Bank der EU unterzeichnet Venture-Debt-Vereinbarung über 20 Mio. Euro mit Gesundheitsunternehmen The Akkermansia Company

Finanzierung soll Forschung und Entwicklung (FuE) rund um das Bakterium Akkermansia muciniphila sowie seine Vermarktung beschleunigen; Studien bestätigen die positive Wirkung des Bakteriums auf die Darmbarriere

Absicherung durch das InvestEU-Förderprogramm, das europaweit zusätzliche Investitionen von über 372 Mrd. Euro anschieben soll

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem belgischen Mikrobiom-Unternehmen The Akkermansia Company eine Venture-Debt-Vereinbarung über 20 Millionen Euro unterzeichnet. Die Finanzierung fällt unter die InvestEU-Initiative der Europäischen Kommission.

The Akkermansia Company ist ein Spin-off der Katholischen Universität Löwen in Belgien und der niederländischen Universität Wageningen. Das Unternehmen entwickelt das Bakterium Akkermansia muciniphila, ein Darmsymbiont mit einzigartigen Eigenschaften. Mit seiner Forschung will es in erster Linie nachweisen, dass Akkermansia muciniphila die Darmbarriere deutlich verbessert und damit zu einem gesunden Stoffwechsel beiträgt. Die 20 Millionen Euro fließen in die Forschung, Entwicklung und Innovation sowie in die Vermarktung neuer Produkte auf der Basis pasteurisierter Akkermansia muciniphila.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Belgien hat eine blühende Life-Science- und Biotech-Szene, und ich bin stolz, dass die EIB in den letzten Jahren viele wichtige, bahnbrechende Innovationen finanzieren konnte. Wir freuen uns, die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von The Akkermansia Company zu unterstützen. Das menschliche Mikrobiom ist noch immer unzureichend erforscht, obwohl es für eine gute Allgemeingesundheit und die Vorbeugung oder Behandlung von Krankheiten so wichtig ist.“

Michael Oredsson, CEO von The Akkermansia Company: „Wir setzen unsere geografische Expansion sowie unser Forschungs- und Entwicklungsprogramm fort und erwarten ein starkes Geschäftswachstum. Mit der Venture-Debt-Finanzierung der EIB können wir die Vermarktung unserer Produkte und unsere FuE-Aktivitäten beschleunigen. Sie ermöglicht zusätzliche klinische Studien, um die gesundheitlichen Vorteile der pasteurisierten Akkermansia muciniphila in mehreren Bereichen nachzuweisen.“

Unter dem Venture-Debt-Instrument der EIB werden direkte eigenkapitalähnliche Finanzierungen bereitgestellt, die die Ziele des InvestEU-Programms in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation fördern.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen (2022 stellte sie 2,3 Milliarden Euro für Projekte in Belgien bereit). Die EIB ist in den Biowissenschaften sehr aktiv und unterstützt das belgische Biotech-Ökosystem, für das sie in den letzten fünf Jahren Venture-Debt-Finanzierungen im Umfang von 200 Millionen Euro bereitgestellt hat. Weitere Informationen unter www.eib.org und Venture Debt .

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen. Mehr hierzu unter InvestEU.

The Akkermansia Company wurde 2016 als Spin-off der Katholischen Universität Löwen und der Universität Wageningen gegründet. Das belgische Mikrobiom-Unternehmen erforscht die kommensale Bakterienart Akkermansia muciniphila, die aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften nachweislich zur Stärkung der Darmbarriere beitragen kann. 2022 brachte das Spin-off sein erstes Produkt „Weight Management with Glucose Control“ in der EU auf den Markt und erst kürzlich ein zweites mit dem Namen „Gut Support with Stress Management“. Das Unternehmen will seine Produktpalette erweitern und sich weiterhin verstärkt der Forschung und Entwicklung widmen.