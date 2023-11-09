Finanzierung fördert Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten der spanischen Unternehmensgruppe und verstärkten Einsatz digitaler Technologien

Dominion treibt Innovationen bei seinen Dienstleistungen und Projekten voran, um Effizienz und Nachhaltigkeit in wettbewerbsintensiven Sektoren wie Energie, Industrie, Technologie und Telekommunikation zu verbessern

Investitionen werden bis 2027 in Spanien, Deutschland und in geringerem Umfang in anderen EU-Ländern getätigt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit Dominion einen Kredit über 30,5 Millionen Euro unterzeichnet, mit dem die Entwicklung von Spitzentechnologien für neue technische und IT-Lösungen an Standorten in Spanien, Deutschland und in geringerem Umfang in anderen EU-Ländern finanziert werden soll. Die Gelder werden die Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten des Anbieters von technologieübergreifenden Dienstleistungen und integrierten Projekten fördern.

Schwerpunkt der Entwicklungs- und Innovationsstrategie von Dominion ist die Ausweitung maßgeschneiderter Dienstleistungen und Projekte, um die Effizienz und Nachhaltigkeit für seine Kunden zu verbessern, die in wettbewerbsintensiven Sektoren wie Energie, Industrie, Technologie und Telekommunikation tätig sind. Das Projekt soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein und wird die Gruppe widerstandsfähiger machen, indem es die Einführung fortschrittlicher digitaler Technologien für mehr Produktivität und Rentabilität beschleunigt.

Die Investitionen erfolgen hauptsächlich in den autonomen spanischen Regionen Baskenland, Katalonien, Madrid, Andalusien und Kastilien-León sowie in geringerem Umfang an Standorten des Unternehmens in Deutschland und anderen EU-Ländern. Das Projekt trägt zum Querschnittsziel „wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt“ der EIB bei, da es auch Regionen mit einem Pro-Kopf-BIP unter 75 Prozent des EU-Durchschnitts umfasst und sich positiv auf die Beschäftigung auswirkt.

Die Finanzierung digitaler Technologien steht in Einklang mit den Zielen der EU, etwa dem Programm „Digitales Europa“, mit dem diese Technologien Unternehmen, Einzelpersonen und Behörden nähergebracht werden sollen, und der digitalen Dekade 2030 in Europa. Somit trägt sie zu den übergeordneten Finanzierungszielen Innovation, Digitalisierung und Humankapital der EIB bei.

Gilles Badot, EIB-Direktor für Finanzierungen in Portugal und Spanien, erklärte anlässlich der Unterzeichnung in Bilbao: „Investitionen in Spitzentechnologien sind für die Wettbewerbsfähigkeit zentral. Daher freuen wir uns über diese Finanzierung, die sich positiv auf die Innovationsfähigkeit, die Digitalisierung und die Beschäftigung in Spanien, Deutschland und anderen EU-Ländern auswirken wird. Dominion kann eine hervorragende Bilanz in seinem Bereich vorweisen und fördert Forschung, Entwicklung und Innovation mit Nachdruck. Mit dem Projekt unterstreichen wir daher unsere Entschlossenheit, Technologien einzuführen, die zur strategischen Autonomie der Europäischen Union beitragen.“

Mikel Barandiaran, CEO von Dominion: „Für uns ist dies eine Anerkennung unserer Innovationskraft und unseres Branchenwissens. Wir können uns damit als dienstleitungs- und projektorientiertes Unternehmen positionieren, das beim Übergang zu effizienteren und nachhaltigeren Geschäftsmodellen hilft.“

Hintergrundinformationen

EIB

In Spanien unterzeichnete die EIB-Gruppe, bestehend aus EIB und Europäischem Investitionsfonds (EIF), im Jahr 2022 Finanzierungen von mehr als 9,9 Milliarden Euro. Davon entfiel ein Rekordbetrag auf Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

Dominion

Dominion bietet Dienstleistungen und End-to-End-Projekte in den Bereichen Industrie, Technologie, Telekommunikation, Energie und Infrastruktur. Mit seinem Branchenwissen und seiner Technologiekompetenz unterstützt das Unternehmen seine Kunden beim Übergang zu effizienteren und umweltfreundlicheren Geschäftsmodellen.

Das 1999 in Bilbao gegründete Unternehmen verfügt über eine einzigartige Unternehmenskultur. Sein Managementmodell basiert auf den vier Säulen Digitalisierung, Diversifizierung, Dezentralisierung und Finanzdisziplin sowie einer fünften Säule: nachhaltige Entwicklung. Die 12 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen mehr als 1 000 Kunden in über 35 Ländern. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 1,1 Milliarden Euro und ist seit April 2016 an der spanischen Börse notiert.