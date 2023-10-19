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DOMINION RDI - INNOVATIVE SOLUTIONS

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 1.891.000 €
Spanien : 26.748.500 €
Dienstleistungen : 30.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/11/2023 : 1.860.500 €
9/11/2023 : 1.891.000 €
9/11/2023 : 26.748.500 €
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23/11/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DOMINION RDI - INNOVATIVE SOLUTIONS
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Dominion unterzeichnen Kredit von 30,5 Mio. Euro für die Entwicklung von Spitzentechnologien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 November 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/11/2023
20230262
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DOMINION RDI - INNOVATIVE SOLUTIONS
GLOBAL DOMINION ACCESS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 62 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will mainly support the promoter's research, development and innovation (RDI) investment programme concerning IT, engineering services, as well as digital tools and solutions to drive innovative management and accelerate the adoption of advanced technologies.

The promoter's RDI activities will generate positive knowledge, technology and environmental externalities, thanks to their contribution to the automation and digitalisation of the industrial and energy ecosystems in Europe.

Additionality and Impact

The operation supports investments in Digital technologies aligned with EU policy objectives (Digital Europe Programme, Europe's Digital Decade: digital targets for 2030) and strengthening the competitiveness of the sector for the benefit of citizens and businesses across the Union, while contributing to the Bank's Policy objective "Innovation, Digital and Human Capital". The activities are expected to facilitate the accumulation and diffusion of knowledge within the European industry.

EIB's financing provides a strong signalling effect on the quality of the project (facilitating other financiers), combining longer maturity and reduced the average cost of debt whilst strengthening the overall financial profile of the Promoter.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financed activities do not fall under the annexes of the environmental impact assessments (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU and are therefore not subject to mandatory EIA.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
19 Oktober 2023
9 November 2023
Weitere Unterlagen
23/11/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DOMINION RDI - INNOVATIVE SOLUTIONS
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DOMINION RDI - INNOVATIVE SOLUTIONS
Datum der Veröffentlichung
23 Nov 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
173505779
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230262
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Deutschland
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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