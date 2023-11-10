© Xnext

Mittel fließen in die Weiterentwicklung der Röntgentechnik von Xnext, um die Gesundheit und Sicherheit von Endverbrauchern zu verbessern

EIB hat seit 2017 mehr als 250 Unternehmen mit Venture-Debt-Krediten von über 6 Mrd. Euro unterstützt

Finanzierung ist durch das InvestEU-Programm der Europäischen Kommission im Förderbereich „Venture Debt“ abgesichert

Mit ihrem Venture-Debt-Kredit von 20 Millionen Euro an Xnext will die Europäische Investitionsbank (EIB) vor allem die Lebensmittelsicherheit erhöhen sowie Innovation und ökologische Nachhaltigkeit fördern. Das italienisches Start-up Xnext hat sich ein Röntgenprüfsystem patentieren lassen, das die Verunreinigung von Lebensmitteln und die Verschwendung von Produkten und Ressourcen verringert. Abgesichert wird der EIB-Kredit durch das InvestEU-Programm der Europäischen Kommission im Förderbereich „Venture Debt“. Das bereitgestellte Risikokapital soll die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen in Europa stärken.

Dank des Venture-Debt-Kredits der EIB kann Xnext Forschung, Entwicklung und Innovation vorantreiben und seine bahnbrechende Technologie einem globalen Publikum zugänglich machen. Mit der Unterstützung von Neva, der Risikokapitaltochter der Banca Intesa, hat Xnext eine hochmoderne Technologie für die Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie mit weiteren Anwendungen im Textil- und Pharmasektor entwickelt. Die Technologie erkennt Fremdkörper mit geringer Dichte sehr gut und reduziert so das Risiko von Produktrückrufen und die Belastung der Umwelt durch Ressourcenverschwendung.

Mit dem Geld von der EIB kann das in Mailand ansässige Start-up seine Marktpräsenz ausbauen, Arbeitsplätze schaffen und zur wirtschaftlichen Entwicklung und Innovation in Italien beitragen. Laut Schätzungen der EIB dürften durch das Darlehen etwa 70 Jobs für hoch qualifizierte Beschäftigte in Italien entstehen.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Xnext setzt ein starkes Zeichen für Qualitätskontrolle. Das steht in Einklang mit dem Ziel der EIB, Abfälle und Umweltbelastungen zu reduzieren. Der Kredit ist ein konkretes Beispiel für das Engagement der EIB, bahnbrechende Technologien zu fördern, die der Gesellschaft und der Umwelt zugutekommen.“

Bruno Garavelli, CEO von Xnext: „Mit dem EIB-Kredit können wir unseren technologischen Innovationskurs fortsetzen und unseren technischen Wettbewerbsvorsprung halten, den wir mit XSpectra derzeit gegenüber Wettbewerbern haben. Gleichzeitig können wir unseren Produktkatalog erweitern und Prüfsysteme der nächsten Generation für Anwendungen sowohl im Lebensmittel- als auch im Pharmasektor entwickeln.“

Das Venture-Debt-Programm der EIB unterstützt innovative Unternehmen

Die EIB bietet ein Venture-Debt-Produkt mit langer Laufzeit, um den besonderen Finanzierungsbedarf wachstumsstarker innovativer Unternehmen zu decken. Unter dem Venture-Debt-Programm, das 2016 an den Start ging, investierte die EIB bislang rund sechs Milliarden Euro in mehr als 250 Firmen. Das Produkt kam bereits mehreren italienischen Unternehmen zugute, darunter: Blubrake, Diadem, D-Orbit, MotorK und IRBM.

Die Rückzahlung erfolgt bei Endfälligkeit, und die Vergütung ist auf das Eigenkapitalrisiko der Beteiligungsunternehmen abgestimmt. Dieses Produkt ergänzt bestehende Venture-Debt-Finanzierungen.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die zu den Zielen der EU beitragen. Sie finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den Jahren 2019–2022 stellte die EIB-Gruppe 45 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereit.

InvestEU-Programm

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Xnext

Xnext ist Marktführer bei multispektralen Röntgenprüfsystemen für Echtzeit-Qualitätskontrolle in industriellen Prozessen. Xnext hat XSpectra® entwickelt, eine innovative Prüftechnologie, die die Lebensmittelsicherheit verbessert, indem sie das Vorhandensein von Verunreinigungen wie Kunststoff, Knochen, Knorpel, Insekten, Holz und Gummi, die von herkömmlichen Prüfsystemen nicht erkannt werden, direkt in der Produktionslinie detektiert. Xnext hat XSpectra® 2020 auf den Markt gebracht. In den letzten drei Jahren wurde das System von einigen der größten italienischen und internationalen Lebensmittelunternehmen installiert. 2022 gründete Xnext eine Tochtergesellschaft in Frankreich. Heute sind 50 XSpectra®-Systeme in Italien, Frankreich, der Slowakei und Deutschland in Betrieb. Weitere sollen in Kürze in Japan, Israel und Nordamerika folgen.