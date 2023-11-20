Der Kredit ist die erste Tranche von insgesamt bis zu 430 Mio. Euro

Die Finanzierung stößt Schlüsselinvestitionen des operationellen EFRE-Programms 2021–2027 an

Die Mittel fließen in Projekte in Bereichen wie Wasserwirtschaft, Energieeffizienz und Digitalisierung

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der katalanischen Regierung einen Kredit über 180 Millionen Euro unterzeichnet. Damit fördert sie in Katalonien Investitionen im Rahmen des operationellen Programms 2021–2027 des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Das Programm soll Regionen bei grünen, sozialen und digitalen Investitionen in Einklang mit den Kohäsionszielen der EU unterstützen.

Der Kredit ist die erste Tranche einer Finanzierung der EIB für die katalanische Regierung über insgesamt bis zu 430 Millionen Euro. Die Bank kofinanziert damit strategische Projekte in verschiedenen Bereichen, etwa Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI), Nutzung und Bewirtschaftung von Wasser, Digitalisierung, Energieeffizienz öffentlicher Gebäude, Schutz der Biodiversität und besserer Zugang vulnerabler Gruppen zu öffentlichen Gesundheitsleistungen.

Die Finanzierung ist auf die folgenden übergeordneten Ziele der EIB ausgerichtet: Innovation, Digitalisierung und Humankapital; nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen; nachhaltige Städte und Regionen. Außerdem trägt das Rahmendarlehen der Bank zu EU-Prioritäten wie grüner und digitaler Wandel, Gesundheit oder Regional- und Stadtentwicklung bei.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Mit dieser Vereinbarung schieben wir Projekte in strategischen Bereichen der Wirtschaft an. Die Investitionen fördern Wachstum und Beschäftigung und wirken sich somit positiv auf die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger und auf den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt Kataloniens aus. Und weil die Finanzierung speziell zu Querschnittszielen der EIB wie Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit beiträgt, treibt sie in vielen Sektoren die grüne Wende und die Wettbewerbsfähigkeit voran.“

Natàlia Mas Guix, katalanische Wirtschafts- und Finanzministerin: „Für die katalanische Regierung ist diese Finanzierung sehr wichtig, denn sie stößt strategische Projekte in vorrangigen Bereichen wie Bewirtschaftung und Wiederaufbereitung von Wasser, Forschung, saubere Mobilität oder Energieeffizienz an. Mit dem Kredit diversifizieren wir auch unsere Finanzierungsquellen, und er zeigt, dass große Institutionen wie die EIB Vertrauen in die katalanische Wirtschaft und in die Bonität Kataloniens haben.“

EIB

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die aus der EIB und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, unterzeichnete 2022 in Spanien Finanzierungen von insgesamt mehr als 9,9 Milliarden Euro und unterstützte Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit in Rekordhöhe.