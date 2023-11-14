©PaO_STUDIO/ Shutterstock

Kredit fördert Forschung und Entwicklung, Marktzugang und internationale Expansion

Mit dem Geld kann Germitec die Entwicklung und Einführung seiner innovativen Medizinprodukte beschleunigen

Finanzierung wird durch InvestEU-Programm unterstützt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Germitec haben eine Finanzierungsvereinbarung über 25 Millionen Euro zur Entwicklung und Vermarktung neuer Medizinprodukte unterzeichnet.

Für den Kredit wird eine Garantie aus dem InvestEU-Programm gestellt, das von 2021 bis 2027 zusätzliche Investitionen von über 372 Milliarden Euro anschieben soll.

Die neuen Produkte werden die Risiken von Kreuzinfektionen für Patientinnen und Patienten drastisch verringern, indem sie medizinischem Fachpersonal eine innovative UV-C-basierte Desinfektionstechnologie (UV-C-High-Level-Disinfection, HLD) an die Hand geben. Die neue Technologie bietet erhebliche Vorteile in puncto Sicherheit, Zeitaufwand und Haftung.

Die Finanzierung fällt unter den InvestEU-Themenschwerpunkt „Forschung und Entwicklung“ (neue wirksame und zugängliche Gesundheitsprodukte, einschließlich Forschung, Entwicklung, Innovation und Herstellung von Medikamenten, medizinischen Geräten, Diagnostika und Arzneimitteln für neuartige Therapien). Sie flankiert das Ziel der Europäischen Union im Bereich Forschung und Entwicklung.

Vincent Gardès, CEO von Germitec: „Wir freuen uns sehr, dass die renommierte Europäische Investitionsbank unser Projekt unterstützt. Mit dem Kredit erkennt sie das große Potenzial unserer UV-C-Technologie an. Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Aktivitäten international weiter ausbauen und medizinischen Fachkräften weltweit helfen werden, die Sicherheit ihrer Patientinnen und Patienten bei Ultraschalluntersuchungen zu gewährleisten.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Wir leisten gerne einen Beitrag dazu, dass Germitec mit seiner innovativen Technologie die Risiken von Kreuzinfektionen bei der Desinfektion von Medizinprodukten reduziert. Der Kredit in Höhe von 25 Millionen Euro belegt: Die Europäische Union stellt die Innovationen und vielversprechende Technologien im Gesundheitswesen in den Fokus – ein Bereich, der für das Wohlergehen der Menschen zentral ist.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Die Erforschung und Entwicklung innovativer Produkte erfordert dauerhafte und massive Investitionen. Dank InvestEU und Finanzierungen wie dieser kann Europa seine Position als Weltmarktführer bei der Entwicklung modernster Medizintechnik festigen.“

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank

Die 1958 durch die Römischen Verträge gegründete Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Die EIB hat die Aufgabe, die Integration, eine ausgewogene Entwicklung sowie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union zu fördern. Dazu nimmt sie Mittel an den Kapitalmärkten auf und stellt sie zu sehr günstigen Konditionen für Projekte bereit, die den EU-Zielen entsprechen.

Die EIB hilft der EU, sich an die Spitze der nächsten Innovationswelle zu setzen – vor allem im Gesundheitswesen. Als Covid-19 eine Gesundheitskrise auslöste, stellte sie über sechs Milliarden Euro für Investitionen im Gesundheitssektor bereit. Mit dem Geld wurden medizinische Einrichtungen, zusätzliche Forschung und die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten finanziert. Als Klimabank der EU gehört die EIB zu den wichtigsten Geldgebern für die grüne Wende und ein CO 2 -armes, nachhaltiges Wachstum.

InvestEU

Das Programm InvestEU mobilisiert umfangreiche öffentliche und private Mittel für langfristige Finanzierungen in der Europäischen Union, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Dadurch ermöglicht es zusätzliche Investitionen, die den Prioritäten der EU entsprechen, etwa dem europäischen Grünen Deal, dem digitalen Wandel und der Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). InvestEU vereint eine Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten der EU unter einem Dach und macht damit die Finanzierung von Investitionen in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm baut auf dem Erfolg der Investitionsoffensive für Europa auf, des sogenannten Juncker-Plans (unter dem zwischen 2015 und 2021 über 500 Milliarden Euro investiert wurden). InvestEU setzt sich aus drei Bausteinen zusammen: dem InvestEU-Fonds, der InvestEU-Beratungsplattform und dem InvestEU-Portal. Der Invest-EU-Fonds wird von verschiedenen Finanzpartnern umgesetzt, allen voran die EIB. Mithilfe einer EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro sollen zusätzliche Investitionen von mindestens 372 Milliarden Euro mobilisiert werden.

Germitec

Germitec bietet medizinischem Fachpersonal sowie Patientinnen und Patienten sichere, einfache und automatisierte Lösungen für die UV-C-Desinfektion von Ultraschallsonden. Die Desinfektion auf Photonenbasis kommt ganz ohne Chemie aus und hat enorme Vorteile in puncto Sicherheit, Zeitaufwand und Haftung.

Das Unternehmen entwickelt seit 18 Jahren nachhaltige Lösungen für die Krankenhaushygiene und gehört zu den Marktführern, mit nachgewiesenem Track Record in der Produktentwicklung, beim Umsatzwachstum und mit guten Expansionsaussichten.