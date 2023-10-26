Finanzierungsinitiative über 434 Mio. Euro für mehr als 2 700 bezahlbare, qualitativ hochwertige Wohnheimplätze für Studierende in Irland

Irland-Besuch von Präsident Hoyer: EIB fördert Investitionen von Universitäten und technischen Hochschulen in Neubau und Renovierung von Wohnheimen mit langfristigem Kredit über 200 Mio. Euro

Minister für Weiterbildung und Hochschulbildung Simon Harris begrüßt ersten EIB-Kredit für studentisches Wohnen an die HFA

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Housing Finance Agency (HFA) haben heute eine neue Finanzierungsinitiative für studentisches Wohnen von 434 Millionen Euro vereinbart, die Hochschulen beim Bau bezahlbarer Unterkünfte unterstützen soll. Ausgestattet mit einem EIB-Kredit von 200 Millionen Euro über 40 Jahre dürfte die Initiative mindestens 2 700 neue Wohnheimplätze schaffen.

Am HFA-Sitz in Dublin unterzeichneten EIB-Präsident Werner Hoyer und HFA-Chef Barry O’Leary heute den bislang ersten EIB-Kredit für den Bau und die Renovierung von Studierendenunterkünften in Irland. Der irische Minister für Weiterbildung und Hochschulbildung Simon Harris war ebenfalls anwesend, um diesen wichtigen Schritt zu würdigen.

Minister Harris: „Für die irischen Hochschulen und ihre Studentinnen und Studenten sind das großartige Neuigkeiten. Mein Dank gilt der HFA und der EIB, die diese wichtige Vereinbarung heute unterzeichnet haben. Jeder Wohnheimplatz nutzt doppelt: Die Studierenden und ihre Eltern freuen sich über ein bezahlbares Zimmer, und auf dem privaten Markt entspannt sich die Lage etwas. Die Investition von EIB und HFA erleichtert maßgeblich den Zugang zu Bildung und bewirkt in unseren Städten eine wesentliche Entlastung des Wohnungsmarkts.“

Darragh O’Brien, Minister für Wohnungswesen, kommunale Selbstverwaltung und Kulturerbe: „Diese Regierung will das Wohnraumangebot auf breiter Front erhöhen – dazu gehören auch Unterkünfte für Studierende, die, wie wir alle wissen, besonders dringend benötigt werden. Da die HFA landesweit bereits Tausende von Sozialwohnungen und bezahlbaren Wohnungen ermöglicht hat, ist sie bestens für eine federführende Rolle beim studentischen Wohnen positioniert. Ich möchte allen, die an dieser historischen Vereinbarung beteiligt waren, meine Anerkennung aussprechen.“

EIB-Präsident Werner Hoyer bei der Bekanntgabe der Vereinbarung: „Die Europäische Investitionsbank unterstützt europaweit Investitionen in bessere Bildungschancen. In den vergangenen zehn Jahren haben wir transformative Projekte in Hunderten irischen Schulen und allen irischen Universitäten gefördert sowie landesweit den sozialen Wohnungsbau gestützt. Der 200 Millionen Euro schwere Kredit über 40 Jahre, den wir heute mit unserem langjährigen Partner HFA vereinbart haben, verbessert die Wohnsituation von Studentinnen und Studenten und nimmt am lokalen Wohnungsmarkt Druck aus dem Kessel.“

Barry O’Leary, CEO der Housing Finance Agency: „Der Housing Finance Agency war es eine Ehre, Präsident Hoyer zum Start dieses neuen Finanzierungspakets für studentisches Wohnen in Dublin begrüßen zu dürfen. Wir haben an der University of Galway und am Trinity College Dublin neue Unterkünfte für Studierende besucht, die in den vergangenen Monaten fertiggestellt wurden, und waren von der Qualität und Innovation der Gebäude beeindruckt. Diese Wohnbauprojekte mit Krediten zu unterstützen, erfüllt uns mit Stolz. Unser Ziel ist, mit Hochschulen zusammenzuarbeiten, um landesweit weitere qualitativ hochwertige, bezahlbare Studierendenunterkünfte zu schaffen. Dank der jüngsten Kooperation von HFA und EIB werden in den nächsten fünf Jahren langfristige, attraktive Finanzierungen für neue Wohnprojekte zur Verfügung stehen.“

Über langfristige Kredite für irische Hochschulen fördert die neue Initiative den Bau energieeffizienter Unterkünfte und die energetische Renovierung im Bestand. Die EIB-Förderung bedeutet günstigere Finanzierungskosten für die Universitäten und geringere Monatsmieten für Studierende, die später einziehen.

Als irische Regierungsbehörde ist die HFA dafür zuständig, sozialen und bezahlbaren Wohnraum mit Finanzierungen zu fördern. Seit 2021 kann sie Kredite für Studierendenwohnheime an Universitäten vergeben, und kürzlich erhielt sie die Erlaubnis, ihr Angebot auf technische Hochschulen auszuweiten.

Die HFA hat bislang 261,2 Millionen Euro bereitgestellt, mit denen 2 403 Wohnheimplätze gefördert wurden. Jetzt führt sie bereits Gespräche mit irischen Universitäten und technischen Hochschulen über Finanzierungen aus dem neuen Paket, um weitere Unterkünfte für Studierende zu bauen. In den vergangenen zehn Jahren vergab die Europäische Investitionsbank 950 Millionen Euro für Wohnungsbauprojekte der HFA.