Pseudarthrose des Schienbeins, einer seltenen pädiatrischen Knochenerkrankung, die nicht heilende Frakturen der unteren Gliedmaßen zur Folge hat.

Die aktiven Zellen im NVD-003-Transplantat ermöglichen eine dauerhafte Heilung von Knochenbrüchen kritischer Größe, sodass Amputationen vermieden werden und Kinder ein normales Leben führen können. Das bestätigen Follow-up-Daten, die über einen Zeitraum von fünf Jahren erhoben wurden.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Die Forschung und Entwicklung im Knochengewebe-Engineering trägt maßgeblich zu besseren Ergebnissen und einer besseren Knochenregeneration bei, vor allem bei Patientinnen und Patienten, für die es nur begrenzte oder keine wirksamen Behandlungsmöglichkeiten gibt. Wir glauben, dass Novadips laufende und geplante Forschungsaktivitäten und klinische Studien die bestehenden Therapien und die Ergebnisse für die Betroffenen sehr bald deutlich verbessern werden. Die EIB hat in den letzten Jahren erfolgreich innovative Biotech- und Medtech-Unternehmen in Belgien finanziert. Wir schätzen es sehr, dass InvestEU diese Venture-Debt-Finanzierung unterstützt. Denn so können wir einheimische Technologieunternehmen fördern, damit sie in Europa bleiben, wachsen und ihr Potenzial voll entfalten.“

Denis Dufrane, CEO und Gründer von Novadip Biosciences: „Wir freuen uns, dass wir unser NVD-003-Produkt mithilfe der EIB weiterentwickeln können. Die Venture-Debt-Finanzierung über 18 Millionen Euro beschleunigt deutlich die Herstellung und klinische Entwicklung von NVD-003, die für die Marktzulassung erforderlich ist. Wir bieten eine neue Therapie für Patientinnen und Patienten, denen mangels Behandlungsalternativen eine Amputation droht.“

Die 3M3-Plattform verwendet eine dreidimensionale extrazelluläre Matrix und aus Fettgewebe gewonnene Stammzellen, um hochspezifische Wachstumsfaktoren und miRNAs zu liefern, die die Physiologie der natürlichen Heilung nachahmen. So entsteht eine Reihe von Produkten, die die spezifischen Herausforderungen bei der Geweberegeneration angehen. Novadips Fokus liegt in erster Linie auf der Rekonstruktion von Knochendefekten kritischer Größe. Das Unternehmen nutzt seine 3M3-Plattform auch, um neuartige Standard-/Allogen-Therapien für häufigere Gewebedefekte und miRNA-/Exosom-Produkte für breitere Indikationen zu entwickeln.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen (2022 stellte sie 2,3 Milliarden Euro für Projekte in Belgien bereit). Die EIB ist in den Biowissenschaften sehr aktiv und unterstützt das belgische Biotech-Ökosystem, für das sie in den letzten fünf Jahren Venture-Debt-Finanzierungen im Umfang von 200 Millionen Euro bereitgestellt hat. Mehr hierzu unter www.eib.org und Venture Debt.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen. Weitere Informationen unter InvestEU.

Novadip ist ein biopharmazeutisches Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase mit Sitz in Belgien. Das Unternehmen stützt sich auf die wissenschaftlichen Entdeckungen von Prof. Dr. med. Denis Dufrane und ist ein Spin-off der Katholischen Universität Löwen (UC Louvain) und der Universitätsklinik Saint-Luc. Novadip Biosciences entwickelt mit seiner einzigartigen 3M³-Technologieplattform für Geweberegeneration eine Reihe von Produktkandidaten, die aus Fettgewebe gewonnene Stammzellen nutzen, um die Physiologie der natürlichen Gewebeheilung nachzuahmen sowie die Hart- und Weichgeweberegeneration bei Patientinnen und Patienten zu ermöglichen, für die es nur begrenzte oder gar keine Behandlungsmöglichkeiten gibt. Mehr hierzu unter www.novadip.com.