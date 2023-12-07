©DGLimages/ iStock

Kredit über 110 Millionen Euro an KOy Helsingin Toimitilat für neue Berufsschuleinrichtungen in Myllypuro und Roihupelto in Helsinki

Ersatz älterer Gebäude durch energieeffizientere Einrichtungen und Konzentration der Arbeit von Stadin AO auf zwei Standorte

Energiebilanz der neuen Gebäude über den gesetzlichen Anforderungen in Finnland: zehn Prozent effizienter als Niedrigstenergiegebäude

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat eine Kreditvereinbarung über 110 Millionen Euro mit KOy Helsingin Toimitilat für neue Einrichtungen des finnischen Berufsbildungsanbieters Stadin AO unterzeichnet. Mit dem Geld wird der Bau zweier neuer Campusgebäude in den Stadtvierteln Myllypuro und Roihupelto in Helsinki finanziert. Damit führt Stadin seine bisher auf 14 Schulstandorte verteilte Tätigkeit an zwei Standorten zusammen.

Die neuen Einrichtungen sind mindestens zehn Prozent effizienter als Niedrigstenergiegebäude. Damit übertreffen sie die in Finnland geltenden Mindestvorgaben für die Gesamtenergieeffizienz. Ein erheblicher Anteil des Energiebedarfs wird aus erneuerbaren Quellen in Form von Solarpaneelen sowie Luft- und Erdwärmepumpen gedeckt.

Zudem werden bei der Planung Kreislaufstrategien und der Einsatz emissionsarmer Materialien berücksichtigt, was mehr Nachhaltigkeit garantiert.

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Finnland: „Lebenslanges Lernen ist ein sehr wichtiger Teil der persönlichen Entwicklung. Diese Förderung der Berufsbildung und eines Instituts für Erwachsenenbildung entspricht den EIB-Zielen im Bereich Innovation, Digitalisierung und Humankapital und dank der nachhaltigeren Einrichtungen auch den Klimazielen der Bank. Die EIB unterstützt das finnische Bildungssystem schon seit vielen Jahren, und wir freuen uns auf mehr.“

Sirpa Lindroos, Rektorin der Berufsschule und Erwachsenenbildungseinrichtung Stadin AO in Helsinki: „Dank der Finanzierung entstehen zwei neue Campusgebäude in Myllypuro und Roihupelto. Damit führen wir die bisher auf 14 Schulstandorte verteilte Arbeit von Stadin an zwei Punkten zusammen.“

Mit den beiden neuen Campusstandorten kann die Stadt Helsinki aktuelle Reformen umsetzen, die das finnische Berufsbildungssystem stärker auf den Bedarf des Arbeitsmarkts zuschneiden sollen. Sie beinhalten einen kompetenzbasierten, auf die Lernenden ausgerichteten pädagogischen Ansatz und integrieren Jugend- und Erwachsenenbildung.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU (Finnland hält einen Anteil von 1,48 Prozent an der EIB). Die Bank vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. 2022 stellte die Bank Kredite von über 775 Millionen Euro für Projekte in Finnland bereit. Die Bank nimmt Mittel an den Kapitalmärkten auf und vergibt sie für Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Rund 90 Prozent aller Kredite werden innerhalb der Europäischen Union vergeben.

KOy Helsingin Toimitilat ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Helsinki. Das Unternehmen managt bestimmte städtische Immobilien.

Stadin AO ist das Institut der Stadt Helsinki für Berufs- und Erwachsenenbildung, eine der größten öffentlichen Berufsbildungseinrichtungen in Finnland. Das Institut hat seit Langem den Ruf eines hochwertigen Anbieters.