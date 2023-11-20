Die EIB Global vergibt einen Technische-Hilfe-Zuschuss von 1 Mio. Euro für ein strategisches Wasserprojekt, das mehr als 800 000 Menschen zugutekommt

Tirana kann damit den Zugang zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und sauberen Wasserversorgung und seine Durchführungskompetenzen verbessern

Seit 2021 hat die EIB 6 Mio. Euro aus eigenen Mitteln für technische Hilfe zum Wohle der albanischen Bevölkerung vergeben

Die EIB Global, der Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Aktivitäten außerhalb der Europäischen Union, gewährt der Stadt Tirana einen Technische-Hilfe-Zuschuss von einer Million Euro. Die Mittel fließen in die Sanierung des Wasserverteilnetzes und eine stabile und zuverlässige Wasserversorgung. Die Beratung hilft bei der erfolgreichen Umsetzung eines Projekts für eine bessere Wasserversorgung in Tirana. Gleichzeitig stärkt sie die Kompetenzen der städtischen Wassergesellschaft UKT für die Durchführung von Projekten. Das Projekt wird die Wasserversorgung für über 800 000 Menschen verbessern, Wasserverluste verringern und das Wassermanagement der Stadt modernisieren.

Kyriacos Kakouris, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank im Westbalkan: „Fast 30 Prozent der Albanerinnen und Albaner leben in Tirana. Angesichts des wachsenden Bevölkerungsdrucks sowie der Infrastruktur- und Klimaprobleme will die EIB Global die nachhaltige Entwicklung der Stadt fördern. Der Zuschuss trägt entscheidend zu einer effizienten Projektdurchführung bei und lässt eine moderne und zuverlässige Wasserversorgung in Tirana Wirklichkeit werden. Wir bauen unsere Beratung für den Westbalkan rasch aus, um vor Ort mehr Ressourcen, Know-how und Projekte gemäß EU-Standards zu mobilisieren, die Wirtschaftswachstum, die grüne Wende und eine nachhaltige Zukunft für die Menschen in der Region sicherstellen.“

Die Zuschussvereinbarung wurde auf einer Zeremonie in Tirana in Anwesenheit der stellvertretenden Bürgermeisterin Anuela Ristani und des Kreditreferenten der EIB Global für Albanien Konstantinos Mastrogiannopoulos unterzeichnet. Zudem hat die EIB 2021 einen Kredit an die Stadt Tirana vergeben.

Erion Veliaj, Bürgermeister von Tirana: „Wir freuen uns über die erneute Zusammenarbeit mit der EIB. Ich bin mir sicher, dass sie für Tirana genauso wertvoll sein wird wie in der Vergangenheit. Die heutige Vereinbarung ist für Tirana von grundlegender Bedeutung, weil sie ein besseres Wasserverteilnetz, neue Leitungen und eine sichere und zuverlässige Wasserversorgung für rund 800 000 Menschen nach den Standards der Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG betrifft.“

Die EIB hat als Bank der EU seit 2021 mehr als sechs Millionen Euro für technische Hilfe in Albanien bereitgestellt. Mit den Mitteln unterstützt die Bank die Stadt Tirana auch bei der Sanierung des Lana-Ufers, in deren Zuge Straßen und andere Infrastruktur neu gestaltet werden. Außerdem leistet sie technische Hilfe für ein Investitionsprogramm in einem Gebiet nahe der Grenze zu Montenegro entlang des Skutarisees und der Buna am wichtigsten Tor zu den Albanischen Alpen. Die Bank unterstützt auch den albanischen Bahnsektor mit einem Technische-Hilfe-Zuschuss beim ersten Entwurf für einen Abschnitt des Eisenbahnkorridors VIII.

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB Global im Westbalkan

Die EIB ist ein führender internationaler Geldgeber im Westbalkan. Seit 2009 hat die Bank in der Region nahezu 11 Milliarden Euro bereitgestellt. Neben ihrer anhaltenden Unterstützung für den Wiederaufbau und die Modernisierung öffentlicher Infrastruktur fördert sie seit 2010 auch viele weitere Bereiche, darunter Gesundheit, Forschung und Entwicklung, Bildung sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Die EIB in Albanien

Die EIB ist seit 1995 in Albanien tätig. Bisher wurden 26 Projekte finanziert und mehr als 600 Millionen Euro investiert, hauptsächlich in Verkehr, Energie sowie Wasser- und Abwasserinfrastruktur. Weitere Informationen über die Projekte der EIB in Albanien: Albanien und die EIB.