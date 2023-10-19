DOMINION RDI - INNOVATIVE SOLUTIONS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
The project will mainly support the promoter's research, development and innovation (RDI) investment programme concerning IT, engineering services, as well as digital tools and solutions to drive innovative management and accelerate the adoption of advanced technologies.
The promoter's RDI activities will generate positive knowledge, technology and environmental externalities, thanks to their contribution to the automation and digitalisation of the industrial and energy ecosystems in Europe.
The operation supports investments in Digital technologies aligned with EU policy objectives (Digital Europe Programme, Europe's Digital Decade: digital targets for 2030) and strengthening the competitiveness of the sector for the benefit of citizens and businesses across the Union, while contributing to the Bank's Policy objective "Innovation, Digital and Human Capital". The activities are expected to facilitate the accumulation and diffusion of knowledge within the European industry.
EIB's financing provides a strong signalling effect on the quality of the project (facilitating other financiers), combining longer maturity and reduced the average cost of debt whilst strengthening the overall financial profile of the Promoter.
The financed activities do not fall under the annexes of the environmental impact assessments (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU and are therefore not subject to mandatory EIA.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.