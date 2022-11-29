Von Blubrake entwickelte ABS-Lösungen machen leichte E-Fahrzeuge sicherer, verringern die Unfallzahlen erheblich und unterstützen die Akzeptanz alternativer Verkehrsmittel wie E-Bikes, die zu einer nachhaltigeren Mobilität beitragen

Über die Erhöhung der Produktionskapazität von Blubrake fördert das EIB-Darlehen die Verbreitung der ABS-Technologie auf dem E-Bike-Markt

In den letzten fünf Jahren stellte die EIB in Italien mehr als 5,4 Milliarden Euro für nachhaltige Mobilität bereit

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Venture-Debt-Darlehen von zehn Millionen Euro an Blubrake. Das italienische Scale-up-Unternehmen hat sich auf die Entwicklung hochmoderner Antiblockiersysteme (ABS) für E-Bikes spezialisiert.

Mithilfe der EIB will Blubrake seine internationale Expansion vorantreiben und zum Marktführer im Bereich der ABS für E-Bikes werden, um die Technologie zu einem unentbehrlichen Sicherheitsstandard für alle leichten E-Fahrzeuge zu machen, wie dies im Automobilsektor bereits der Fall ist. Das Darlehen der EIB trägt dazu bei, die Sicherheit von leichten E-Fahrzeugen zu erhöhen und die Akzeptanz von ABS auf dem Massenmarkt zu fördern. Ziel ist, die Häufigkeit der Rad- und Fußgängerunfälle drastisch zu reduzieren.

Blubrakes ABS verhindert den Kontrollverlust im Falle einer Vollbremsung, der 60 Prozent der E-Bike-Unfälle verursacht, sowie das Blockieren des Vorderrads, das wiederum für 25 Prozent aller Stürze verantwortlich ist. Das ABS verbessert das Bremsen bei griffigen und rutschigen Bodenverhältnissen erheblich, indem es durch die Kontrolle der Bremsleistung ein Blockieren des Vorderrads und ein Abheben des Hinterrads verhindert. So bleibt das Rad stabil und überschlägt sich nicht.

Die EIB-Finanzierung wird auch für eine neue Montagelinie genutzt und unterstützt die Erhöhung der Produktionskapazität von Blubrake, um die rasche internationale Expansion des Unternehmens zu bewältigen.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „E-Bikes stellen die Zukunft der urbanen Mobilität dar und sind ein schnelles, umweltfreundliches und gesundes Verkehrsmittel. In den letzten fünf Jahren hat die EIB hat als Klimabank der EU mehr als 5,4 Milliarden Euro in Italien investiert, um eine nachhaltige Mobilität und die Dekarbonisierung des Verkehrssektors zu fördern. Projekte wie das heute mit Blubrake unterzeichnete bekräftigen den innovativen Charakter unserer Produkte wie Venture Debt und die Bereitschaft der EIB, italienischen Start-ups unter die Arme zu greifen.“

Fabio Todeschini, Gründer und CEO von Blubrake: „Das ABS macht leichte E-Fahrzeuge sicherer und einfacher zu handhaben. Es fördert ihre Akzeptanz durch alle Nutzerinnen und Nutzer und trägt zur Entwicklung einer nachhaltigeren und intelligenteren Mobilität bei. Wir sind sehr stolz auf die Unterzeichnung mit der EIB. Sie bestätigt die Bedeutung von Sicherheitssystemen wie ABS in der Mobilitätslandschaft und stellt die Qualität des Teams von Blubrake und das Potenzial des Unternehmens unter Beweis.“

Vincenzo Russi, CEO von e-Novia: „Blubrake gehört zu den ersten Firmen, die aus unserer Unternehmensgruppe hervorgingen: eine Technologie, die nach jahrzehntelanger Forschung im Jahr 2015 entstanden ist mit einem konkreten Ansatz für Industrialisierung und Vermarktung. Die heute von Blubrake erzielten Ergebnisse und seine Entwicklung sind ein Beweis für den Erfolg unseres Modells, bei dem ausgehend von den innovativsten Technologien geistiges Eigentum in Firmen übertragen und auf den Markt gebracht wird, wodurch greifbare Industriewerte entstehen. Die Technologie von Blubrake trägt zusammen mit der anderer Unternehmen der e-Novia Unternehmensgruppe dazu bei, schon jetzt die Smart City der Zukunft zu gestalten, in der eine der grundlegendsten Handlungen des täglichen Lebens – Fortbewegung – maßgeschneidert und nachhaltig wird.“

Hintergrundinformationen

Schwerpunkte der EIB sind Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt und kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den Jahren 2019–2021 stellte die EIB-Gruppe über 36 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereit.

Blubrake

Blubrake wurde 2015 gegründet und hat das einzige Antiblockiersystem (ABS) für E-Bikes und E-Cargo-Bikes entwickelt und patentiert, das vollständig in den Rahmen integriert werden kann. Sein Ziel ist, leichte E-Fahrzeuge sicherer und einfacher handhabbar zu machen, um so den Übergang zu einer nachhaltigeren Mobilität zu erleichtern.

e-Novia

e-Novia ist eine seit 2015 in Mailand ansässige Gruppe im Bereich der industriellen DeepTech. Ausgehend von einer Basis innovativer und skalierbarer Technologien im Bereich der Robotik, die unter anderem über strategische Partnerschaften mit Universitäten, Forschungszentren, italienischen und internationalen Unternehmen weiterentwickelt werden, bringt e-Novia Produkte hervor und richtet Firmen ein, die diese Produkte auf den Markt bringen können. e-Novia ist mit Firmen in der Fahrzeug- und kollaborativen Robotik am Markt: Blubrake, YAPE, e-Shock, Hiride, Y.Share, Weart, Blimp und Smart Robots. Darüber hinaus generiert e-Novia im eigenen Factory Studio kontinuierlich und systematisch neue Firmen für sein Portfolio. Die Pipeline wird fortlaufend durch neue marktorientierte Geschäftsprojekte ergänzt. Wirtschaftlich nachhaltige Betriebsabläufe und ein stetig wachsendes Human- und Finanzkapital gewährleisten diese Kontinuität.