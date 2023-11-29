Die EIB Global hat eine Vereinbarung mit der Banca Intesa Beograd über 100 Mio. Euro für die Entwicklung des Privatsektors und nachhaltige Investitionen in Serbien unterzeichnet

Finanziert werden Schlüsselinvestitionen einheimischer KMU und Midcap-Unternehmen, u. a. in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Als Bank der EU hat die EIB bislang knapp 3 Mrd. Euro für KMU in Serbien bereitgestellt und damit zu Beschäftigung und Expansion beigetragen

Die EIB Global und die Banca Intesa Beograd, die zur internationalen Bankengruppe Intesa Sanpaolo gehört, haben einen Kredit über 100 Millionen Euro unterzeichnet, um kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Midcap-Unternehmen in Serbien einen besseren Zugang zu Finanzierungen zu ermöglichen und grüne Projekte des privaten Sektors voranzutreiben. Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Aktivitäten außerhalb der EU. Die Mittel werden zu besonders günstigen Konditionen (etwa mit längeren Laufzeiten) vergeben. Die Firmen können damit angesichts der vielen Herausforderungen ihren Liquiditäts- und Investitionsbedarf decken. Gleichzeitig sind sie besser in der Lage, Arbeitsplätze zu schaffen, zu wachsen und zu dekarbonisieren. Alles in allem wird dieser Kredit die Widerstandskraft der serbischen Wirtschaft stärken, ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und die Beschäftigung anregen.

Ein Teil der Gelder fließt in grüne Projekte serbischer Unternehmen wie erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Investitionen, die Treibhausgasemissionen senken, treiben die grüne Wende und ein klimaresilientes Wachstum an.

Kyriacos Kakouris, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Serbien: „Neuesten Daten zufolge kommt rund ein Fünftel aller KMU im Westbalkan nur schwer an Kredite. Mit unseren besonders günstigen Finanzierungen fördern wir auch Investitionen in eine saubere Mobilität und erneuerbare Energien. Damit stärken wir neben nationalen serbischen Prioritäten auch wichtigen Initiativen der Kommission für den westlichen Balkan den Rücken, etwa dem Wirtschafts- und Investitionsplan oder der Grünen Agenda.“

Die EIB und die Banca Intesa Beograd arbeiten seit Langem erfolgreich zusammen. Bislang haben sie mehr als 350 Unternehmen in Serbien über 220 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Darko Popović, CEO der Banca Intesa Beograd: „Wir setzen unsere langjährige Zusammenarbeit mit der EIB fort, um die Entwicklung der serbischen Wirtschaft durch günstige Kredite zu beflügeln. Verbessert hat sich auch unsere Fähigkeit, mit dem Fokus auf KMU als tragender Säule unserer Volkswirtschaft das Wachstum anzukurbeln. Aus dem Kredit können wir langfristige Finanzierungen für Investitionen und Liquidität vergeben, aber auch für grüne Projekte in diesem strategisch wichtigen Bereich der Wirtschaft. So tragen wir zu ihrer Dynamik und Wettbewerbsfähigkeit und generell zu einem nachhaltigen Wachstum bei.“

Emanuele Giaufret, Leiter der EU-Delegation in Serbien: „KMU sind die Seele der Wirtschaft. Der Beitrag der EIB zu neuen Krediten ergänzt optimal die Zuschüsse der EU. Allein im vergangenen Jahr haben 716 Firmen in Serbien finanzielle Unterstützung der EU erhalten, kostenlos und rückzahlungsfrei. Sie profitierten somit erheblich von dem Projekt ‚Serbien und die EU – Ausrüstung für KMU‘. Sein Gesamtbudget beträgt 27 Millionen Euro. Seit 2001 hat die EU Innovation und Wettbewerbsfähigkeit einschließlich KMU in Serbien mit mehr als 250 Millionen Euro gefördert. Ich freue mich, dass unsere Kolleginnen und Kollegen von der EIB jetzt noch mehr Mittel für den Sektor bereitstellen können.“

Hintergrundinformationen

Die EIB Global

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die Banca Intesa Beograd

Die Banca Intesa Beograd gehört zur internationalen Bankengruppe Intesa Sanpaolo. Sie ist seit über 15 Jahren führend auf dem serbischen Markt. Die Bank betreut 1,4 Millionen Geschäfts- und Privatkunden mit einer einzigartigen Kombination aus physischer und digitaler Präsenz, einem umfangreichen Angebot moderner Finanzdienstleistungen, optimaler Kundenerfahrung und erstklassigem Service. Ein Beweis für ihren Erfolg sind die Kundenbasis der Banca Intesa und zahlreiche internationale Auszeichnungen der Fachmagazine The Banker, Euromoney und Global Finance als beste Bank Serbiens. Die Banca Intesa integriert ESG-Prinzipien in ihre Geschäftsprozesse, Strategien und Produkte und unterstreicht damit ihre Rolle als Förderbank der grünen Wende und eines inklusiven Wachstums. So trägt sie zur Bewältigung sozialer und ökologischer Herausforderungen und zur größeren Nachhaltigkeit und Krisenfestigkeit ihres Geschäftsmodells bei.

Die EIB in Serbien

Die EIB ist seit 1977 in Serbien tätig und vergibt landesweit Finanzierungen für wichtige Infrastrukturprojekte sowie für KMU, die Industrie, den Dienstleistungssektor und Gebietskörperschaften. Seit Aufnahme ihrer Tätigkeit in dem Land hat die Bank insgesamt mehr als 7,2 Milliarden Euro für KMU und die Sanierung der Verkehrs-, Bildungs-, Gesundheits- und Versorgungsinfrastruktur bereitgestellt.

Die EIB im Westbalkan

Die EIB ist einer der größten internationalen Geldgeber im Westbalkan. Seit 2009 hat die Bank in der Region über 11 Milliarden Euro bereitgestellt.